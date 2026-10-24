இன்று மாலைக்குள் வங்கக் கடலில் வலுப்பெறும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் - வானிலை மையம் எச்சரிக்கை
காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் நேற்று மாலை முதல் அடுத்த புதன்கிழமை வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 24, 2026 at 1:23 PM IST
சென்னை: மத்திய கிழக்கு வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, அதே பகுதியில் நீடித்து, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
வங்கக் கடலில் மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு பகுதிகளில் நேற்று (அக்.23) குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவானது. இது இன்று காலை 5.30 மணியளவில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெற்றது.
இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியானது மத்திய கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் தற்போது நிலை கொண்டுள்ளது. இது பெரும்பாலும் அதே பகுதியில் நீடித்து, இன்று (அக்.24) காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் பிறகு, இது மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நாளை (அக்.25) மேலும் வலுப்பெற்று ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாகவும், அக்டோபர் 26 ஆம் தேதி காலைக்குள் மத்திய மேற்கு வங்கக் கடலில் புயலாகவும் மாற அதிக வாய்ப்புள்ளது
புயலாக உருவாகி, மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, தொடர்ந்து மேலும் வலுப்பெற்று, அக்டோபர் 28 அன்று காலையில் ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரைக்கு அருகே மேற்கு மத்திய மேற்கு வங்ககடலோர பகுதியில் கரையை கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
பலத்த காற்று எச்சரிக்கை
வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகியுள்ள நிலையில், மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் இன்று (அக்24) மாலை காற்றின் வேகம் மேலும் அதிகரித்து மணிக்கு 45 முதல் 55 கி.மீ வேகத்திலும், சில நேரங்களில் 65 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என்றும், அக்டோபர் 25 ஆம் தேதி மாலைக்குள் கிழக்கு மத்திய, அதனை ஒட்டிய மேற்கு மத்திய மற்றும் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு 50 முதல் 60 கி.மீ. வேகத்திலும், இடையிடையே 70 கி.மீ. வரையும் பலத்த காற்றாக மாறக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை
காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் நேற்று மாலை முதல் அடுத்த புதன்கிழமை வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, புதிதாக உருவாகிய வானிலை அமைப்பு வலுவடைந்து வரும் நிலையில், நாளை முதல் அக்டோபர் 29 ஆம் தேதி வரை கடலூர் மாவட்ட மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.