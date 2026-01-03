ETV Bharat / state

சென்னை ஐஐடியில் வளர்க்கப்படும் ஆய்வக வைரம் விரைவில் மக்கள் கையில்! எப்போது தெரியுமா?

ஐஐடி மெட்ராஸ் ஆய்வகத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வைரங்கள் ஓராண்டிற்குள் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படவுள்ளது.

வைரம் (கோப்புப்படம்)
வைரம் (கோப்புப்படம்) (IIT Madras)
Published : January 3, 2026 at 7:48 PM IST

சென்னை: உலகில் விலை உயர்ந்ததாக கருதப்படும் வைரங்களை சென்னை ஐஐடி ஆய்வகங்களில் உருவாக்கி, அவற்றை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.

வைரம் (Diamonds) என்பது தூய கார்பனால் ஆன, இயற்கையில் கிடைக்கும் மிகக் கடினமான மற்றும் பளபளப்பான ஒரு கரிமக்கல். அதாவது இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருட்களிலேயே வைரமானது முதன்மையான உறுதி நிறைந்த பொருளாகவும் அறியப்படுகிறது. பண்டைய காலம் முதல் தற்போது வரை பூமியில் இருந்து தோண்டி எடுக்கப்பட்ட பிறகு, பட்டைதீட்டப்பட்டு ஆபரணமாக மாற்றப்படுகிறது. குறிப்பாக, அதன் கடினத்தன்மை, ஒளிச்சிதறல், பிரகாசமே நகைகள் மற்றும் தொழில்துறையில் பரவலாக பயன்படுத்த முக்கிய காரணம். நவரத்தினங்களில் ஒரு பொருளான ‘வயிரம்’ காலப்போக்கில் மருவி வைரம் என மாறியதாவும் கூறப்படுகிறது.

ஆபரணத்தை தாண்டி வைரத்தின் பங்கு

சிறிய வைரத் துகள்களை சிலிகன் கர்பைடனுடன் சேர்த்து வெட்டும் மற்றும் துளையிடும் கருவிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. வைரம் சேர்த்த வெட்டுக்கருவிகள் மற்றும் துளையிடும் கருவிகள் அதிக வலிமையோடும், நீண்டகாலம் பயன்படுத்தும் பொருளாக உருமாற்றம் அடைகின்றது. மேலும் அரைத்தல், துளையிடுதல், வெட்டுதல் மற்றும் சுத்திகரிப்பு ஆகியவற்றில் இன்றியமையாத பங்காற்றுகிறது. வாகனம், சுரங்கம் மற்றும் ராணுவம் போன்ற பல துறைகள் வைர வெட்டும் கருவி மற்றும் துளையிடும் கருவிகள் பயன்படுத்துகின்றன. மேலும் கண்ணாடி போன்ற பொருள்களை வேண்டிய அளவு வெட்ட வைரம் பதித்த கீறும் கருவிகள் பயன்படுகின்றது.

மருத்துவத்துறையில் முக்கிய பங்கு

சென்னை ஐஐடியில் வைரம் உருவாக்க பயன்படும் இயந்திரம்
சென்னை ஐஐடியில் வைரம் உருவாக்க பயன்படும் இயந்திரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுமட்டுமல்லாமல் வைரம் மருத்துவம், ஒலி கருவி, விலைமதிப்பான வாகனம், வானூர்தி இயந்திரம் தாங்கு உருள் மற்றும் சுழலணி தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தூய வைரத்தில் நைட்ரசன் மற்றும் வெற்றிடம் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்ட மையங்கள் கொண்ட வைர படிகங்கள் வெப்பநிலை, நுண்ணிய காந்த அலைகள், நுண்ணிய ஒலி அதிர்வுகள் போன்றவற்றை திறம்பட அளவீடு செய்யவும். நானோ வைரங்கள் புற்றுநோய் மருத்துவத்திலும் முக்கிய பங்கினை வகிக்கின்றது.

