சென்னை ஐஐடி தொடங்கியுள்ள இந்தியாவின் முதல் தாவர செல் நொதித்தல் உயர் சிறப்பு மையம்
இந்தியாவில் முதன்முறையாக தாவர செல் நொதித்தல் தொழில்நுட்பத்திற்கான பிரத்யேக உயர் சிறப்பு மையம் சென்னை ஐஐடி மூலம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 25, 2026 at 8:31 PM IST
சென்னை: ஹெர்பாலைஃப், ஐஐடி மெட்ராஸ் இணைந்து, இந்தியாவின் முதல் தாவர செல் நொதித்தல் தொழில்நுட்பத்திற்கான உயர்சிறப்பு மையத்தை தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் தாவர அடிப்படையிலான ஆரோக்கியம் மற்றும் நலவாழ்வு தயாரிப்புகள் ஊக்குவிக்கப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை ஐஐடி ஹெர்பாலைஃப் இண்டர்நேஷனல் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து, தாவர செல் நொதித்தல் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் ‘ஹெர்பாலைஃப்- ஐஐடி மெட்ராஸ் உயர் சிறப்பு மையத்தைத் (Centre of Excellence on Plant Cell Fermentation Technology) தொடங்கியுள்ளது.
இதன் மூலம் தாவரங்களிலிருந்து உடல்நலத்திற்கான தேவையான பொருட்கள் உருவாக்கப்படவுள்ளது. தாவர செல் நொதித்தலைப் பொறுத்தவரை பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு இந்தியாவிலேயே இதுதான் முதலாவது பிரத்யேக ஆய்வகமாகும்.
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இத்திட்டம் கடந்த ஜூன் 22-ம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. தாவர செல் நொதித்தல் தொழில்நுட்பத்தில் நிலையான கண்டுபிடிப்புகள், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றுக்கான தேசிய மையமாக இதனை திகழ் செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆரம்பகட்ட சாகுபடி முறைகள் (Upstream Cultivation Systems), இறுதிகட்ட செயலாக்கம் (Downstream Processing), வளர்சிதை மாற்றப்பொருள் பகுப்பாய்வுத் தளங்கள் (Metabolomics Platforms) ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து, தொழில்நுட்ப பரிமாற்றம், கண்டுபிடிப்புகள், தொழில்முனைவு ஆகியவற்றை மேம்படுத்துதல், வளர்ந்துவரும் இத்துறையில் திறமையான மனிதவளத்தை உருவாக்குதல் போன்றவற்றை ஊக்குவிக்கவும் இம்மையம் முயற்சி எடுக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் தொடக்க விழா நிகழ்ச்சியில் அறிவியல்- தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் (CSIR) தலைமை இயக்குநரும், அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சித் துறையின் (DSIR) செயலாளருமான டாக்டர் என்.கலைச்செல்வி, ஐஐடி மெட்ராஸ் இயக்குநர் பேராசிரியர் வி.காமகோடி ஆகியோர் தலைமை விருந்தினர்களாகப் பங்கேற்று சிறப்பித்தனர். தேசிய பல்லுயிர் வாரியத்தின் தலைவர் திரு. வீரேந்திர ஆர்.திவாரி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.
இதுகுறித்து ஐஐடி மெட்ராஸ் முன்னாள் மாணவர்கள்- கார்ப்பரேட் உறவுகளுக்கான டீன் பேராசிரியர் அஸ்வின் மகாலிங்கம் கூறும்போது, ”இம்மையத்தில் உள்ள அதிநவீன ஆராய்ச்சி வசதிகளைக் கொண்டு சமூகத் தாக்கத்திற்கான தீர்வுகளை வழங்க முடியும் என நம்புகிறோம். நிலையான உயிரி உற்பத்தியில் இந்தியாவின் சுயசார்பை வலுப்படுத்துவதோடு மட்டுமின்றி தாவர அடிப்படையிலான தயாரிப்புகளில் புதுமை, தொழில்முனைவு, உலகளாவிய தலைமைத்துவத்துக்கான புதிய வாய்ப்புகளையும் இம்மையம் உருவாக்கும்” என்றார்.
தொடர்ந்து இதுகுறித்து இந்த மையத்தின் தலைவர் பேராசிரியர் ஸ்மிதா ஸ்ரீவஸ்தவா கூறும்போது, ”வணிக ரீதியான தாவர செல் நொதித்தலில் இந்தியாவை உலகளாவிய மையமாக மாற்றுவதில் இந்த மையம் முக்கிய பங்கு வகிக்கும். அதிநவீன அறிவியலை பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சி, தொழில்துறை கூட்டுமுயற்சி ஆகியவற்றுடன் இணைப்பதன் மூலம் கண்டுபிடிப்புகளை விரைவுபடுத்தவும், திறமைகளை வளர்த்தெடுக்கவும், தாவர அடிப்படையிலான ஆரோக்கியம் மற்றும் நலவாழ்வு தயாரிப்புகளுக்கான தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கவும் திட்டமிட்டிருக்கிறோம். ஆய்வக கண்டுபிடிப்புகளை பரிசோதித்து இறுதியில் சமூக மற்றும் தொழில்துறை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது எங்களின் தொலைநோக்குப் பார்வையாகும். இதற்கான கல்வி-தொழில் துறை ஒத்துழைப்பு, திறன் மேம்பாடு, தொழில்முனைவு ஆகியவற்றை இந்த மையம் ஊக்குவிக்கும்” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், ஹெர்போலைஃப் இந்தியாவின் நிர்வாக இயக்குநர் திரு. அஜய் கன்னா கூறும்போது, “இந்த உயர்சிறப்பு மையமானது எதிர்காலத்திற்கான அறிவியல் திறன்களை உருவாக்குவதில் முக்கிய முதலீடாகும். இந்த முயற்சியின் மூலம் ஆராய்ச்சியாளர்கள், மாணவர்கள், கண்டுபிடிப்பாளர்கள் தாவர அடிப்படையிலான தொழில்நுட்பங்களை ஆராயவும், ஊட்டச்சத்து அறிவியலின் முன்னேற்றங்களுக்கு பங்களிக்கவும் முடியும். ஆய்வகக் கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் நடைமுறையில் தொழில்துறை பயன்பாட்டிற்கும் இடையேயான இடைவெளியை இந்த முயற்சி வெகுவாகக் குறைக்க உதவும் என எதிர்பார்க்கிறோம்” என்றார்.