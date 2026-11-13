பிடிபட்ட சிம் பாக்ஸுகள்; ஒவ்வொன்றிலும் 64 சிம் கார்டுகள் பொருத்தக்கூடிய வசதி - சைபர் குற்றவாளிகள் இருவர் கைது
மத்திய தொலைத்தொடர்புத் துறையின் தமிழ்நாடு உரிமம் பெற்ற சேவைப் பகுதி (TN LSA) அதிகாரிகளிடம் இருந்து கிடைத்த ரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீசார் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
Published : November 13, 2026 at 12:29 PM IST
சென்னை: சைதாப்பேட்டையில் உரிய அனுமதியின்றி செயல்பட்டு வந்த சிம் பாக்ஸ் தொலைத்தொடர்பு அமைப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, இருவர் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு சைபர் குற்றப்பிரிவு காவல் கண்காணிப்பாளர் செல்வ நாகரத்தினம் பேட்டியளித்துள்ளார்.
சென்னை சைதாப்பேட்டை அப்துல் ரசாக் முதல் தெருவிலுள்ள பாலி டவர்ஸ் கட்டடத்தின் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது தளங்களில் செயல்பட்டு வந்த M/s Forte Management Services நிறுவனத்தில், தொலைத்தொடர்புத் துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து போலீசார் திடீர் சோதனை நடத்தினர். அப்போது, உரிய உரிமம் மற்றும் அனுமதியின்றி ஒரே நேரத்தில் ஏராளமான சிம் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி அழைப்புகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் சட்டவிரோத 10 சிம் பாக்ஸ் தொலைத்தொடர்பு அமைப்பு செயல்பட்டு வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
சிம் பாக்ஸ்கள், சிம் கார்டுகள் பறிமுதல்
இந்த சோதனையில் 64 சிம் கார்டுகள் பொருத்தக்கூடிய 3 சிம் பாக்ஸுகள், 32 சிம் கார்டுகள் பொருத்தக்கூடிய 7 சிம் பாக்ஸுகள், ஒரு சேதமடைந்த சிம் பாக்ஸ், 2 சி.பி.யு-க்கள், 2 சர்வர்கள் மற்றும் 182 சிம் கார்டுகள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சிம் பாக்ஸ் கருவிகள் மற்றும் சிம் கார்டுகளை ஆய்வு செய்ததில், தேசிய சைபர் குற்றப் புகார் பதிவு இணையதளத்தில் (NCRP) நாடு முழுவதும் பதிவான 301 புகார்களுடன் இந்த அமைப்புக்குத் தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்தது. இதில் தமிழகத்தில் மட்டும் 52 சைபர் குற்றப் புகார்கள் பதிவாகியுள்ளன.
தமிழ்நாடு இணையவழிக் குற்றப் பிரிவால் சட்டவிரோத சிம் பாக்ஸ் (SIM BOX) செயல்பாடு கண்டுபிடிப்பு – சென்னையில் இருவர் கைது Tamil Nadu Cyber Crime Wing Busts Illegal SIM Box Operation and two were arrested in Chennai. #TamilNaduPolice #CyberCrimeWing #SIMBoxScam— Tamil Nadu Police (@tnpoliceoffl) November 12, 2026
இந்நிலையில், இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக நிறுவனத்தின் மேலாளர் சீனிவாசன் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு தொழில்நுட்ப வல்லுநர் சஞ்சய் ஆகிய இருவரையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். சட்டவிரோத சிம் பாக்ஸ் அமைப்பின் பின்னணி, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சிம் கார்டுகள் எந்தெந்த மோசடிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டன? அவற்றுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் யார்? மற்றும் நிறுவனங்கள் எவை? என்பன குறித்துத் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
தீவிர சைபர் கிரைம் குற்றங்கள் கண்டுபிடிப்பு
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு சைபர் குற்றப்பிரிவு காவல் கண்காணிப்பாளர் செல்வ நாகரத்தினம் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது, “சென்னையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட Forte Management Services நிறுவனம், வங்கிகள் மற்றும் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களுக்கான கடன் வசூல் மற்றும் கடன் மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனமாக வெளிப்படையாகச் செயல்பட்டு வந்துள்ளது. ஆனால், அதன் பின்னணியில் நிதி மோசடி, இ-காமர்ஸ் மோசடி மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான ஆபாசப் படங்களைப் பயன்படுத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு தீவிர சைபர் குற்றங்கள் நடைபெற்று வந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான சதீஷ் என்பவரை போலீசார் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். கைது செய்யப்பட்ட மேலாளர் சீனிவாசன் கடந்த 13 ஆண்டுகளாகவும், தகவல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் சஞ்சய் கடந்த 7 ஆண்டுகளாகவும் அங்கு பணியாற்றி வந்துள்ளனர். மேலும் அந்த நிறுவனத்தில் 100க்கும் மேற்பட்டோர் தொலைபேசி அழைப்புகள் மூலம் வாடிக்கையாளர்களைத் தொடர்புகொள்ளும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்துள்ளனர்.
