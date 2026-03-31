வைரத் தொழில்நுட்பங்களில் இந்தியாவின் ஆராய்ச்சியை உலக அரங்கிற்கு எடுத்து செல்லும் மெட்ராஸ் ஐஐடி
ஐஐடி-யில் வைரம் மற்றும் வளர்ந்து வரும் பொருட்கள் குறித்த பன்னாட்டு மாநாடு மார்ச் 11-ஆம் தேதி தொடங்கி 13-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
Published : March 31, 2026 at 10:24 PM IST
சென்னை: வைரத் தொழில்நுட்பங்களில் இந்தியாவின் ஆராய்ச்சியை உலக அரங்கிற்கு எடுத்து செல்லும் பணியை ஐஐடி மெட்ராஸ் முன்னெடுத்துள்ளது.
ஐஐடி மெட்ராஸில், 'இந்திய ஆய்வக வளர்ப்பு வைரம் மையம்' (India Centre for Lab Grown Diamond) எனும் ஆராய்ச்சி குழு உள்ளது. ஆய்வகத்தில் வைத்து வைரத்தை உருவாக்குவதே இந்த குழுவின் பணியாகும். இவர்களே இப்போது வைரத்தைப் பயன்படுத்தி குவாண்டம் தொழில்நுட்பம், போட்டோனிக்ஸ், சென்சிங், மெட்ராலஜி ஆகிய துறைகளில் இந்தியாவின் ஆராய்ச்சியை உலக அரங்கிற்கு கொண்டு செல்லும் முயற்சியில் களமிறங்கியிருக்கின்றது.
மத்திய வர்த்தக அமைச்சகத்தின் ஆதரவுடன் இந்த ஆய்வுக் குழு நிறுவப்பட்டிருக்கின்றது. இவர்கள், வைரங்களை உருவாக்குவதற்கான தொழில்நுட்பங்களை உள்நாட்டிலேயே உருவாக்குவதன் மூலம், ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்படும் வைரத் தொழில் துறையில் இந்தியா உலகளவில் முன்னணி நாடாக மாறும். இந்த நோக்கிலேயே ஆராய்ச்சி குழு தற்போது செயல்பட்டு வருகிறது.
மேலும், ஆராய்ச்சி குழுவால் உருவாக்கப்படும் தொழில்நுட்பங்கள் இந்திய ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்துறைகளுக்கும் பகிரப்பட இருக்கின்றது. இதன் வாயிலாக, ரத்தினம், மின்னணு தரத்தில் வைரங்களை உற்பத்தி செய்வதில் இந்திய சுயசார்புக் கொண்ட நாடாக உருவெடுக்கும். இதனால், இந்த குறிப்பிட்ட துறையில் தொழில்நுட்ப திறன்களை மேம்படுத்தி ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க முடியும். இது நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதில் பலமடங்கு பங்களிக்கும்.
இந்த நிலையில், மெட்ராஸ் ஐஐடி-யில் வைரம் மற்றும் வளர்ந்து வரும் பொருட்கள் குறித்த பன்னாட்டு மாநாடு 2026 (International Conference on Diamond and Emergent Materials 2026) கடந்த மார்ச் 11 ஆம் தேதி தொடங்கி 13 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. மெட்ராஸ் ஐஐடி ஆய்வகத்தில் தயாரிக்கப்படும் வைரங்களுக்கான இந்திய மையம் (InCent-LGD), அமெரிக்காவின் அரிசோனா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஆபரண ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் (GJEPC) இணைந்து இதனை நடத்தின.
இதில் இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளை சேர்ந்த சுமார் 250 அதிகமான ஆராய்ச்சியாளர்கள், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் கலந்துக் கொண்டனர். தொடர்ந்து, குவாண்டம் தொழில்நுட்பங்கள், போட்டோனிக்ஸ், அதி நவீன குறைக்கடத்தி தொழில்நுட்பங்கள், விண்வெளி மற்றும் எரிசக்தி பயன்பாடுகள் உள்ளிட்டவற்றை பற்றிய விவாதங்கள் அங்கு நடைபெற்றது.
குறிப்பாக, வைரத்தின் சிறந்த வெப்ப கடத்துத்திறன், கதிர்வீச்சு எதிர்ப்புத் திறன், நீடித்து உழைக்கும் தன்மை ஆகியவற்றை முன்னிலைப்படுத்தும் வகையில், எரிசக்தி, விண்வெளி, ப்யூசன் சார்ந்த பயன்பாடுகளுக்கு வைரத்தையும் கார்பன் பொருட்களையும் பயன்படுத்துவதை இம்மாநாடு முக்கிய மையமாகக் கொண்டிருந்தது.
அத்துடன், வைரத் தொழில்நுட்பத்தில் இந்தியாவை உலகளாவிய தலைவராக்கும் நோக்கிலும், உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி வைர வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் நோக்கிலும் இந்த மாநாடு நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, இதன் அடுத்த பதிப்பு மாநாடு (iCDEM 2027) 2027 ஜனவரி 27 ஜனவரி முதல் ஜனவரி 29 வரை மீண்டும் சென்னை ஐஐடியில் நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த மாநாட்டின் அவசியம் குறித்து பேசிய ஐஐடி மெட்ராஸ் InCent-LGD-இன் முதன்மை ஆய்வாளர் எம்.எஸ். ராம சந்திர ராவ், "எங்கள் ஆராய்ச்சிக் குழுவின் நோக்கம், ஆய்வகத்தில் வைரம் உருவாக்கும் தொழில்நுட்பத்திற்கான நவீன வசதிகளை உருவாக்கும் தேசிய மையத்தை நிறுவுவதாகும். இது உள்நாட்டுத் தொழில்நுட்பங்களின் மூலம் வைர வளர்ப்பு செயல்முறைகளை மேம்படுத்த உதவும். மேலும், ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்படும் வைரத் துறைக்கு தேவையான மனிதவளத்தை உருவாக்கும் பயிற்சி பாடத்திட்டங்களையும் விரைவில் வழங்க இருக்கின்றோம்" எனத் தெரிவித்தார்.