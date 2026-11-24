EXCLUSIVE: 'ஜெயலலிதாவுடன் ஒப்பிட முடியாது... இருந்தாலும் பெண் ஆளுமையின் வெற்றிடத்தை திரிஷா நிரப்புவார்'
பேரவையை முறையாக பதிவு செய்த பின்னர், மேலிடத்தில் இருந்து என்ன பதில் வருகிறது என்பதை பொருத்தே உறுப்பினர்களை சேர்ப்போம் என்கிறார் இளைய புரட்சித்தலைவி திரிஷா பேரவை ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜகோபால்.
Published : November 24, 2026 at 5:03 PM IST
- By இரா.மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: "ஜெயலலிதாவுடன் திரிஷாவை ஒப்பிட முடியாது. இருந்தாலும், தமிழகத்தில் பெண் ஆளுமையின் வெற்றிடத்தை அவர் நிரப்புவார்" என கூறுகிறார் திரிஷா பேரவை ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜகோபால்
தமிழ் சினிமாவில் கொடி கட்டி பறந்த நடிகர் விஜய், 2024 பிப்ரவரியில் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' என்ற கட்சியைத் தொடங்கி, அதற்கான கொடி மற்றும் பாடலையும் அறிமுகப்படுத்தினார்.
எம்.ஜி.ஆர்-க்கு பிறகு சினிமாவில் ஆதிக்கம் செலுத்திய எந்த நடிகராலும் தமிழக அரசியலில் புரட்சி செய்ய இயலவில்லை. 1967-ல் திமுக ஆட்சியை பிடித்தது முதல் சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தமிழக அரசியல் திமுக, அதிமுக என இரு திராவிடக் கட்சிகளின் கைகளிலேயே இருந்தது. ஆனால், 2026 தேர்தல், திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து.
இந்த நிலையில், சினிமாவில் முன்னணி நட்சத்திரமாக வலம் வரும் நடிகை திரிஷாவின் பெயரில் புதிதாக பேரவை தொடங்கிய சம்பவம் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆம்... தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய கதாநாயகிகள் வரிசையில் அசைக்க முடியாத இடத்தில் இருப்பவர் நடிகை திரிஷா. 40 வயதை கடந்தும் முன்னணி கதாநாயகியாக வலம் வரும் இவருக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது. இதற்கிடையே, விஜயின் அரசியல் பயணத்தில் பின்னணியில் திரிஷா இருப்பதாகவும் பேசப்பட்டது.
ஏனென்றால், பல வருடங்களுக்கு முன்னர் தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றில், "தனக்கு 'CM' ஆக வேண்டும் என்பதே லட்சியம். நீங்கள் வேண்டுமானால் பாருங்கள் அடுத்த 10 வருடத்தில் நான் முதலமைச்சர் ஆவேன்" என திரிஷா பேசிய வீடியோவும் வேகமாக பரவியது. மறுபக்கம், முதலமைச்சர் விஜய் சென்ற பொது நிகழ்ச்சிகளில் எல்லாம் திரிஷாவும் முக்கிய விஐபியாக கலந்து கொண்டார்.
திரிஷா பெயரில் பேரவை
அதனால், எந்தநேரத்திலும் திரிஷா அரசியலில் குதிக்கலாம், ஆளுங்கட்சியில் அவர் முக்கிய பொறுப்புக்கு வரலாம் என்றும் பேசப்படுகிறது. இதுபோன்ற சூழலில், திருநெல்வேலியை தலைமை இடமாகக் கொண்டு நடிகை திரிஷா பெயரில் பேரவை தொடங்கப்பட்டதும், திரிஷாவுக்கு "இளைய புரட்சித்தலைவி" என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டிருப்பதும் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. நெட்டிஷன்களும் அம்மையார் ஜெயலலிதாவிற்கு பிறகு திரிஷா என கமெண்டுகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
திருநெல்வேலி தச்சநல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜகோபால் என்பவர் தலைமையில் தான் இந்த பேரவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் ஒருங்கிணைப்பாளராக ராஜகோபால் என்பவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் மதிமுகவில் வட்டச் செயலாளராக இருந்தார். பின்னர் பாஜகவில் சில காலம் பயணித்தார்.
இதனால், என்ன காரணத்திற்காக திரிஷா பெயரில் பேரவை தொடங்கியுள்ளார் என்பதை அறிய பேரவையின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜகோபாலை ஈடிவி பாரத் ஊடகம் சார்பில் அணுகினோம்.
அப்போது நம்மிடம் பேசிய அவர், “சமூக சேவை செய்வது தான் எங்கள் நோக்கம். ஆளுமை என்ற அடிப்படையில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் வழித்தோன்றலாக திரிஷாவை பார்க்கிறோம். எனவே அவருக்கு இளைய புரட்சித்தலைவி என்ற பட்டத்தை வழங்குகிறோம். திரிஷாவின் அரசியல் பயணம் தமிழகத்திற்கு தேவை. அந்தவகையில், இளைய புரட்சித்தலைவி திரிஷா பேரவை தொடங்கி, அதன் மூலம் மக்களுக்கு சேவை செய்ய உள்ளோம். திரிஷாவும், விஜயும் இணைந்து அரசியல் பயணம் மேற்கொள்வார்கள்” என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
பணத்திற்காக அல்ல
மேலும், “இதுவரை ஆட்சி செய்தவர்கள் செய்யாத சமூக பணிகளையா நீங்கள் மேற்கொள்ளப் போகிறீர்கள் என கேட்கலாம். இதுவரை ஆட்சி செய்தவர்கள் பணத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தான், சமூகப்பணி செய்தார்கள். ஆனால், எங்கள் பணி உண்மையாக இருக்கும்” என்றார். தொடர்ந்து நாம் கேட்ட சில கேள்விகளுக்கு ராஜகோபால் அளித்த பதிலை பார்க்கலாம்.
