திருமணத்தை மீறிய உறவு: கோபத்தில் மனைவியை வெட்டிய கணவர் கைது; குழந்தை மீட்பு
"அப்பா உன் வாழ்க்கையை நாசம் செய்துவிட்டேன். என்னை மன்னித்துவிடு" என்று குழந்தையிடம் தர்மராஜ் கூற, அதற்கு அந்த சிறுவன், 'பயமா இருக்குப்பா' என்று பதற்றத்துடன் கூறிய காட்சி காண்போரை கண்கலங்கச் செய்தது.
Published : June 6, 2026 at 9:07 AM IST|
Updated : June 6, 2026 at 10:03 AM IST
தஞ்சாவூர்: மனைவியின் திருமணத்தை மீறிய உறவால் அவரை வெட்டிவிட்டு தலைமறைவாக இருந்த கணவனை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், அவரிடம் இருந்து குழந்தையையும் மீட்டுள்ளனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை, மயில்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் தர்மராஜ் (38) - அட்சயா (25) தம்பதியர். இவர்களுக்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்த நிலையில், 4 வயதில் ஆண் குழந்தை உள்ளது. இந்த தம்பதியர் இதற்கு முன்பு திருச்சியில் வசித்து வந்துள்ளனர். அப்போது அட்சயாவுக்கு வேறொரு நபருடன் தகாத உறவு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தர்மராஜ் - அட்சயா தம்பதி, பட்டுக்கோட்டை பகுதியில் வாடகை வீட்டில் குடிபெயர்ந்தனர். இந்த சூழலில், சில தினங்களுக்கு முன்பு தர்மராஜ் தனது வீட்டுக்கு சென்ற போது, மனைவி அட்சயா வேறு ஒருவருடன் தனிமையில் இருப்பதை பார்த்துள்ளார். பின்னர் அந்த நபரை வெளியில் வரும்படி அழைக்குமாறு அட்சயாவிடம் கத்தினார். அந்த நபர் வெளியே ஓட, மனைவி அட்சயாவை தர்மராஜ் கத்தியால் வெட்டியுள்ளார்.
பின்னர் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய தர்மராஜ், சமூக வலைத்தளங்களில் தனது மகனை வைத்து வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டிருந்தார். அதில், "அப்பா உன் வாழ்க்கையை நாசம் செய்துவிட்டேன். என்னை மன்னித்துவிடு" என்று குழந்தையிடம் கூறுகிறார். அதற்கு அந்த சிறுவன், 'பயமா இருக்குப்பா' என்று கூறிய காட்சி காண்போரை கண்கலங்கச் செய்தது.
எல்லாவற்றிற்கும் காரணம், திருச்சியைச் சேர்ந்த ஜோஸ் என்ற நபர்தான். அவனுக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும்; தானும், தனது குழந்தையும் தற்கொலை செய்துக் கொள்ளப் போவதாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவியது.
இந்த சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து படுகாயங்களுடன் இருந்த அட்சயாவை மீட்டு தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். மேலும், வீடியோ வெளியிட்ட தர்மராஜ் மற்றும் குழந்தையை பாதுகாப்பாக மீட்கும் பணியில் தஞ்சாவூர் காவல்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்தனர்.
பல மணிநேர தேடுதல் வேட்டையின் பலனாக வல்லம் பகுதியில் இருந்த தர்மராஜை கைது செய்தனர். அவரது குழந்தையை குழந்தைகள் நல காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனர். தர்மராஜியிடம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது, "எனது மனைவியை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். நமக்கு குழந்தை இருக்கிறது, நல்ல வாழ்க்கை அமைந்திருக்கிறது. நீ தவறான வழியில் போகக் கூடாது" என்று தனது மனைவியிடம் கூறியும் தகாத உறவை விடாததால் ஆத்திரத்தில் வெட்டியதாக காவல்துறையினரிடம் தர்மராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.