காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி மண்டலமாக வலுப்பெறாது! இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு
காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியானது மண்டலமாக வலுப்பெறாமல் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் கரையை கடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 22, 2025 at 2:45 PM IST
சென்னை: வங்காள விரிகுடாவில் உருவான தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியானது மண்டலமாக வலுப்பெறாது எனவும், விரைவில் கரையை கடக்கும் எனவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக பெரும்பாலான பகுதிகளில் தொடர் கனமழை பெய்ததால் பல மாவட்டங்களுக்கு மழை அளவை பொருத்து ரெட், ஆரஞ்சு மற்றும் மஞ்சள் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில் வங்காள விரிகுடாவில் உருவான தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியானது அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறலாம் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று காலை அறிவித்திருந்தது.
இது குறித்து தென்மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டிருந்த செய்திக்குறிப்பில், “அக்டோபர் 21ஆம் தேதி காலை 5:30 மணியளவில் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகி, 8:30 மணியளவில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக அதே பகுதியில் நிலைகொண்டிருந்தது.
இந்த தாழ்வுப்பகுதியானது, மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று (22-10-2025) தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில், வட தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, தெற்கு ஆந்திர கடலாரப் பகுதிகளுக்கு அப்பால் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும்.
இந்த தாழ்வு மண்டலமானது அடுத்த 12 மணி நேரத்தில், மேலும் மேற்கு - வடமேற்கு திசையில், வட தமிழகம், புதுச்சேரி, தெற்கு ஆந்திர கடலாரப் பகுதிகளை நோக்கி நகர்ந்து, மேலும் வலுவடையக்கூடும்.
அதே போல் நேற்று (21-10-2025) தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி அதே பகுதிகளில் நிலை கொண்டிருக்கிறது. இன்று காலை 5.30 மணியளவில் இது, மேற்கு திசையில் மெதுவாக நகர்ந்து, அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக வலுப்பெறக்கூடும்” என்று கூறப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் வங்காள விரிகுடாவில் நிலைகொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியானது மண்டலமாக வலுபெற வாய்ப்பு இல்லை எனவும், அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து கரையை கடக்கும் எனவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. அதே போல், அரபிக் கடலில் நிலை கொண்டிருக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியும் மண்டலமாகவோ அல்லது புயலாகவோ வலுப்பெறாது என்றும் தெரிவித்திருக்கிறது.
இந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி காரணமாக இன்று அதிக பட்சமாக புதுச்சேரி பெரிய காலாப்பேட்டையில் 25 சென்டி மீட்டர் மழையும், புதுச்சேரியில் 21 சென்டிமீட்டர் மழையும், பாகூர் 19 சென்டி மீட்டர் மழையும், வானூர், கடலூர் ஆகிய இடங்களில் தலா 19 சென்டிமீட்டர் என கனமழை பதிவாகி உள்ளது.