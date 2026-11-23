நெல்லையில் ”இளைய புரட்சித்தலைவி திரிஷா பேரவை” தொடக்கம்
நடிகை திரிஷாவை அரசியல் ரீதியாக முன்னிறுத்தும் வகையில் இந்த பேரவை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அடுத்தகட்டமாக பல்வேறு செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : November 23, 2026 at 1:25 PM IST
திருநெல்வேலி: நடிகை திரிஷாவின் பெயரில் “இளைய புரட்சித்தலைவி திரிஷா பேரவை” என்ற அமைப்பை அவரது ரசிகர்கள் தொடங்கியுள்ளனர்.
தென்னிந்திய திரையுலகில் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக வலம் வருபவர் நடிகை திரிஷா. சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக திரைத்துறையில் கதாநாயகியாக நடித்து வரும் அவருக்கு என்றே தனி ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளது.
தமிழில் தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் உட்பட ரஜினி, கமல், அஜித், சூர்யா, தனுஷ், சிம்பு, ஜெயம்ரவி உள்ளிட்ட அனைத்து முன்னணி நடிகர்களுடனும் அவர் நடித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், திருநெல்வேலியில் நடிகை திரிஷா பெயரில் “இளைய புரட்சித்தலைவி திரிஷா பேரவை” என்ற அமைப்பை அவரது ரசிகர்கள் தொடங்கியுள்ளார். இதனின் ஒருங்கிணைப்பாளராக திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த ராஜகோபால் என்பவர் பேரவை நிர்வாகிகளால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதன் தொடக்க நிகழ்வில் இன்று (நவம்பர் 23) நடைபெற்றது. இதில் நடிகை திரிஷாவுக்கு பேரவை சார்பாக “இளைய புரட்சித்தலைவி” என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது.
இது தொடர்பாக நிர்வாகிகள் கூறுகையில், ”நடிகை திரிஷாவை அரசியல்ரீதியாக முன்னிறுத்தும் வகையில் இந்த பேரவை முதற்கட்டமாக திருநெல்வேலியில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்தகட்டமாக பல்வேறு செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளோம்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவை போன்று திரிஷாவும் ஆளுமை நிறைந்தவர். தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக விஜய் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், அவருடன் இணைந்து திரிஷாவும் செயல்பட்டால் தமிழக அரசியலில் சிறப்பான ஆளுமையாக உருவெடுக்க வாய்ப்புள்ளது” என தெரிவித்தனர்.
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சமீபக் காலமாக நடிகை திரிஷா மற்றும் முதலமைச்சர் விஜய் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக பங்கேற்று வருகின்றனர். குறிப்பாக தவெக ஆட்சியமைந்து விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற விழாவில் நடிகை திரிஷா கலந்து கொண்டார். அதே போன்று, சுதந்திர தின விழாவிலும் அவர் பங்கேற்றார்.
முதலமைச்சர் விஜய் லண்டன் பயணம் மேற்கொண்ட போது, அங்கும் அவருடன் திரிஷா தென்பட்டார். இதனிடையே, திருமண நிகழ்ச்சிகளிலும் இருவரும் இணைந்து பங்கேற்றனர்.
இந்த சூழலில், தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக திரிஷா பெயரில் திருநெல்வேலியில் பேரவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது. அதே சமயம் இந்த பேரவை நடிகை திரிஷா அனுமதியோடுதான் தொடங்கப்பட்டதா என்பது தெரியவில்லை.