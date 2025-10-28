ETV Bharat / state

காக்கிநாடா அருகே கரையை கடக்கும் 'மோந்தா புயல்' - தமிழகத்தில் நாளை மழை பெய்யுமா?

காக்கிநாடா பகுதியில் கடல் சீற்றம் காணப்படுவதால் கடற்கரையை ஒட்டி குடியிருக்கும் மக்கள் முகாம்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர். மோந்தா கரையை கடந்து காற்றின் வேகம் குறையும் வரையில் வீடுகளை விட்டு வெளியே வரவேண்டாம் என்று பொதுமக்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

மோந்தா புயல்
மோந்தா புயல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: ஆந்திர மாநிலம் காக்கிநாடா அருகே 'மோந்தா புயல்' இன்று மாலை 7 மணியளவில் கரையை கடக்க தொடங்கிய நிலையில், நள்ளிரவு 12:30 மணியளவில் முழுமையாக கரையை கடக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. புயல் கரையை கடப்பதால் காக்கிநாடா பகுதியில் கடல் சீற்றம் காரணமாக வீடுகள் சேதம் அடைந்துள்ளன.

தென்மேற்கு மற்றும் அதையொட்டிய தென்கிழக்கு வங்க கடலில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை 'மோந்தா' புயல் உருவானது. நேற்று முன்தினம் நிலவரப்படி சென்னைக்கு கிழக்கே 400 கி.மீ தொலைவிலும், ஆந்திரா மாநிலம், காக்கிநாடாவில் இருந்து தெற்கு - தென்கிழக்கே 500 கி.மீ தொலைவிலும், போர்ட் ப்ளேயரில் இருந்து மேற்கே 800 கி.மீ தூரத்திலும் மோந்தா புயல் நிலை கொண்டிருந்தது.

'மோந்தா' புயல் தமிழ்நாடு - ஆந்திராவை நோக்கி மணிக்கு 17 கி.மீ வேகத்தில் நகர்ந்து வந்த நிலையில் நேற்று காலை அதிதீவிர புயலாக வலுப்பெற்றதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது. மேலும் இந்த புயல் இன்று மாலை அல்லது இரவு ஆந்திர மாநிலம் மசூலிப்பட்டினம் - கலிங்கப்பட்டினம் இடையே கரையை கடக்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது. அத்துடன் புயல் கரையை கடக்கும் போது, மணிக்கு 110 கிமீ வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் மோந்தா புயல் இன்று மாலை 7 மணியளவில் கரையை கடக்கத் தொடங்கி இருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.

அதாவது மோந்தா புயல் இன்று மாலை மசூலிப்பட்டினத்துக்கு தென்கிழக்கே சுமார் 20 கிமீ., காக்கிநாடாவுக்கு தெற்கே 110 கிமீ., விசாகப்பட்டினத்துக்கு தென்மேற்கே 220 கி.மீ மற்றும் கோபால்பூருக்கு (ஒடிசா) தென்மேற்கே 460 கிமீ தொலைவில் மோந்தா புயல் கரையை கடக்கத் தொடங்கி இருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. மேலும் புயல் நள்ளிரவு 12:30 மணியளவில் முழுமையாக கரையை கடக்கக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மோந்தா புயல் காரணமாக, ஆந்திர மாநிலம், நெல்லூர் மாவட்டத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகபட்ச மழை பதிவாகியுள்ளது.

புயல் கரையை கடப்பதன் காரணமாக ஆந்திர மாநிலம், காக்கிநாடா பகுதியில் கடல் சீற்றம் அதிகரித்து காணப்படுவதால் கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள வீடுகள், குடிசைகள் சேதம் அடைந்துள்ளன. அப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களின் பாதுகாப்பு கருதி அவர்கள் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் மோந்தா புயல் கரையை கடந்து காற்றின் வேகம் குறையும் வரையில் பொதுமக்கள் வீடுகளைவிட்டு வெளியே வரவேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

மோந்தா புயலின் தாக்கத்தால் ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானாவின் கடலோரப் பகுதிகள், சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் தெற்கு மாவட்டங்கள் மற்றும் ஒடிசா மாநிலத்துக்கு நாளை (அக்.29) அதிதீவிர மழைக்கான ரெட் அலார்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே நாளை (அக்.29) முதல் நவம்பர் 3 ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

