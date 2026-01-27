சாலை விபத்துகளில் 18 முதல் 25 வயதிற்குட்பட்ட இளைஞர்கள் 40% உயிரிழப்பு; சென்னை ஐஐடி ஆய்வில் தகவல்
விபத்து என்பது மனித தவறுகளாலே நிகழ்கிறது. அதனால், விபத்தை எல்லோரும் இணைந்து தான் தடுக்க முடியும் என சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர் வெங்கடேஷ் பாலசுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.
Published : January 27, 2026 at 9:50 PM IST
சென்னை: இந்தியாவில் நிகழும் சாலை விபத்துகளில் 18 முதல் 25 வயதிற்குட்பட்ட இளைஞர்கள் 40 சதவீதம் உயிரிழப்பதாக சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர் வெங்கடேஷ் பாலசுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.
இந்தியாவில் சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகத்தின் (MoRTH) அறிக்கையின்படி, சாலை விபத்து இறப்புகளின் எண்ணிக்கை ஆண்டுதோறும் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது. அதன்படி 2023-ல் சுமார் 1.72 லட்சம் பேர் உயிரிழந்துள்ளதுடன், 4.6 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்துள்ளனர். இதில், 18-60 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் சுமார் 83.4 சதவீதம் பேர் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, 2023 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் 5,582-க்கும் மேற்பட்ட சாலை விபத்துகள் பதிவாகியுள்ளது. இது இந்தியாவிலேயே 2வது இடமாகும். ஆகையால், 2030-க்குள் சாலை விபத்து இறப்புகளை 50 சதவிகிதமாகக் குறைக்கவும், 2040-க்குள் சாலை விபத்தின் இறப்புகள் இல்லாத நிலையை ஏற்படுத்தவும் முயற்சித்து வருவதாக சென்னை ஐஐடி தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை ஐஐடியின் சாலை பாதுகாப்பிற்கான சிறப்பு மையத்தின் தலைவர் வெங்கடேஷ் பாலசுப்பிரமணியன் ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், “மத்திய சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் நிதியுதவியுடன், சாலை பாதுகாப்பிற்கான சிறப்பு மையம் சென்னை ஐஐடியில் செயல்பட்டு வருகிறது. இதன் முக்கிய நோக்கமே தேசிய அளவில் சாலை பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவது தான். குறிப்பாக, சாலை பாதுகாப்பை பல்வேறு நிலைகளில் எவ்வாறு செயல்படுத்தலாம் எனவும், விபத்திலிருந்து மனிதர்களை பாதுகாக்கத் தேவையான வழிமுறைகளையும் ஆய்வு செய்து வருகிறோம்.
விபத்து என்பது மனித தவறுகளாலே நிகழ்கிறது. அதனால், விபத்தை எல்லோரும் இணைந்து தான் தடுக்க முடியும். அந்த வகையில், ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் அவரின் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். அதே மாதிரி, அரசின் துறைகளில் பணியாற்றும் நபர்களும் சம்பளத்திற்காக வேலை பார்க்காமல், தங்களின் பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்பட்டால் விபத்துகளை குறைக்கலாம்” என்றார்.
விபத்தை குறைக்கத் திட்டம் உள்ளதா? என்ற கேள்விக்கு, “விபத்துக்கு முக்கிய காரணம் Behavioral மாற்றம். இன்னும் ஆழமாக ஆராய்ச்சி செய்தால் 40 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட 18 - 25 வயதிற்குட்பட்ட இளைஞர்கள், இருசக்கர வாகன விபத்தில் உயிரிழப்பது தெரிய வருகிறது. எனவே, இருசக்கர வாகனம் ஓட்டும் இளைஞர்களுக்கு போக்குவரத்து விதிமுறைகள், சாலை பாதுகாப்பு போன்றவை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். அதே போல தரமான சாலைகள், நல்ல வாகனம், நன்றாக வாகனம் ஓட்டும் பயிற்சி, அவசர விபத்து சிகிச்சை மையம் உள்ளிட்டவை இருந்தாலே விபத்துகளை குறைக்க வாய்ப்புள்ளது.
அரசுக்கு தேவையான ஆலோசனைகளை இந்த மையத்தின் மூலம் வழங்கி வருகிறோம். குறிப்பாக, Data-Driven என்ற திட்டத்தின் மூலம் அதிகளவில் விபத்து ஏற்படும் பகுதிகளை தேர்வு செய்து, குறைந்த செலவில் விபத்துகளை குறைக்கத் திட்டமிட்டு வருகிறோம். மத்திய அரசு மூலம் தன்னார்வலர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து, அவர்கள் மூலம் விழிப்புணர்வு வழங்கவுள்ளோம்.
இந்தியாவில் எந்த பகுதியில் விபத்து நடந்தாலும் சென்னை ஐஐடி மற்றும் நிக் மூலம் தரவுகள் சேகரிக்கப்படும். அதனடிப்படையிலேயே, 'சஞ்சய்' (Sanjay) ஆப் மூலம் தரவுகளை பிரிக்கப்படும். மேலும், சஞ்சய் ஆப் என்பது பொதுமக்களுக்கான செயலி அல்ல. இதன் நோக்கமே அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் பார்வையிடும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், பொதுமக்களும் பார்க்கும் விதமாக ஒடிசா அரசாங்கத்துடன் இணைந்து RATH (Integrated Road Safety Dashboard) என்ற ஆப்-ஐ வடிவமைத்துள்ளோம். செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள அந்த 'கிசான் ரத்' செயலி விரைவில், இந்தியா முழுவதும் செயல்பாட்டிற்கு வரவுள்ளது.
இதில் உள்ள ஒரே பிரச்சனை நீ தான் தவறு செய்துவிட்டாய், நான் தான் தவறு செய்துவிட்டேன் என ஒரு துறை மற்றொரு துறையைக் குறை கூற முடியும். ஆனால், இது சண்டையில் முடியாமல் தவறு என்ன என்பதை ஆராய்ந்து, கூட்டு முயற்சியுடன் செயல்பட வேண்டும். ஒருங்கிணைந்த சாலை பாதுகாப்பு தரவுகளை அரசுத் துறையின் அதிகாரிகள் முறையாக பயன்படுத்த வேண்டும். இந்தியா முழுவதும் கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்வோம்” என தெரிவித்தார்.