‘குவி’ மொழிக்கு ஆபத்து - எச்சரிக்கும் சென்னை ஐஐடி ஆய்வுகள்
2011 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் படி, ஒரு லட்சத்து 55 ஆயிரத்து 548 மக்கள் ‘குவி’ மொழியை பேசுபவர்களாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர்.
Published : December 17, 2025 at 10:36 PM IST
சென்னை: ஒடிசா மற்றும் ஆந்திரா பகுதிகளில் உள்ள பழங்குடி மக்களால் பேசப்படும் ‘குவி’ மொழி ஆபத்தின் விளிம்பில் இருப்பதாக சென்னை ஐஐடி ஆய்வு முடிவுகள் சுட்டிக்காட்டி உள்ளன.
ஒவ்வொரு பழமையான மொழிக்கும், அதற்கான பாரம்பரியம், கலாச்சாரங்கள் போன்றவை இருக்கும். இவ்வாறான பழங்கால மொழிகளை பாதுகாக்கும் நோக்கில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தாலும், கடந்த காலங்களில் உலகளவில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பழங்கால மொழிகள் தங்கள் இறுதி நாட்களை தழுவி புழக்கத்தில் இல்லாமல் மாயமாகி இருக்கின்றன.
குவி மொழி
அந்த நிலைமையில், தற்போது ‘குவி’ மொழி (Kuwi Language) இருப்பதாக சென்னை ஐஐடி ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. பெரும்பாலும், ஒடிசா மற்றும் ஆந்திர பிரதேசத்தில் உள்ள கோந்த் (Kondh) பழங்குடி மக்களால் பரவலாகப் பேசப்பட்டு வரும் ‘குவி’ மொழி, அழியும் தருவாயில் இருப்பதாக சென்னை ஐஐடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
சென்னை ஐஐடி-யின் மனிதநேயம் மற்றும் சமூக அறிவியல் துறையைச் சேர்ந்த முனைவர் குந்தி பிரேம் சாகரும், பேராசிரியர் அனிந்திதா சாஹூ ஆகியோர் இணைந்து ‘குவி’ மொழி குறித்து ஆய்வை மேற்கொண்டனர். அதன் முடிவுகளின் வாயிலாகவே, இம்மொழி ஆபத்தில் இருக்கும் நிலை வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.
2011 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, ஒரு லட்சத்து 55 ஆயிரத்து 548 மக்கள் ‘குவி’ மொழியை பேசுபவர்களாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர். தற்போது அம்மொழி பேசுபவர்களின் எண்ணம் அதிகரித்திருக்கும் என்று கூறும் ஆய்வாளர்கள், அது சராசரி அளவை விட மிகக்குறைவானதாக இருக்கும் என்று கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
அழியும் தருவாயில் குவி
இந்த நேரத்தில், உலகளவில் அறியப்பட்ட மொழிகளில் ஏறக்குறைய பாதி மொழிகள் கடந்த 500 ஆண்டுகளில் மறைந்துவிட்டன என்றும், இந்த நூற்றாண்டின் இறுதிக்குள் உலகின் 90 விழுக்காடு வரையிலான மொழிகள் மறைந்துவிடக்கூடும் அபாயம் இருப்பதாக யுனெஸ்கோ (UNESCO) எச்சரித்திருந்தது நினைவுக்கு வருகிறது.
இந்தச் சிக்கலை எடுத்துரைத்துள்ள சென்னை ஐஐடி, “மொழிகள் பல நூற்றாண்டுகளின் கலாச்சாரம், வரலாறு மற்றும் உலகத்தைப் பார்க்கும் வழிகளைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளன. இருப்பினும், மொழியியல் பன்முகத்தன்மை வேகமாகச் சுருங்கி வருகிறது,” என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
இதை கருத்திற்கொண்டு, மொழிகள் ஏன் அழிந்துபோகின்றன என்பதை ஆராயும் ஒரு ஆய்வை ஐஐடி ஆய்வாளர்கள் மேற்கொண்டனர். இது யுனெஸ்கோ-வின் மொழி உயிர்ச்சக்தி பயன்பாடு (Language Vitality Tool) மற்றும் ஈ.ஜி.ஐ.டி.எஸ் (விரிவாக்கப்பட்ட தலைமுறை இடைவெளி இடையூறு அளவுகோல்) ஆகிய இரண்டு உலகளாவிய மதிப்பீட்டு கட்டமைப்புகளையும் ஒப்பீடு செய்து ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
ஈ.ஜி.ஐ.டி.எஸ் அமைப்பு குவி மொழியை ‘பாதுகாப்பானது’ என்று வகைப்படுத்தும் நிலையில், யுனெஸ்கோ கட்டமைப்பு அதை ‘நிச்சயமாக அழியும் நிலையில் உள்ள மொழி’ என்று அடையாளம் காட்டுகிறது. இது இந்த தலைமுறைக்கு இடையேயான பரிமாற்றம் பலவீனமாக இருப்பதையும், குறைந்த எழுத்தறிவு நிலைகளையும், போதுமான ஆவணப்படுத்தல் இல்லாததையும் எடுத்துக்காட்டி உள்ளது.
மேலும், ‘குவி’ போன்ற மொழிகளைப் பாதுகாப்பது என்பது பழங்குடி அறிவு, கலாச்சார அடையாளம் மற்றும் மனிதகுலத்தின் பகிரப்பட்ட பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதாகும் என்று சென்னை ஐஐடி ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.