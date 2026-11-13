வங்கக்கடலில் மீண்டும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி - 60 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை
காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக இன்றும் நாளையும் அந்தமான் கடலிலும், நவம்பர் 13 முதல் 16 வரை தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடாவிலும் மணிக்கு 40-50 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
Published : November 13, 2026 at 1:22 PM IST
சென்னை: தென்கிழக்கு வங்ககடலில் இன்று காலை 5:30 மணிக்கு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
மத்திய அந்தமான் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகளில் நிலவிய வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியின் தாக்கத்தால், இன்று காலை 5:30 மணிக்கு தென்கிழக்கு வங்ககடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
ஆழ்ந்த காற்றழுத்தப் தாழ்வு பகுதியாக மாறும்
இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நாளை (நவ.14) ஆழந்த காற்றழுத்தப் தாழ்வு பகுதியாகவும், நாளை மறுநாள் (நவ.15) வாக்கில் அதே பகுதியில் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் மண்டலமாகவும் வலுப்பெறும்.
இதன் தாக்கத்தால், இன்றும் நாளையும் அந்தமான் கடலிலும், நவம்பர் 13 முதல் 16 வரை தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடாவிலும் மணிக்கு 40-50 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசி, சில சமயங்களில் 60 கி.மீ வரை திடீரென அதிகரிக்கும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய சூறாவளி வானிலை நிலவ வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
நவம்பர் 15 முதல் 17 வரை தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடா பகுதியிலும், நவம்பர் 16 முதல் 17 வரை மத்திய வங்காள விரிகுடா பகுதியிலும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 45-55 கி.மீ. வரையிலும், சில சமயங்களில் 65 கி.மீ. வரையிலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அடுத்தத்தடுத்து உருவான புயல்
கடந்த அக்டோபர் இறுதியில் தென்கிழக்கு மற்றும் மத்திய கிழக்கு வங்கக் கடலில் ‘அர்னாப்’ புயல் உருவானது. இது தீவிர புயலாக வலுப்பெற்று, அக்டோபர் 28ஆம் தேதி அதிகாலையில் ஆந்திர பிரதேசத்தின் காக்கிநாடா ஏனாம் பகுதியில் கரையை கடந்தது. இப்புயல் கரையைக் கடந்தபோது மணிக்கு 125 முதல் 135 கி.மீ. வேகத்திலும், அவ்வப்போது 150 கி.மீ. வேகம் வரையிலும் காற்று வீசியது.
இதனையடுத்து, மீண்டும் நவம்பர் முதல் வாரத்தில் வங்கக் கடலில் ‘முரசு’ புயல் உருவானது. இது நவம்பர் 3ஆம் தேதி ஆந்திர மாநிலத்தின் தெற்கு கடலோரப் பகுதியான ஓங்கோலுக்கு அருகே நெல்லூர் மற்றும் நரசாபூர் இடையே கரையைக் கடந்தது.
இந்த இரு புயல் காரணமாக ஆந்திர பிரதேசம், ஒடிசா மற்றும் தென் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.