சாலை விபத்துகளை குறைக்க நடவடிக்கை - சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி

சாலை விபத்துகளை குறைக்க நடவடிக்கை - சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி
விபத்துகளை குறைப்பது தொடர்பாக பொது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த உள்ளோம் என சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்தார்.
Published : January 27, 2026 at 6:48 PM IST
சென்னை: சாலை விபத்துக்களை குறைக்க சென்னை ஐஐடி மேற்கொண்ட ஆய்வின் அடிப்படையில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அதன் இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்தார்.
சாலை விபத்துக்கள் தடுப்பதற்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பயிற்சி இன்று (ஜன.27) சென்னை ஐஐடியில் நடைபெற்றது. பேராசிரியர் வெங்கடேஷ் பாலசுப்ரமணியம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில், சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “இந்தியாவில் நடக்கும் விபத்துகளை குறைக்கவும், அதனை ‘0’ என்ற நிலைய அடைய செய்யவும் மத்திய மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து சென்னை ஐஐடி ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறது. நிறைய இயற்கை வளங்கள் சாலை அமைப்பதற்காக பயன்படுத்த வேண்டும். கான்கிரீட் கழிவுகளை எப்படி மறுசுழற்சி செய்யலாம்? குறிப்பாக, அனைத்து இடங்களிலும் சாலைகள் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக, கட்டடக் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்து பசுமை சாலை அமைக்கும் திட்டம் குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
சென்னை ஐஐடி மேற்கொண்ட ஆய்வின் மூலம் விபத்து ஏற்படும் முக்கிய சாலைகள் குறித்தும், அதிகளவு விபத்து ஏற்பட்ட சாலைகள் குறித்தும் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. அதன் அடிப்படையில், ஆய்வு செய்து விபத்து ஏற்படும் இடங்களை அடையாள குறியீடுகள் செய்துள்ளோம். நமது சாலைகள் தரமானதாக இருக்க வேண்டும், விபத்துகளையும் குறைக்க வேண்டும். அதற்கு தேவையான விழிப்புணர்வுகளை மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால், சாலை விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்தால், அது அவரது குடும்பத்திற்கு மட்டுமல்ல, நாட்டிற்கும் பொருளாதார இழப்பை ஏற்படுத்தும்.
தற்போது, ‘வீரா’ என்ற ஆம்புலன்ஸ் சேவையை தமிழக முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார். அதில், விபத்தின் போது வாகனத்தின் இடையே சிக்கியவர்களை உடனே மீட்கும் வகையில் தேவையான கருவிகள், சிகிச்சை அளிப்பதற்கு பயிற்சி பெற்றவர்கள் அடங்கிய வீரா ஆம்புலன்ஸ் சேவை திட்டம் தமிழ்நாடு காவல்துறையுடன் இணைந்து வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வீரா ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று மட்டும் வடிவமைக்கப்பட்டு, தற்போது சென்னை மாநகர காவல்துறையின் பயன்பாட்டில் உள்ளது. விபத்து எந்த பகுதியில் நடந்தாலும், எளிதில் செல்லும் வகையிலும் அதில் அதிநவீன கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு, வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆம்புலன்ஸ் வடிவமைப்பை இந்தியாவின் பிற மாநிலங்களில் செயல்படுத்தவுள்ளனர்.
அதே போல, எனக்கு மத்திய அரசின் ‘பத்ம ஸ்ரீ விருது’ கிடைத்துள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இது 'விக்சித் பாரத் 2047' என்ற இலக்கை அடைவதற்கு மேலும் ஊக்கமளிக்கும் வகையில், உறுதுணையாக இருக்கும்" என அவர் தெரிவித்தார்.