சென்னை ஐஐடி-யின் புதிய முயற்சி: புற்று நோயாளிகளின் ஜீன்களுக்கு ஏற்ப மருந்து பரிந்துரைக்கும் தரவு தளம் அறிமுகம்

இந்தியாவில் 2022ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் புற்றுநோய் பாதிப்பு 12.8 சதவீதம் அதிகரித்து வருவதாக ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி வேதனை தெரிவித்தார்.

Published : February 4, 2026 at 10:24 PM IST

சென்னை: புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் ஜீன்களுக்கு ஏற்ற வகையில் மருந்து பரிந்துரைக்கும் விதமாக சென்னை ஐஐடி-யால் புதிய தரவு தளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

புற்றுநோய் தொடர்பாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாகவும், அதைக் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை முறைகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாகவும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி ’உலக புற்றுநோய் தினம்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில், இந்தியாவில் முதல்முறையாக புற்றுநோய் மரபணு தரவுத் தள தகவல்களை இயக்குநர் காமகோடி வெளியிட்டார்.

அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “தற்போது இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கான மருத்துவம் என்பது வெளிநாட்டு மரபணு மாதிரிகளுக்கு ஏற்ற வகையில் உருவாக்கப்பட்டது. எனவே, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களின் மரபணுவுக்கு ஏற்ற வகையில், புற்றுநோய் சிகிச்சை முறையை வழங்கும் வகையில் ஜீனோம் அட்லஸ் (Bharat cancer Genome Atlas) என்ற கேன்சர் மரபணு தரவுத் தளம் ஒன்றை சென்னை ஐஐடி உருவாக்கியுள்ளது.

இந்தியாவில் புற்றுநோய்களின் வகைகள் மற்றும் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படும் நபர்களில் மரபணுக்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டு, அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய மருந்து மற்றும் சிகிச்சை முறை குறித்தும் இந்த தரவுத் தளத்தில் தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளது.

புற்றுநோய் என்பது இன்று உலகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய சுகாதார சவாலாக உள்ளது. இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய அறிக்கையின்படி, இந்தியாவில் புற்றுநோய் பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. தேசிய புற்றுநோய் பதிவுத் திட்டத்தின் தகவலின்படி, இந்தியாவில் 9 பேரில் ஒருவருக்குப் புற்றுநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. தற்போது சுமார் 25 லட்சம் பேர் புற்றுநோயுடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

2022ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் புற்றுநோய் பாதிப்பு சுமார் 12.8 சதவீதம் அளவிற்கு அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியாவில் புற்றுநோய் நோயாளிகள் அதிகமாக இருந்தாலும், உலகளாவிய புற்றுநோய் மரபணு ஆய்வுகளில் இந்தியா போதுமான அளவு இடம் பெறவில்லை. இந்தியாவில் காணப்படும் பல்வேறு புற்றுநோய்களுக்கு உரிய மரபணு தகவல்கள் முழுமையாக பதிவாகவில்லை. இதனால், நோயறிதல் கருவிகள் மற்றும் மருந்து ஆராய்ச்சிகளுக்கு தேவையான முக்கியமான தரவுகள் குறைவாகவே இருந்தன.

இதை சரிசெய்யும் நோக்கில், சென்னை ஐஐடி 2020ஆம் ஆண்டு இந்திய புற்றுநோய் மரபணு திட்டத்தை தொடங்கியது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட லுகேமியா, பெருங்குடல் புற்றுநோய் மற்றும் கணைய புற்றுநோய் நோயாளிகளின் மாதிரிகளை ஆய்வு செய்து, முழு மரபணு வரிசை முறை பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆய்வின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட இந்திய புற்றுநோய் மரபணு தரவுத்தளம், இந்தியாவிலும் வெளிநாட்டிலும் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களுக்கு பயன்படும் வகையில் bcga.iitm.ac.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஜீனோம் அட்லஸ் (Genome Atlas) மூலம் முதல்கட்டமாக 1,500 மாதிரிகள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, புற்றுநோய் எவ்வாறு உருவாகிறது? எவ்வாறு வளர்கிறது? என்பதற்கான மரபணு அடிப்படை விளக்கங்கள் கிடைக்கின்றன. இந்த ஆய்வு, தேசிய புற்றுநோய் துல்லிய மருத்துவ மையத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இது சென்னை ஐஐடி மற்றும் கார்கினோஸ் ஹெல்த்கேர் இணைந்து செயல்பட்ட ஒரு முக்கிய முயற்சியாகும். இந்த திட்டம், எதிர்காலத்தில் மலிவு விலையில் புற்றுநோய் சிகிச்சை முறைகள் உருவாக்கப்படுவதற்கும், மருத்துவ ஆராய்ச்சிகள் விரைவாக முன்னேறுவதற்கும் உதவும்” என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

