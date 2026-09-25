ஆந்திர எல்லை சோதனைச் சாவடியில் கள்ளச்சாராயம், குட்கா பறிமுதல்: சத்தீஸ்கரை சேர்ந்த 3 பேர் கைது
தமிழக - ஆந்திர எல்லைப் பகுதிகளில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் கடத்தப்படுவதைத் தடுக்கும் வகையில் போலீசார் தொடர்ந்து வாகனச் சோதனைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
Published : September 25, 2026 at 12:39 PM IST
வேலூர்: காட்பாடி அருகே சோதனைச் சாவடியில் போலீசார் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போது, தனியார் பேருந்தில் கடத்தி வரப்பட்ட கள்ளச்சாராயம் மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இது தொடர்பாக சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தை சேர்ந்த 3 இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடி காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் மணிகண்டன் தலைமையிலான தனிப்பிரிவு போலீசார் கிறிஸ்டியான்பேட்டை சோதனைச் சாவடியில் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து தமிழகம் நோக்கி வந்த தனியார் பேருந்தை நிறுத்தி, அதில் பயணம் செய்த பயணிகளின் உடைமைகளை போலீசார் சோதனையிட்டனர்.
அப்போது அந்த பேருந்திலிருந்த சத்தீஸ்கர் மாநிலம் கொண்டகான் மாவட்டம் மக்டி பகுதியைச் சேர்ந்த பாபுலால் காஷ்யப் (20) மற்றும் பஸ்தர் மாவட்டம் பெலார் பகுதியைச் சேர்ந்த பூமியேஷ் காஷ்யப் (19) ஆகிய இருவரது பைகளையும் சோதனை செய்தனர். அவற்றில் கள்ளச்சாராயம் நிரப்பப்பட்ட பாட்டில்கள் இருப்பது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து இருவரும் வைத்திருந்த மொத்தம் 2.5 லிட்டர் கள்ளச்சாராயத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
தொடர்ந்து அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், இருவரும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் தங்கி வேலை செய்து வருவது தெரிய வந்தது. மேலும், தங்களது சொந்தப் பயன்பாட்டிற்காகவும், விற்பனை செய்வதற்காகவும் சொந்த ஊரிலிருந்து தனியார் பேருந்து மூலம் கள்ளச் சாராயத்தை எடுத்துச் சென்றதாக போலீசாரிடம் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதே பேருந்தில் பயணம் செய்த சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மற்றொரு பயணியின் உடைமைகளையும் போலீசார் சோதனையிட்டனர். அப்போது அவரது பையில் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பாக்கெட்டுகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவற்றையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
இதையடுத்து கள்ளச்சாராயம் மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை கடத்தி வந்ததாக 3 பேரையும் காட்பாடி போலீசார் கைது செய்தனர். பின்னர் கைது செய்யப்பட்டவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய நிலையில், நீதிபதியின் உத்தரவின் பேரில் அவர்கள் வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
தமிழக - ஆந்திர எல்லைப் பகுதிகளில் சட்டவிரோதமாக மதுபானம் மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் கடத்தப்படுவதைத் தடுக்கும் வகையில் போலீசார் தொடர்ந்து வாகனச் சோதனைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.