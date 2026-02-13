ETV Bharat / state

ஏஐ குறித்த ஐ.நா. அறிவியல் குழுவில் சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர் நியமனம்

ஐ.நா. பொதுச் சபை, செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான சுயாதீன சர்வதேச அறிவியல் குழுவின் 40 நிபுணர்களை நியமித்துள்ளது.

சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர் பலராமன் ரவீந்திரன் (கோப்புப்படம்)
சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர் பலராமன் ரவீந்திரன் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 13, 2026 at 9:22 PM IST

சென்னை: ஐஐடி-யில் பணியாற்றி வரும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பேராசிரியர் பலராமன் ரவீந்திரன் செயற்கை நுண்ணறிவு குறித்த ஐ.நா. அறிவியல் குழுவில் இடம் பெற்றுள்ளார்.

சென்னை ஐஐடி-யின் வாத்வானி ஸ்கூல் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு பள்ளி (CeRAI) இந்தியா மற்றும் உலகளவில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. சென்னை ஐஐடியின் செயற்கை நுண்ணறிவுப் பள்ளியின் நிறுவனத் தலைவர் ரவீந்திரன் செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில், ஐ.நா. பொதுச் சபை, செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான சுயாதீன சர்வதேச அறிவியல் குழுவின் 40 நிபுணர்களை நியமித்துள்ளது. அதில், சென்னை ஐஐடியில் பணியாற்றி வரும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பலராமன் ரவீந்திரன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அதுகுறித்து ஐக்கிய நாடுகள் சபை, செயற்கை நுண்ணறிவு குறித்து ஆய்வு செய்ய அமைக்கப்பட்ட சர்வதேச அளவிலான உறுப்பினர்கள் பட்டியலை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில், இந்தியாவில் இருந்து சென்னை ஐஐடியில் பணியாற்றி வரும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பலராமன் ரவீந்திரன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் இந்தியாவில் செயற்கை நுண்ணறிவுத்துறையில் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறார். மத்திய அரசின் செயற்கை நுண்ணறிவு கொள்கையை வடிவமைப்பதிலும் முக்கியமான பங்காற்றி வருகிறார்.'' என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

