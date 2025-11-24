ஐஐடி மெட்ராஸ் நடத்தும் ‘கல்வி நிறுவன திறந்தவெளி அரங்கு 2026’ - பொதுமக்கள் பங்கேற்க அழைப்பு!
ஐஐடி மெட்ராஸ் நடத்தும் கல்வி நிறுவன திறந்தவெளி அரங்கில் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள், நேரடி செயல் விளக்கங்கள் உள்ளிட்ட 80 கண்காட்சி அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : November 24, 2025 at 6:02 PM IST
சென்னை: சென்னையில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் (ஐஐடி மெட்ராஸ்), ஜனவரி 2 முதல் 4ஆம் தேதி 2026 வரை நடத்தும் ‘கல்வி நிறுவன திறந்தவெளி அரங்கு 2026’-ஐ பொதுமக்கள் பார்வையிட வருமாறு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. ஐஐடி வளாகத்தின் அனுபவத்தைப் பொதுமக்கள் நேரடியாகப் பெறும் வகையில் தனித்துவமான இந்த வாய்ப்பு பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படுவதகா ஐஐடி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நிகழ்வின்போது, ஐஐடி சென்னையின் மேம்பட்ட ஆராய்ச்சி ஆய்வகங்கள், புத்தாக்க மையங்கள், மாணவர்கள் தலைமையிலான தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சித் திட்டங்கள் போன்றவற்றை பொதுமக்கள் பார்வையிடலாம். கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற திறந்தவெளி அரங்கு நிகழ்வில், சென்னை மட்டுமின்றி பிற நகரங்களில் இருந்தும், கிராமப்புறங்களில் இருந்தும் திரளான பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்று வெற்றி பெறச் செய்தனர்.
ஐஐடி மெட்ராஸில் நடைபெற்று வரும் பல்வேறு ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்க செயல்பாடுகளை அறிந்து கொள்ள ஆர்வமுடைய பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், தொழில்துறை வல்லுநர்கள், பொதுமக்கள் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளலாம். விருப்பமுள்ளவர்கள் டிசம்பர் 5, 2025ஆம் தேதிக்குள் பின்வரும் இணைப்பைப் பயன்படுத்தி தங்களின் பெயரை பதிவு செய்யலாம் https://shaastra.org/open-house என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்வு குறித்து ஐஐடி மெட்ராஸ் இயக்குநர் பேராசிரியர் வி.காமகோடி கூறும்போது, "அனைவருக்கும் ஐஐடிஎம், ‘IIT Madras for all’ என்ற முக்கிய நோக்கத்துடன் எமது கல்வி நிறுவனம் திறந்தவெளி அரங்கிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பள்ளி, கல்லூரிகளின் மாணவ, மாணவிகள் பார்வையிட்டு, இக்கல்வி நிறுவன வளாகத்தில் உள்ள ஆய்வகங்களில் நடைபெற்று வரும் புத்தாக்கங்களில் ஆர்வம் கொண்டு வெற்றிப் பெற்றுள்ளனர்.
இதனை கருத்தில் கொண்டு 2026ஆம் ஆண்டு நிகழ்வைப் பார்வையிட வருமாறு, நாட்டின் அனைத்துப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளோம்" என்று கூறினார்.
இந்த நிகழ்வு குறித்து ஐஐடி மெட்ராஸின் பேராசிரியர் சத்தியநாராயண என்.கும்மாடி கூறும்போது, "ஐஐடி மெட்ராஸ்-ஐப் பார்வையிடவும், இங்கு நடைபெறும் புத்தாக்க ஆராய்ச்சியை அனுபவிக்கவும் தனித்துவமான வாய்ப்பாக இது அமைந்துள்ளது. நாளைய தலைவர்களான இளம் தலைமுறையினரை ஊக்குவிக்க இதுவொரு வாய்ப்பாக இருக்கும் என நாங்கள் நம்புகிறோம்" எனக் குறிப்பிட்டார்.
கல்வி நிறுவன திறந்தவெளி அரங்கு 2026இன் சிறப்பம்சங்கள்
இந்த நிகழ்வில் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் தலைமையிலான ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள், நேரடி செயல் விளக்கங்கள், கண்டுபிடிப்புகள் அடங்கிய சுமார் 80 கண்காட்சி அரங்குகள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
கல்வி நிறுவனத்தின் 18 துறைகளை உள்ளடக்கிய 4 தேசிய ஆராய்ச்சி மையங்கள், 11 கல்வி நிறுவன ஆராய்ச்சி மையங்கள், 15 உயர் சிறப்பு மையங்கள் உட்பட 100க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வகங்களைக் காண முடியும்.
ஐஐடி மெட்ராஸ்-ன் மிகப்பெரிய பொது ஈடுபாட்டு முயற்சியான இந்நிகழ்வில் 95,000க்கும் மேற்பட்ட பதிவுதாரர்கள், 60,000 பார்வையாளர்கள் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்ப்பதாக இந்த கல்வி நிறுவன நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.