ஆய்வக வைரத்திற்கு நிதி

இதுபோன்ற தனித்துவமான பண்புகள் காரணமாக, அவை சுகாதாரத்துறை முதல் தொழில்நுட்பம் வரை பல இன்றியமையாத இடத்தை பிடித்துள்ளது. இந்தியா வைரத்தை பட்டை தீட்டுவதில் முதன்மையான நாடாகவும், ஆய்வக வைர உற்பத்தியில் 2வது இடத்தையும் பிடித்துள்ளது. இந்நிலையில், வைரத்தின் தேவை மற்றும் தொழில்துறை வளர்ச்சியில் இந்தியா தன்னிறைவுபெற மத்திய அரசின் திட்டத்தின் கீழ், ‘இந்திய ஆய்வக வைர மையம்’ கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு சென்னை ஐஐடியில் நிறுவப்பட்டு, சிறப்புமிக்க பேராசிரியர்களால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

சென்னை ஐஐடியில் உருவாக்கப்படும் வைரம்
சென்னை ஐஐடியில் உருவாக்கப்படும் வைரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்படும் இந்த Lab Grown Diamonds என்றழைக்கப்படும் வைரங்கள் இயற்கை வைரங்களுக்கு நிகரான எல்ல பண்புகளும், வேதியியல் கூறுகளையும் கொண்டிருக்கும். அதேசமயம் இயற்கை வைரத்தை விட விலை குறைவாகவும் கிடைக்கும் என தெரிவிக்கின்றனர் ஆராய்ச்சியாளர்கள். இந்நிலையில், சென்னை ஐஐடியில் ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்பட்ட வைரங்கள் (LGD) குறித்த ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள ரூ.242 கோடி நிதியை மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ளது.

அடுத்த ஆண்டு மக்கள் கையில்

இதுகுறித்து சென்னை ஐஐடியின் இயற்பியல் துறை பேராசிரியர் ராமச்சந்திர ராவ் கூறியதாவது, “தொழில், விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகிய துறைகளுக்கான பல தொழில்நுட்பங்களை நாங்கள் (ஐஐடி) உருவாக்கியுள்ளோம். அதேபோல, நல்ல தரமான வைர படிகங்களை உற்பத்தி செய்வதில் இந்தியாவை முதலிடத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் நோக்கில், வைர வளர்ச்சியில் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு முயற்சிகளை அதிகரிக்கவுள்ளோம். அதுமட்டுமின்றி, ஐஐடி மெட்ராஸ் ஆய்வகத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வைரங்களை ஓராண்டிற்குள் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரவுள்ளோம்” எனத் தெரிவித்தார்.

இந்தியா தன்னிறைவு அடைய வேண்டும்

தொடர்ந்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசிய சென்னை ஐஐடியின் இயந்திரவியல் துறையின் பேராசிரியர் அருணாசலம், “வைரத்தை ஆய்வகத்தில் உருவாக்கும் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தியும், வைரத்தை உருவாக்கப் பயன்படுத்த வேண்டிய மூலப் பொருட்களுக்கான தொழில்நுட்பத்தையும் உருவாக்கியும் வருகிறோம். இதற்காக, மத்திய நிதி அமைச்சகம் நிதியுதவி செய்துள்ளது. ஆய்வகத்தில் உருவாக்கக் கூடிய வைரங்களின் பயன்பாடும், தேவைகளும் அதிகரித்து வரும் சூழலில், இந்தியா இதில் தன்னிறைவு அடைய வேண்டும்.

பொதுவாக, இந்தியாவில் இயற்கை வைரங்களை பட்டை தீட்டியும், மதிப்பை அதிகரித்தும் ஏற்றுமதி செய்கிறோம். ஆனால், ஆய்வகத்தில் வைரத்தை உருவாக்கினால் இந்தியா தன்னிறைவு அடையும், வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்கும் என்ற நோக்கில் நிதியுதவி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், அதிக அழுத்தம் - அதிக வெப்பம் கொடுக்கப்பட்டு இயற்கையான வைரத்தை உருவாக்கும் தொழில்நுட்பம்; மீத்தேன் - ஹைட்ரஜன் வாயுக்களைப் பயன்படுத்தி வைரங்களை ஆய்வகத்தில் உருவாக்கும் தொழில்நுட்பம் என இரண்டு வகை உள்ளது.

