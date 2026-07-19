இதுவே திமுக ஆட்சியில் நடந்திருந்தால் ஆக்ஷனே வேற... பழனி கோயில் இடம் பத்திரப் பதிவு விவகாரம் குறித்து முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி விமர்சனம்
அமைச்சர் நிர்மல்குமார் செய்தியாளர்களை சந்திப்பதையே வேலையாக பார்த்து வருகிறார். அவர் நிழல் முதலமைச்சராகவும் செயல்படுவதாக மூர்த்தி குற்றம்சாட்டினார்.
Published : July 19, 2026 at 4:49 PM IST
மதுரை: திமுக ஆட்சியின்போது பத்திரப் பதிவு அலுவலங்களில் சிறு தவறு நடைபெற்றாலும், அதன் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக பத்திரப் பதிவுத்துறை முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
மதுரை அய்யர் பங்களா பகுதியில் உள்ள திமுக வடக்கு மாவட்ட அலுவலகத்தில், பத்திரப் பதிவுத்துறை முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி இன்று (ஜூலை 19) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "பழனி கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தை பத்திரப்பதிவு செய்து மோசடி செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களிலும் எந்தெந்த நிலங்களை பதியக் கூடாது என்கிற ஆவணங்கள் இருக்கும்.
இருப்பினும், எப்படி பழனி கோயில் நிலத்தை பதிவு செய்தார்கள் என்பது தெரியவில்லை. இந்த விவகாரம் குறித்து அமைச்சர் நிர்மல்குமார் நேரடியாக பதில் சொல்லாமல், கடந்த 5 ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில் பதிவுத்துறையில் முறைகேடு நடைபெற்றிருப்பதாக கூறுகிறார்.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் பத்திரப் பதிவு அலுவலங்களில் சிறு தவறு நடந்தாலும் அவற்றின் மீது உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. மேலும், 589 பத்திரப் பதிவு அலுவலகங்களிலும் எனக்கு விருப்பமானவர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டதாக அமைச்சர் கூறுகிறார். இந்த அலுவலகங்கள் வாயிலாக எனக்கு பணம் கிடைத்ததாகவும் அவர் கூறுகிறார்.
இதற்கான ஆதாரத்தை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் வெளியிட வேண்டும். அதேநேரத்தில், தற்போது சட்டத்துறையில் வழக்கறிஞர்கள் நியமனத்தில் லஞ்சம் பெறுவதாக தவெகவை சேர்ந்த ஒருவரே நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். அந்த நபரை கட்சியில் இருந்து நீக்கியுள்ளனர்.
அமைச்சர் நிர்மல்குமார் செய்தியாளர்களை சந்திப்பதையே வேலையாக பார்த்து வருகிறார். நிழல் முதலமைச்சராக அவர் செயல்படுகிறார். அத்துடன், அனைத்து துறைகள் சார்ந்த விஷயங்களுக்கும் அவர் பதிலளித்து வருகிறார்.
தவெக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் லஞ்சம் இருக்காது என்றனர். ஆனால், இன்று 60 பத்திரப் பதிவு அலுவலகங்களில் ரெய்டு நடத்தி 37 லட்சம் ரூபாய் வரை கைப்பற்றியிருக்கிறார்கள். இதற்கு யார் பொறுப்பாவது? வணிக வரித்துறையில் லீக்கேஜ் என நிதித்துறை செயலர் கூறியுள்ளார். ஆனால், 2021 இல் 96 ஆயிரம் கோடி ரூபாயாக இருந்த அதன் வருவாய், 2026 இல் ஒரு லட்சத்து 43 ஆயிரம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்தது.
பணி உத்தரவு இல்லாமல் சாலைகள் அமைக்கப்பட்டதாக மதுரை கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ கூறியுள்ளார். ஆனால், பணி உத்தரவு இல்லாமல் சாலைகள் அமைக்க முடியாது. உண்மைக்கு புறம்பான தகவலை அவர் சொல்கிறார். இதற்காக நீதிமன்றம் சென்றாலும் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்வோம். எதை பற்றியும் கவலை இல்லை.
தீர்த்தக்காடு பகுதியில் திமுக ஆட்சியில் பட்டா வாங்கி கொடுத்தோம். யாரெல்லாம் குடியிருந்தார்களோ அவர்கள் அனைவருக்கும் பட்டா கொடுக்கப்பட்டது. மேலும், மாநகராட்சி ஆணையர் சித்ரா விஜயன் மூலம் சாலை, மின் விளக்கு வசதி ஆகியவை அங்கு ஏற்படுத்திக் கொடுக்கப்பட்டது.
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இன்னும் 3 மாதத்தில் தமிழகம் முழுவதும் மின் தட்டுப்பாடு ஏற்படும். ஆனால், திமுக ஆட்சியில் எங்கும் மின்தடை இல்லை. தவெக ஆட்சி அமைத்து 60 நாட்கள் ஆகிறது. இன்னும் 3 மாதங்கள் காலம் பொறுத்திருப்போம்" என்றார்.