EXCLUSIVE: ஐஜேகே வேட்பாளர் எனக்கு போட்டியே இல்லை: பல்லாவரம் தேமுதிக வேட்பாளர் அனகை முருகேசன் பேட்டி
Published : April 20, 2026 at 10:33 PM IST
-BY சுபாஷ் தயாளன்
சென்னை: "பல்லாவரம் தொகுதியில் என்னை எதிர்த்து போட்டியிடும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் வேட்பாளர் வெங்கடேசன் எனக்கு போட்டியே இல்லை; ஆனால் அவர் நிற்கும் இரட்டை இலை சின்னம் மட்டுமே எனக்கு போட்டி" என்று அந்த தொகுதியில் போட்டியிடும் தேமுதிக வேட்பாளர் அனகை முருகேசன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் பல்லாவரம் சட்டமன்ற தொகுதியில், திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் தேமுதிக வேட்பாளர் அனைகை முருகேசன் தொகுதி முழுவதும் சென்று மக்களை சந்தித்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார். தனது பிரச்சாரத்திற்கு இடையே களநிலவரம் குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், "நான் பல்லாவரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் வசித்து வரும் மண்ணின் மைந்தன். நான் பல்லாவரம் நகர்மன்ற உறுப்பினராக இருந்துள்ளேன். கடந்த 2011 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் செயல்பட்டு உள்ளேன். எனவே, ஒரு எம்எல்ஏவின் பணி என்னவென்று எனக்கு நன்றாக தெரியும்.
நான் இந்த தொகுதியை சேர்ந்தவன், மக்களுக்கு நன்கு அறிமுகமானவன் என்பது எனக்கு மிகப்பெரிய பிளஸ் ஆக உள்ளது. மக்கள் பிரச்சினைக்காக பல போராட்டங்களை கையில் எடுத்துள்ளேன். மக்கள் எப்போதும் என்னை சந்தித்து பிரச்சனைகள் குறித்து பேசுவார்கள். எனவே, இந்த தொகுதி மக்கள் எனக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது.
அனகாபுத்தூர் பகுதியில் மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி வேண்டும்; பல்லாவரத்தில் இருந்து குன்றத்தூர் செல்லும் சாலை மிகவும் நெரிசலாக இருப்பதால் சாலையை விரிவாக்கம் செய்து போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க வேண்டும் என பல்வேறு கோரிக்கைகளை மக்கள் முன்வைக்கிறார்கள். இந்த கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நான் வெற்றி பெற்றவுடன் நிறைவேற்றப்படும்.
மேலும், குரோம்பேட்டையில் உள்ள பழைய அரசு மருத்துவமனையை குழந்தைகள் நல சிறப்பு மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்துவேன். பல்லாவரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் செயல்படும் நீதிமன்றம், சார் பதிவாளர் அலுவலகம் ஆகியவற்றுக்கு அரசு செலவில் சொந்த கட்டிடங்கள் கட்டி தரப்படும். ஏரிகளை சீரமைத்து நடைபாதைகள், பூங்காக்கள், விளையாட்டு திடல் ஆகியவை அமைத்து தரப்படும் என உறுதி அளிக்கிறேன்.
பல்லாவரம் தொகுதியில் என்னை எதிர்த்து போட்டியிடும் அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் வேட்பாளர் வெங்கடேசன் யார் என்றே தொகுதி மக்களுக்கு தெரியாது. ஆனால், அவர் போட்டியிடும் இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு மட்டுமே சிலர் வாக்களிப்பார்கள். எனவே ஐஜேகே வேட்பாளர் எனக்கு போட்டியே கிடையாது. அவர் போட்டியிடும் சின்னம் மட்டுமே எனக்கு போட்டி.
பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் எனக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. திமுக கூட்டணியில் உள்ள தோழமை கட்சியினர் ஒன்றிணைந்து, ஒற்றுமையாக என் வெற்றிக்காக பணியாற்றி வருகின்றனர்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.