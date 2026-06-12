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காங்கிரஸ் தமிழக மக்களுக்கு விரோதமான கட்சி: அர்ஜுன் சம்பத் விமர்சனம்

தேர்தலுக்கு பிறகு திமுக முதுகில் குத்திய காங்கிரஸிடம், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என அர்ஜுன் சம்பத் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

அர்ஜுன் சம்பத் பேட்டி
அர்ஜுன் சம்பத் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 10:51 PM IST

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தஞ்சாவூர்: காங்கிரஸ் கட்சி எப்போதுமே தமிழகத்திற்கும், தமிழக மக்களுக்கும் விரோதமான கட்சி என இந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் விமர்சித்துள்ளார்.

இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் தஞ்சையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது தற்போதையை அரசியல் சூழ்நிலை குறித்து பல்வேறு கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளித்தார்.

அப்போது அவர், "இலங்கை தமிழர் பிரச்னை இருந்தாலும், காவிரி பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி பாஜக எப்போதுமே அரசிய்ல செய்தது கிடையாது. குறிப்பாக பிரதமர் மோடி எந்த காலத்திலும் காவிரி விஷயத்தில் அரசியல் செய்தது கிடையாது. காவிரி பிரச்சனைக்கு காரணமே காங்கிரஸ் கட்சி தான்.

தேர்தலுக்கு பிறகு திமுக முதுகில் குத்திய காங்கிரஸிடம், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். அவர் காங்கிரஸ் காரர்களிடம் ஏமாந்து விடக்கூடாது. தற்போது தவெக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் இடம் பெற்றுள்ளதால், முதல்வர் விஜய் காங்கிரஸ் கட்சியின் சோனியா காந்தி, கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் ஆகியோரை சந்தித்துள்ளார். ஆனால், இது தமிழகத்திற்கு விரோதமானது. மேகதாது அணை பிரச்சனைக்கு விரைவில் சுமூக தீர்வு காண வேண்டும்.

தமிழகத்தில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு தற்போது வரை சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. அதனை வரவேற்கிறோம். குறிப்பாக அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் செயல்பாடு பாராட்டுக்குரியது. குறிப்பாக, பக்தர்களுக்கு தரமான பிரசாதம் விநியோகிக்க, பிரசாத ஸ்டால்களை அவர் ஆய்வு செய்வது சிறப்பானது. அதே வேளையில் இந்த பிரசாத ஸ்டால் ஒப்பந்தம் தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 2 லட்சம் குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம், அதனையும் அமைச்சர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "முதலமைச்சர் விஜய் நீட் விலக்கு கோரியுள்ளார். ஆனால் அதற்கான இடம் நிதி ஆயோக் கூட்டமல்ல. முதல்வர் அந்த கூட்டத்தில் நீட் தேர்வு பற்றி பேசியுள்ளார். உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீட் தேர்வு தொடர்பான வழக்கு உள்ளது. அவர் நீட் தேர்வு தொடர்பாக வாதாட வேண்டிய இடம் உச்ச நீதிமன்றம் மட்டும்தான். எனவே முதல்வர் எங்கே எதை பேச வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து, அது தொடர்பாக வலியுறுத்த வேண்டும்" என்றார்.

TAGGED:

அர்ஜுன் சம்பத்
TN GOVT
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