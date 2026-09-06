மின் கட்டணம் வழக்கத்திற்கு மாறாக உயர்ந்தால் உடனடி நடவடிக்கை; மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு
ரீடிங் எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 3 வேலை நாட்களுக்குள் கள ஆய்வு செய்து விவரங்களை அப்டேட் செய்யவும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Published : September 6, 2026 at 10:13 PM IST
சென்னை: மின் கட்டணம் வழக்கத்திற்கு மாறாக உயர்ந்திருப்பதாக நுகர்வோர் புகார் தெரிவித்தால் அந்த பில்லை ரத்து செய்துவிட்டு மீண்டும் சரி பார்க்க வேண்டும் என மின்சார வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சில மாதங்களாக மின்சார பில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமாக வருவதாக மின்சார நுகர்வோர்கள் தரப்பில் தொடர் புகார்கள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளது. அதிகப்படியான புகார்களைத் தொடர்ந்து இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தற்போது புதிய வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளது.
மின்சார கட்டணம் உயர்வு குறித்து புகார் தெரிவிக்கும் நுகர்வோரிடம் மறு ஆய்வு செய்த பின்னரே மின் கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளது. வீடுகளுக்கு வழங்கப்படும் மின்சார கட்டணத்தில் ஏற்படும் அதிகளவிலான மாறுபாடு அல்லது தவறான பில்லிங்கை தவிர்க்கும் பொருட்டு இந்த வழிகாட்டுதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அதிக மின் நுகர்வு மற்றும் அதிக தொகை பில் செய்யப்பட்ட மின் இணைப்புகளை உயர்நிலை இன்ஜினியர் முதல் துணை நிலை இன்ஜினியர் வரை என அனைத்து அதிகாரிகளும் சிறப்பு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு மின்வாரிய மேலாண்மை இயக்குனர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து, அதிகப்படியான நுகர்வு மற்றும் பில்லிங் புகார்களை தவிர்க்க குறைந்த அழுத்த மின் கட்டணம் (Low Tension) பில்லிங் மென்பொருளில் புதிய வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
மேலும், கடந்த ஜூலை அல்லது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 500 யூனிட்டுகளுக்கு மேல் மின்சாரம் பயன்படுத்திய வீட்டு நுகர்வோர்களை கண்காணிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், அவர்களின் நடப்பு மாத பில் மின்சார கட்டண பில் மதிப்பை விட 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக இருந்தால், அந்த பில் தானாகவே தடுத்து நிறுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
பில் தொகை அதிகமாக இருப்பின் அந்த பில் நிறுத்தப்பட்டு மறு சரிபார்ப்புக்கு உட்படுத்தப்படும். ரீடிங் எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 3 வேலை நாட்களுக்குள் கள ஆய்வு செய்து விவரங்களை அப்டேட் செய்யவும் அதிகாரிகளுக்கு கூறப்பட்டுள்ளது.
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இதேபோல், கூடுதல் பில் தொகை வந்தால் அதை மறு ஆய்வு செய்வதற்கான அதிகாரிகளும் வரைமுறை செய்யப்பட்டுள்ளனர். அந்தவகையில், முந்தைய பில்லை விட ரூ. 1,000 வரை கூடுதலாக வந்தால் ஏஐ நிலை அதிகாரியும், ரூ. 1,001 முதல் ரூ. 2,000 வரை அதிகமாக பில் வந்தால் அதனை வருவாய் பிரிவு ஏஎஸ் நிலை அதிகாரியும், ரூ. 2,001 முதல் ரூ. 5,000 வரை உயர்வாக வந்தால் ஏடிஓ நிலை அதிகாரியும், ரூ. 5,001 முதல் ரூ. 10,000 வரை பில் அதிகமாக வந்தால் வருவாய் பிரிவு ஏஏஓ-க்களும், ரூ. 10,000-க்கு மேல் பில் அதிகமாக வந்தால் உபகோட்ட ஏஇஇ அதிகாரியும் மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த நடவடிக்கை மூலம் நுகர்வோர் புகார்கள் குறைக்கப்பட்டு, துல்லியமான பில்லிங் உறுதி செய்யப்படும் என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.