கேள்வி: திரிஷா பெயரில் திடீரென பேரவை தொடங்க என்ன காரணம்?
பதில்: "புகழின் உச்சத்திற்கு சென்றாலும் தொடர்ந்து உழைக்க வேண்டும் என்ற திரிஷாவின் எண்ணம் எங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. வாழ்க்கையில் எந்த நிலைக்கு சென்றாலும், குடும்பத்தை மறக்கக் கூடாது; பிடித்த துறையில் தொடர்ந்து உழைக்க வேண்டும்; தோல்விகளைக் கண்டு மனம் தளரக்கூடாது போன்ற அவரது எண்ணம் தான் எங்களை திரிஷா இயக்கத்தை ஆரம்பிக்க வைத்தது" என்றார்.
கேள்வி: திரிஷாவை சினிமாவில் பிடித்து தான் பேரவை தொடங்கினீர்களா?
பதில்: 2003-ல் 'சாமி' படம் வெளிவந்த போதிருந்தே திரிஷாவின் ரசிகர்களாக இருந்து வருகிறோம். சினிமாவில் அவரது செயல்பாடுகளால் ஏற்பட்ட ஈர்ப்பு காரணமாக தான், தற்போது பேரவையை தொடங்கியுள்ளோம் என்றார்.
கேள்வி: திரிஷாவிடம் அனுமதி வாங்குனீர்களா?
பதில்: "பேரவை தொடங்கியது தொடர்பாக திரிஷாவிடம் அனுமதி எதுவும் வாங்கவில்லை. அடுத்த வாரம் அவரை நேரில் சந்திக்க திட்டமிட்டு இருக்கிறோம். நிச்சயம் நேரில் சென்று அனுமதி வாங்குவோம். ஏற்கனவே ஜெயலலிதா என்கிற ஆளுமைக்கு 'ஜெயலலிதா பேரவை' என்ற ஒன்று தொடங்கப்பட்டது. அந்த ஆளுமையை எதிர்பார்த்து தான் திரிஷா பேரவையை நாங்கள் தொடங்கி இருக்கிறோம்" என்றார்.
கேள்வி: அப்படியானால் எந்த விஷயத்தில் திரிஷாவை ஜெயலலிதாவுடன் ஒப்பிடுகிறீர்கள்?
பதில்: "ஒருபோதும் ஜெயலலிதாவுடன் திரிஷாவை ஒப்பிட முடியாது. அப்படி ஒப்பிட்டு பேசவும் வேண்டாம். திரிஷாவின் ஆளுமை தான் பிடித்துள்ளது. தற்போது கோயம்புத்தூரில் திரிஷா சென்ற போது, எவ்வளவு மக்கள் கூடினார்கள். எவ்வளவு வரவேற்பு இருந்தது என்பதை தெரிந்து கொண்டோம்" எனத் தெரிவித்தார்.
கேள்வி: பேரவையை முறையாக பதிவு செய்தீர்களா?
பதில்: "பேரவையை இன்னும் முறையாக பதிவு செய்யவில்லை. அடுத்த வாரம் பதிவு செய்ய உள்ளோம். அடுத்தகட்டமாக மேலிடத்தில் இருந்து என்ன பதில் வருகிறது என்பதை பொருத்தே உறுப்பினர்களை சேர்ப்போம். தமிழ்நாடு முழுவதும் நிர்வாகிகளை நியமிப்போம்" என்றார்.
கேள்வி: திரிஷாவிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?
பதில்: "எங்களது சமூகப் பணியில் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். தற்போது த.வெ.க ஆட்சி சிறப்பாக செயல்படுகிறது. எனவே, முதலமைச்சர் விஜய்யோடு இணைந்து செயல்பட்டால் ஜெயலலிதா போன்று ஒரு ஆளுமையான அரசை கொடுக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. விஜய்யுடன் திரிஷா இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பது தான் எங்கள் விருப்பம். எங்கள் விருப்பத்தை அவர் நிச்சயம் ஏற்றுக்கொள்வார். ஏற்கனவே சமூகப் பணிகளை நாங்கள் செய்து வருகிறோம். அந்த பணியில் தங்களை இணைத்துக் கொள்ளுமாறு திரிஷாவிடம் நேரில் வலியுறுத்துவோம்" என்றார்.
கேள்வி: பொது நிகழ்ச்சிக்கு முதல்வர் விஜய் திரிஷாவை அழைத்து வருவதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?
பதில்: இது குறித்து கருத்து சொல்ல விரும்பவில்லை. எங்கள் நோக்கமே சமூகப் பணியில் அவரை ஈடுபடுத்த வேண்டும். முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பது தான். தமிழகத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா போன்ற ஒரு பெண் ஆளுமையின் இடம் காலியாக உள்ளது. இந்த வெற்றிடத்தை திரிஷா நிரப்புவார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. அதேசமயம் தவெகவுக்கும், எங்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை" என்றார்.