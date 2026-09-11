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இம்மானுவேல் சேகரனாரின் 69-வது நினைவு தினம் - தவெக அரசுக்கு தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் கோரிக்கை

தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனாரின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு அரசியல் தலைவர்கள் பலர் தங்களது அஞ்சலியை பதிவிட்டுள்ளனர்.

இம்மானுவேல் சேகரனாரின் 69-வது நினைவு தினம்
இம்மானுவேல் சேகரனாரின் 69-வது நினைவு தினம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 4:39 PM IST

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தேனி: தியாகி இமானுவேல் சேகரனின் 69-வது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு தேனியில் அவரது திருவுருவ படத்திற்கு தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

சுதந்திரப் போராட்டத் தியாகி இமானுவேல் சேகரனின் 69-வது நினைவு தினம் இன்று (செப்டம்பர் 11) அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதனை முன்னிட்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் உள்ள இமானுவேல் சேகரனின் மணிமண்டபத்திற்கு மரியாதை செலுத்துவதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் அங்கு சென்று மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.

அரசியல் தலைவர்கள் புகழாரம்

இந்நிலையில், தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் புகழாரம் சூட்டி வருகின்றனர்.

“சமத்துவப் போராளி இமானுவேல் சேகரனார் நினைவு நாள்” என தி.மு.க. தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், “தியாகி இமானுவேல் சேகரனாரின் நூற்றாண்டையொட்டி அவரது பிறந்தநாளினை அரசு விழாவாகக் கொண்டாட ஆணை, பரமக்குடியில் திருவுருவச் சிலையுடன் கூடிய மணிமண்டபம் என அவரது நினைவைப் போற்றும் சிறப்பான பணிகளைக் கடந்த 5 ஆண்டு திராவிட ஆட்சியில் மேற்கொண்டோம்.

நாட்டின் விடுதலைக்காகவும், சமூகத்தில் நிலவிய சாதியக் கொடுமைகளுக்கு எதிராகவும் உறுதியான போராட்டங்களை முன்னெடுத்த இமானுவேல் சேகரனாரின் பணிகளும் தியாகமும் சமத்துவத்தை நோக்கிய நமது முயற்சிகளுக்கு என்றும் துணைநிற்கும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து, அ.தி.மு.க. பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் குரலாக ஒலித்து, சமூகத்தில் தீண்டாமை நீங்கி சமத்துவம் தழைக்க பாடுபட்டவரும், தனது இளம் வயதிலேயே பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு எதிராகப் போராடியவரும், இந்திய சுதந்திரத்திற்காக குரல் கொடுத்தவரும், இந்திய ராணுவத்தில் பணியாற்றியவரும், 'வெள்ளையனே வெளியேறு' இயக்கத்தில் பங்கேற்று சிறை சென்றவருமான சுதந்திரப் போராட்டத் தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனின் 69-ஆவது நினைவு நாளான இன்று, அவர்தம் தியாகத்தைப் போற்றி வணங்குகிறேன்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைவர் சீமான், “நாட்டின் எல்லையில் நின்று மண்ணையும், மக்களையும் பாதுகாத்த இராணுவ வீரர்! சாதிய இழிவையும், தீண்டாமைக் கொடுமைகளையும் ஒழிக்கப் போராடிய பெருந்தமிழர்! ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் சமூக விடுதலைக்காக இயக்கம் கண்ட பெருந்தகை! சாதிய தீண்டாமை கொடுமைகளுக்கு எதிராக மாநாடுகள் நடத்திய புரட்சியாளர்!

இமானுவேல் சேகரனாரின் நினைவைப் போற்றும் இந்நாளில், வழிவழி வருகின்ற மானத்தமிழ்ப் பிள்ளைகள் நாம் தமிழர் என்ற ஓர்மையுடன் ஒன்றுபட்டு, சாதிய ஏற்றத்தாழ்வற்ற சமத்துவச் சமூகம் படைப்போம் என உறுதியேற்போம்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

தி.மு.க.வின் மக்களவை உறுப்பினரான கனிமொழி, “சாதிய அடக்குமுறைகளுக்கு எதிராகத் துணிச்சலுடன் போராடி, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைகளுக்காகத் தன் இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்த விடுதலைப் போராட்ட வீரர் தியாகி இமானுவேல் சேகரனாரின் நினைவு நாள் இன்று. அவரது போராட்டங்களையும் தியாகங்களையும் போற்றி நினைவு கூர்வோம்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவரான ஜான் பாண்டியன் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதளப் பதிவில், “தேசப்பற்றுடன் சுதந்திரப் போராட்டத்தில் பங்கேற்று, பிரிட்டிஷ் இராணுவத்திலும், சுதந்திர இந்திய இராணுவத்திலும் பணியாற்றிய தியாகி இம்மானுவேல் சேகரன், தீண்டாமை, சாதிய ஒடுக்குமுறை மற்றும் சமூக அநீதிகளுக்கு எதிராக துணிச்சலுடன் போராடிய சமூகப் போராளி.

ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைகள், சமத்துவம் மற்றும் சமூக முன்னேற்றத்திற்காக தனது வாழ்வையே அர்ப்பணித்த அவரது தியாகமும் போராட்டமும் வரலாற்றில் என்றும் நிலைத்திருக்கும். சமூக நீதியும், சமத்துவமும் நிலைபெற அவர் ஆற்றிய பணிகளை நெஞ்சில் நிறுத்தி, அவரது தியாகத்தையும் வீரத்தையும் தலைவணங்கி நினைவுகூர்வோம். தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனாரின் 69-வது நினைவு நாளில், அவர் கண்ட சமூக நீதியின் கனவை முன்னெடுத்துச் செல்ல உறுதியேற்போம்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

இம்மானுவேல் சேகரனாருக்கு மரியாதை

இம்மானுவேல் சேகரனாரின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு, அதன் ஒரு பகுதியாக தேனி மாவட்ட தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் தேனி பழைய பேருந்து நிலையத்தில் தியாகி இமானுவேல் சேகரனின் உருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

பின்னர் தேனி, அல்லிநகரம், ஆண்டிபட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கார்களில் ஊர்வலமாக சென்று பரமக்குடியில் உள்ள அவரது மணிமண்டபத்திற்கு மரியாதை செலுத்த உள்ளனர்.

முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழக தேனி கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் பாலா, “தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனுக்கு தேனியில் திருவுருவச் வெண்கல சிலை நிறுவப்பட வேண்டும் என பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை வைத்து வந்துள்ளோம். ஆனால் இதுவரை பரிசீலக்கப்படவில்லை. தற்போது வந்துள்ள த.வெ.க. அரசு தங்களது கோரிக்கைகளை பரிசீலித்து தேனியில் இம்மானுவேல் சேகரனாருக்கு திருஉருவச் சிலை நிறுவப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளோம்” என்று கூறினார்.

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IMMANUEL SEKARAN
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இம்மானுவேல் சேகரன் நினைவு நாள்
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