செமிகண்டெக்டருக்கும் பயன்படும் வைரம்

அந்த வகையில், ஆய்வகத்தில் வைரத்தை வளர்ப்பதற்கான தொழில்நுட்பம் நம்மிடம் இல்லையென்பதால், அதற்கான இயந்திரங்களை வடிவமைத்து வருகிறோம். தற்போது, அதிக வெப்பம், அதிக அழுத்தம் கொடுத்து உருவாக்கும் (MPCVD diamond growth recipe and its key deliverables) முறையில் வைரங்களை உருவாக்கி வருகிறோம். வணிக அளவிற்கு கொண்டு வருவதற்கும், ஆய்வகத்தில் வைரத்தை உற்பத்தி செய்யும் தொழில்நுட்பத்தையும் ஓரிரு ஆண்டுகளில் உருவாக்கி விடுவோம். இதன்மூலம் தொழிலும் தொடங்கலாம். ஏன் வைரத்தை பயன்படுத்தி செமிகண்டெக்டரும் செய்யலாம்.

இயற்கை - செயற்கை வைரத்திற்கு என்ன வித்தியாசம்?

உயரழுத்தம் மற்றும் வெப்பம் காரணமாக, பூமிக்கு அடியில் 150 கி.மீ கீழே உள்ள கார்பன் மூலக்கூறுகள் வைரமாக மாறும். கார்பன் மூலக்கூறுகளின் படிவம் தான் வைரம். அதனை இயற்கையான முறையில் எடுக்க அதிகளவில் செலவு ஆகும். அதுமட்டுமின்றி, சுற்றுச்சூழலுக்கும் நிறைய பாதிப்புகளை உண்டாக்கும். தற்போது, ஆய்வகத்திலும் வைரத்தை உருவாக்க முடியும் என்பதால், இதனை நிலையானதாகப் பயன்படுத்தலாம். இதன்மூலம் வைரத்தின் பயன்பாட்டை அதிகரிப்பதுடன், உபயோகப்படுத்தும் அளவையும் அதிகரிக்கலாம்.

அதிகளவு உற்பத்தி செய்தால், இயற்கை வைரங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் மதிப்பை குறைத்து கூற முடியும். வைரத்தை தேவைக்கேற்ப உருவாக்கும்போது, சென்சார், செமிகண்டக்டர் போன்ற தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ப வடிவமைக்க முடியும். வைரத்தை கண்ணால் பார்த்தாலும்; மைக்ரோஸ்கோப் வைத்து பார்த்தாலும் வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது. இயற்கை மற்றும் ஆய்வக வைரங்களை தன்மையில் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதனால், ஆய்வக வைரங்களையும், இயற்கை வைரங்களையும் பிரித்துக் காண்பிக்கும் தொழில்நுட்பத்தையும், வைரங்கள் நடைமுறைக்கு வரும் போது தேவையான விதிமுறைகளையும் கொண்டு வரவுள்ளோம். ஆய்வகத்தில் உருவாக்கும் வைரங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினால், தற்போதுள்ள தலைமுறையினர் அதிகளவில் வாங்குவார்கள்” என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

இந்தியாவே தலைவர்

மேலும், “வைரங்களுக்கான வளர்ந்து வரும் தேவை என்பது ரத்தின-தரமான வைரங்களை மட்டுமல்லாமல், ஏராளமான மின்னணு பயன்பாடுகளையும் (5G/6G, காந்தவியல், வெப்ப மேலாண்மை, சென்சார்கள் மற்றும் குவாண்டம் தொழில்நுட்பங்கள்) உணர அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய ஆராய்ச்சி தேவைப்படுகிறது. உலகளாவிய வைர சந்தை வணிக மற்றும் மின்னணு பயன்பாடுகளுக்கு பெரிய, உயர் தூய ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்படும் வைர படிகங்களை கோருகிறது. அந்த வைர படிகங்களை வளர்ப்பதற்கான செயல்முறை அளவுருக்களை மேம்படுத்தவும், முறையான ஆய்வுகளை நடத்துவதற்கும் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு தேவை. இது, ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்படும் வைரங்களில் இந்தியாவை உலகத் தலைவராக்க உதவும்” எனவும் அவர் தெரிவித்தார்

