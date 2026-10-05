மருத்துவத்துறையை பொறியியல் கோணத்தில் அணுகுகிறோம் - சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி

மருத்துவத்துறையை பொறியியல் கோணத்தில் அணுகுகிறோம் - சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி
சென்னை ஐஐடியில், மனித மூளையை 50 மைக்ரான் என்ற அளவில் ஆய்வு செய்து பல்வேறு தரவுகளை பெற்றுள்ளோம் என்று சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 6:00 AM IST
சென்னை: மருத்துவத் துறையை பொறியியல் கோணத்தில் அணுகி, அதன் மூலம் புதிய பார்வையை கொண்டுவர இருப்பதாக சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் ஃப்ரெஷ் மெனிஸ்கஸ் அல்லோகிராஃப்ட் (Fresh Meniscal Allograft) எனும் மூட்டு சவ்வு மாற்று அறுவை சிகிச்சை மற்றும் அதற்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சியில் தனியார் மருத்துவமனையின் இயக்குநர் ரகுநாதன், சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர், சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "இதற்கு முன்பு, மருத்துவத் துறைக்கு தேவையான உபகரணங்கள், மூலப்பொருட்கள் அதிக அளவில் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டு வந்தது. ஆனால் தற்பொழுது இந்தியாவிலேயே மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் சிகிச்சைக்குத் தேவையான மருந்துப் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
தடுப்பூசிகளும், மருந்துகளும் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. மேற்கத்திய நாடுகள் தடுப்பூசிகளை வியாபார மையத்தில் விநியோகம் செய்தன. ஆனால், இந்தியா மட்டுமே கரோனா காலத்தில் தடுப்பூசிகளை மற்ற நாடுகளுக்கு தானமாக வழங்கியது.
சென்னை ஐஐடியில் ஆய்வுகளுக்காக தசை வங்கி இருக்கிறது. அந்த வங்கியில், பரம்பரை நோய்கள் மற்றும் புற்றுநோயை தடுப்பதற்கும், சிகிச்சை அளிப்பதற்கும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மருத்துவத் துறைகளில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். இல்லையெனில் ஒரு நாட்டின் மருத்துவத்துறையே ஸ்தம்பித்துவிடும்.
சென்னை ஐஐடியில், மருத்துவத் துறையை பொறியியல் கோணத்தில் அணுகுகிறோம். இதன்மூலமாக புதிய பார்வையை மருத்துவத் துறையில் கொண்டுவர உள்ளோம். பல்வேறு மருத்துவ சிகிச்சைகள், அறுவை சிகிச்சைகள் ஆகியவற்றை பொறியியல் கோணத்தில் அணுகியதால் தீர்வுகளை துல்லியமாக வழங்க முடிகிறது.
இதுபோன்ற புதிய கோணத்தில் மருத்துவத் துறையில் பயிற்சி பெற விரும்பும் மருத்துவர்களுக்கு சென்னை ஐஐடியில் பி.எஸ். மெடிக்கல் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் என்ற 4 ஆண்டுகால இளநிலை பட்டப்படிப்பு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த படிப்பை, மாணவர்கள் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக படித்து வருகின்றனர். அவர்கள் மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் சாார்ந்து பல்வேறு தொழில்நுட்பத்தை கண்டறிந்து வருகின்றனர். மருத்துவத் துறையில் ஆராய்ச்சியிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்களின் ஆராய்ச்சிக்கு சென்னை ஐஐடி முழு ஆதரவு அளிக்கிறது.
மருத்துவர்கள் அறுவை சிகிச்சையின்போது எடுக்கும் காணொளி காட்சியை ஆக்குமெண்ட் ரியாலிட்டி மூலமாக அறுவை சிகிச்சையில் என்ன நடக்கிறது என மக்களிடம் எடுத்து செல்லும் திட்டத்தையும் அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளோம்.
சென்னை ஐஐடியில், மனித மூளையை 50 மைக்ரான் என்ற அளவில் ஆய்வு செய்து பல்வேறு தரவுகளை பெற்றுள்ளோம். சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை, இந்தியாவில் முதல்முறையாக மூட்டு மாற்று சிகிச்சையில் திசுக்களை பயன்படுத்தி அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
மருத்துவர் ரகுநாதன் கூறும்போது, "மனிதர்களுக்கு மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யும்போது பெறப்படும் திசுவை வேறு ஒருவருக்கு பொருத்த முடியும்.
திசு வங்கியும் ஆரம்பித்தால், வரும் காலங்களில் மூட்டு தேய்மானம் அடைபவர்களுக்கு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்த முடியும். இதற்கான திசுவை, இறந்தவர்களிடம் இருந்தும் பெற முடியும்.
மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டவர்களிடம் இருந்து செயற்கை மாற்று பொருத்தும்பாேது, அவர்களின் மூட்டில் உள்ள நல்ல திசுவை வைத்து மற்றவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியும். இதற்கான ஆய்வுகள் தொடர்ந்து 2 ஆண்டுகளாக மேற்கொள்ளப்பட்டது" என்று தெரிவித்தார்.