இம்மானுவேல் சேகரன் நினைவு தினம்; பேருந்து வசதி குறித்து அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு
பரமக்குடியில் நடைபெறும் இம்மானுவேல் சேகரன் நினைவு நாளில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்பதால், அரசுப் பேருந்துகள் முக்கிய போக்குவரத்து சேவையாக இருப்பதாக மனுதாரர் தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.
Published : July 30, 2026 at 7:52 PM IST
மதுரை: இம்மானுவேல் சேகரன் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு அரசு பேருந்து ஒதுக்கீட்டுக்கு ஒரே மாதிரி வழிகாட்டுதல்கள் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கில் தமிழக அரசு பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் செல்வகுமார் தாக்கல் செய்த மனுவில், "கல்வி நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள், திருமணங்கள், மத மற்றும் சமூக நிகழ்வுகளுக்கு அரசு பேருந்துகள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இம்மானுவேல் சேகரன் நினைவு நாள் போன்ற பெரிய பொது நிகழ்வுகளின்போது மட்டும் விண்ணப்பங்களை பெற மறுப்பது, காரணமின்றி நிராகரிப்பது அல்லது நிகழ்ச்சி முடியும் வரை நிலுவையில் வைப்பது போன்ற நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்.11-ஆம் தேதி பரமக்குடியில் நடைபெறும் இம்மானுவேல் சேகரன் நினைவு நாளில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்பதால், அரசுப் பேருந்துகள் முக்கிய போக்குவரத்து வசதியாக உள்ளது, ஒரே மாதிரியான அரசுப் உத்தரவு அல்லது நிலையான செயல்முறை இல்லாததால் ஆண்டுதோறும் நீதிமன்றத்தை நாட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டு வருகிறது.
எனவே, அரசுப் பேருந்துகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் வழங்குவதற்கான விண்ணப்பங்களை பெறுதல், பரிசீலனை செய்தல் மற்றும் குறிப்பிட்ட காலவரையறைக்குள் காரணங்களுடன் முடிவு எடுப்பது உள்ளிட்ட நடைமுறைகளுக்கு தமிழகம் முழுவதும் ஒரே மாதிரியான வழிகாட்டுதல்கள் அல்லது நிலையான செயல்முறையை வெளியிட அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என கூறியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சி.வி. கார்த்திகேயன் மற்றும் ஆர். சக்திவேல் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரர் கடைசி நேரத்தில் அணுகாமல், முன்கூட்டியே மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார். இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்து துறை முதன்மைச் செயலாளர், கும்பகோணம் மற்றும் நெல்லை நிர்வாக இயக்குனர்கள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, 2 வாரத்திற்கு வழக்கை ஒத்தி வைத்தனர்.