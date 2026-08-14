திருவாரூரில் நீர் ஆவியாவதைத் தடுக்க குளத்தில் சோலார் பேனல் - சென்னை ஐ.ஐ.டி-யின் திட்டம் தொடக்கம்
சோலார் பேனல்கள் விவசாய நிலங்களுக்கு நீர் பாய்ச்சும் மின் மோட்டார்களுக்கு இணைக்கப்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 14, 2026 at 11:21 AM IST
திருவாரூர்: திருவாரூரில் நீர் ஆவியாவதை தடுக்கும் வகையில் சென்னை ஐ.ஐ.டி-யின் மூலம் குளத்தில் சோலார் பேனல் (சூரிய மின் தகடுகள்) அமைக்கப்பட்டு, மின் மோட்டாருடன் இணைக்கப்படும் திட்டத்தை வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத், சென்னை ஐ.ஐ.டி இயக்குநர் காமகோடி ஆகியோர் இணைந்து தொடங்கி வைத்தனர்.
கோடைக்காலத்தில் நீர் நிலைகளில் இருந்து பெரும்பாலான நீர் ஆவியாகிறது. அதனைத் தடுக்கும் வகையில், சென்னை ஐ.ஐ.டி சார்பில் சூரிய மின் தகடுகள் அமைக்கும் திட்டம் வகுக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் நீர் ஆவியாவதைத் தடுப்பது மட்டுமின்றி, சூரிய மின் தகடுகள் மூலம் உற்பத்தியாகும் மின்சாரத்தை விவசாயம் மற்றும் பொதுமக்களின் பயன்படும் வகையில் இணைக்க திட்டமிடப்பட்டது.
குறிப்பாக விவசாய நிலங்களுக்கு நீர் பாய்ச்சும் மின் மோட்டார்களுக்கு இணைக்கப்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், முதன்முறையாக திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட விஷ்ணுபுரம் கிராமத்தில் உள்ள குளத்தில் ரூ. 20 லட்சம் மதிப்பில் சென்னை ஐ.ஐ.டி சார்பில் சூரிய மின் தகடுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
குளத்துல சோலார் பேனல்: நீர் ஆவியாவதைத் தடுக்க ஐஐடி-யின் புதிய திட்டம்#thiruvarur | #pondsolarpanel | #iitkamakoti | #IITMadras | #MinisterVinoth | #TVKGovernment | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/ZvnIFh2HAM— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) August 14, 2026
மேலும், அதிலிருந்து உருவாகும் மின்சாரம் மின் மோட்டாரில் இணைக்கப்பட்டு, சுமார் 20 ஏக்கர் பரப்பளவிலான நிலத்திற்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் வகையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், இதற்கான தொடக்க நிகழ்ச்சி நேற்று (ஆகஸ்ட் 13) நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் மற்றும் சென்னை ஐ.ஐ.டி-யின் இயக்குநர் காமகோடி ஆகியவர்கள் கலந்துகொண்டு திட்டத்தை பார்வையிட்டனர். தொடர்ந்து, விவசாய நிலத்திற்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் வகையில் மின் மோட்டாரை இயக்கி தொடங்கி வைத்தனர். இத்திட்டம் குறித்து அதிகாரிகளிடம் அமைச்சர் கேட்டறிந்தார்.
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முன்னதாக தனியார் அரங்கில் விவசாயிகளுடன் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. இதில் அமைச்சர் வினோத், சென்னை ஐ.ஐ.டி இயக்குநர் காமகோடி உள்ளிட்டவர்கள் கலந்துகொண்டு விவசாயிகள் மத்தியில் பேசினார். இதற்கிடையே, அருகே இருந்த கோசாலையில் தயாரிக்கப்பட்ட இயற்கை திரவ உரங்களை விவசாயிகளுக்கு அமைச்சர் வழங்கினார்.
தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், ”இயற்கை முறையில் விவசாயம் செய்யும் வகையில், மாட்டு சாணியில் இருந்து திரவ வடிவில் இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் மூலம் விவசாயிகள் பயன்பெறுவார்கள்” எனத் தெரிவித்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் அப்பகுதியில் விவசாயிகள், வேளாண்துறை, வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.