சிம் பாக்ஸ் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி வழக்கமான மொபைல் போன் மற்றும் சிம் கார்டு பயன்பாடு இல்லாமலேயே சைபர் குற்றங்களை அரங்கேற்ற முடியும். இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் வெளிநாடுகளில் இருந்துகூட இந்தியாவிலிருந்து அழைப்பது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி, வாட்ஸ்அப், டெலிகிராம் மற்றும் தொலைபேசி அழைப்புகள் வாயிலாக மோசடிகளில் ஈடுபடுகின்றனர்.
பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை
மேலும், தற்போது செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, ஒருவரது குரலைப் போலவே பேசி அவரது குடும்பத்தினரிடம் பணம் கேட்டு மோசடி செய்யும் புதிய முறைகளும் அதிகரித்து வருகின்றன. இதுபோன்ற மோசடிகள் குறித்து பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
தமிழகத்தில் சைபர் குற்றங்கள் தொடர்பான புகார்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளில் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளன. கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு 23 ஆயிரம் புகார்கள் பதிவாகின. இதன்மூலம் சுமார் ரூ. 1,110 கோடி இழப்பு ஏற்பட்ட நிலையில், அதில் ரூ. 288 கோடி மட்டுமே அதாவது 25 சதவீதம் பணம் முடக்கப்பட்டுள்ளது.
நடப்பாண்டு அக்டோபர் மாதம் வரை 1 லட்சத்து 64 ஆயிரம் புகார்கள் பதிவாகியுள்ளன. இதில் சுமார் ரூ. 1,474 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், ரூ.255 கோடி மட்டுமே அதாவது 20 சதவீதம் பணம் முடக்கப்பட்டுள்ளது.
பணத்தை மீட்பதில் சவால்கள்
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சைபர் குற்றப் புகார்கள் 8 மடங்கு அதிகரித்துள்ளன. மோசடி மூலம் பெறப்படும் பணம் சில மணி நேரங்களிலேயே பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டு பல அடுக்குகளைக் கடந்து கிரிப்டோகரன்சி அல்லது வெளிநாட்டுப் பரிவர்த்தனைகளுக்குச் சென்றுவிடுகிறது. இதனால் மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை முழுமையாக மீட்பதில் சவால்கள் இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டில் சைபர் மோசடியில் ரூ. 1,474 கோடியை இழந்த பொதுமக்கள்- நடப்பாண்டில் இதுவரை 1.64 லட்சம் புகார்கள் பதிவு
சைபர் குற்றங்களில் பயன்படுத்துவதற்காக ஏழை, எளிய மக்களிடம் சிறிய தொகையை வழங்குவதாகக் கூறி அவர்களது பெயரில் வங்கிக் கணக்குகள் தொடங்கி, ஏடிஎம் கார்டுகளை பெற்று குற்றவாளிகளுக்கு வழங்கும் முறை அதிகரித்துள்ளது. இதுபோன்ற வங்கிக் கணக்குகள் ‘மியூல் அக்கவுண்ட்ஸ்’ என்று அழைக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இத்தகைய கணக்குகள் அதிகளவில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்களின் வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி சைபர் குற்றவாளிகள் மோசடி பணப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும்
மேலும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களைக் குறிவைத்து டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் மற்றும் முதலீட்டு மோசடிகள் நடத்தப்படுகின்றன. குறிப்பாக, ‘டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்’ என்ற பெயரில் மிரட்டி பணம் பறிக்கும் மோசடிகள் மற்றும் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என ஆசை காட்டி முதலீடு செய்ய வைத்து பணத்தைப் பறிக்கும் செயல்களில் சைபர் குற்றவாளிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். எனவே இதுபோன்ற மோசடி அழைப்புகளை நம்பி பணம் அனுப்ப வேண்டாம் என்றும், பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும்.
சைபர் குற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகாரளிக்கத் தாமதிக்காமல் www.cybercrime.gov.in என்ற தேசிய சைபர் குற்றப் புகார் இணையதளம் மூலமாகவும், 1930 என்ற சைபர் குற்ற உதவி எண்ணைத் தொடர்புகொண்டும் புகாரளிக்கலாம்” என கூறினார்.