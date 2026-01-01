ETV Bharat / state

'சாஸ்த்ரா' தொழில்நுட்ப திருவிழா நாளை துவக்கம் - களைகட்டும் சென்னை ஐஐடி வளாகம்

சாஸ்த்ரா 2026 தொடக்க விழாவில் கலந்து கொள்ளும் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர், ஐஐடி குளோபல் பவுண்டேஷனை தொடங்கி வைக்கவுள்ளதாக சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்தார்.

சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி
சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 1, 2026 at 9:31 PM IST

சென்னை: சென்னை ஐஐடியின் வருடாந்திர தொழில்நுட்ப திருவிழாவான 'சாஸ்த்ரா 2026' நாளை (ஜனவரி 2) தொடங்கி ஜனவரி 6ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.

மாணவர்களின் புதிய முயற்சிகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக, மாணவர்கள் மட்டுமே நிர்வகிக்கும் ‘சாஸ்த்ரா’ தொழில்நுட்ப திருவிழா ஆண்டுதோறும் சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் நடத்தப்படுகிறது. இந்த ஆண்டிற்கான சாஸ்த்ரா திருவிழா நாளை முதல் ஜன.6 ஆம் தேதி வரை 5 நாட்கள் நடைபெறவுள்ளன. விழாவலை மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் தொடங்கி வைக்கிறார்.

இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி,“சாஸ்த்ரா முழுக்க முழுக்க மாணவர்களால் நிர்வகிக்கப்பட்டு, நடத்தப்படும் ஆசியாவின் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப விழாக்களில் ஒன்றாகும். இதற்காக, தொழில்நிறுவனங்கள் மூலம் ரூ.1.68 கோடி நன்கொடையாக பெறப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்வை 750-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். இந்த விழாவில் 80 வகையான நிகழ்வுகள் நடைபெறவுள்ளன.

குறிப்பாக, ’வெற்றி படிக்கட்டு’ என்ற பெயரில், தமிழில் வினாடி-வினா போட்டி, ரோபோடிக் சண்டை, காது கேளாதவர்களுக்கான சிறப்பு தொழில்நுட்பம் குறித்த கருத்தரங்கு, செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான கருத்தரங்கு, இசை நிகழ்ச்சிகள், சென்னை ஐஐடி மேற்கொண்டு வரும் ஆராய்ச்சி தொடர்பான கண்காட்சிகள் உள்ளிட்டவை இடம் பெறவுள்ளன. இந்த விழாவுக்கு, தினமும் 20 - 30 ஆயிரம் மாணவர்கள் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கின்றோம்.

அதேபோல, சென்னை ஐஐடியின் ‘ஐஐடி குளோபல் பவுண்டேஷன்’ அமெரிக்காவில் 2 இடங்களிலும், ஜெர்மனி, துபாய், மலேசியாவில் தலா ஒரு இடம் என மொத்தம் 5 இடங்களில் தொடங்கப்பட உள்ளது. வெளிநாடுகளில் இருக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சிகளை பரிமாறிக்கொள்ளும் விதமாக இந்த பவுண்டேஷன் செயல்படவுள்ளது. இதனை மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் தொடங்கி வைக்கவுள்ளார்” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “பணம் இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போகும். ஆனால், நாட்டின் கட்டமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்கு பொறியியலின் அடிப்படையே (Core Engineering) முக்கியமானது. தற்போது மாணவர்களும் அதனை நோக்கியே கவனத்தை செலுத்த தொடங்கிவிட்டனர். கோர் இன்ஜினியரிங் சார்ந்த நிறுவனங்களில் வேலை செய்ய ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இந்நிலையில், அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளைக் கொண்டாடும் முதன்மையான தளமாக சாஸ்த்ரா வளர்ந்துள்ளது.

மேலும், ‘கலைப்பொருட்கள் அரங்கு’ என்ற கருப்பொருளுடன் விளையாட்டு சுற்றுச்சூழல், வெற்றி பெறக்கூடிய போட்டிகளுடன் பட்டறை, பழமை நினைவுகளுடன் நடைமுறைக்கற்றல், அதிவேக நைட்ரோ-எரிபொருள், ரோபோ பந்தய சவாலான ரோபோ ஜிபி, பயோமிமிக்ரி சார்ந்த சுகாதாரப் பராமரிப்பு கண்டுபிடிப்புகளை மையமாகக் கொண்ட பயோபேட்டில் ஆகிய நிகழ்வுகளும் இதில் இடம்பெறவுள்ளன.

நியூரோஹேக் உண்மையான EEG தரவைப் பயன்படுத்தி சென்னை ஐஐடி முதலாவது மூளை-கணினி இடைமுக ஹேக்கத்தான், 'மின்-போட்டி', விளையாட்டுக் கோட்பாடு, உளவியல் மற்றும் உத்தியைக் கலத்தல், வித்யாவஹக் திட்டத்தின் கீழ் கல்வியாளர்கள் மாநாடு, கல்வியாளர்களுக்கு பிரத்தயேக வகுப்புகள், தொழில்முறை வலையமைப்பு உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளும் நடைபெற உள்ளன.

இதற்காக, வெளி மாநிலங்களிலிருந்தும் பல்வேறு பள்ளிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள், பொதுமக்கள் ஆன்லைன் வாயிலாகப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் இந்த நிகழ்வை இலவசமாக கண்டுகளிப்பதற்கான ஆன்லைன் பதிவு நிறைவடைந்துவிட்டது" என்று காமகோடி கூறினார்.

