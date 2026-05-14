தொடங்குகிறது தென்மேற்கு பருவமழை - வானிலை மையம் முக்கிய அறிவிப்பு

அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 14, 2026 at 4:02 PM IST

சென்னை: தென்மேற்கு பருவமழை இன்னும் 2 நாட்களில் தொடங்கக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவியது. அதேபோல, வெப்பநிலை தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஓரிரு இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் வரை குறைந்தும், புதுச்சேரியில் 2° செல்சியஸ் உயர்ந்தும் உள்ளது.

இந்நிலையில், தென்மேற்கு பருவமழை தெற்கு வங்கக்கடலின் சில பகுதிகள், அந்தமான் கடல் பகுதிகள், அந்தமான் மற்றும் நிகோபார் தீவு பகுதிகளில் 16ஆம் தேதி வாக்கில் தொடங்கக்கூடும்.

தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனையொட்டிய மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நேற்று (மே 13) நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, இன்று (மே 14) காலை நிலவரப்படி அதே பகுதியில் நிலவுகிறது.

இதனால், சுமார் 0.9 கி.மீ உயரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியின் மையப்பகுதிகளிலிருந்து தெற்கு மத்திய மகாராஷ்டிரா வரை, வடக்கு தமிழகம், ராயலசீமா மற்றும் வடக்கு உள் கர்நாடகா வழியாக ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை நிலவுகிறது.

இதனால், தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூட லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதன்படி, இன்று கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், தேனி மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.

அதேபோல, நாளை (மே 15) கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, மதுரை, தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.

மே 16ஆம் தேதி நீலகிரி மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். மே 17ஆம் தேதி நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, சேலம், தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.

மே 18 மற்றும் 19ஆம் தேதி நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

