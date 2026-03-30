சென்னை ஐஐடியில் 4 முதுகலைப் படிப்புகளில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் - கடைசி தேதி என்ன?

விண்வெளிப் பொறியியல், தரவு அறிவியல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு, மின்சார வாகனங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் எம்.டெக்., படிப்புகளை சென்னை ஐஐடி வழங்குகிறது.

Published : March 30, 2026 at 7:08 PM IST

சென்னை: சென்னை ஐஐடியில் எம்.டெக்., எம்.எஸ்சி, எம்.ஏ., ஆகிய முதுகலைப் படிப்புகளில் சேர ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இந்தியாவில் முதன்மைக் கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக விளங்கும் சென்னையில் உள்ள ஐஐடி, 2026-27ஆம் கல்வியாண்டுக்கான எம்.டெக், எம்.எஸ்சி., எம்.ஏ., ஆகிய முதுகலைப் படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. பொறியியல், அறிவியல், மானுடவியல் ஆகிய முதன்மையான தொழில்நுட்பப் பாடங்களில் மாணவர்கள் உயர்கல்வியைத் தொடர இக்கல்வி நிறுவனம் சிறந்த வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது.

அந்த வகையில் விண்வெளிப் பொறியியல் (Aerospace Engineering), தரவு அறிவியல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (Data Science and AI), மின்சார வாகனங்கள் (Electric Vehicles), ரோபோட்டிக்ஸ் (Robotics), செமிகண்டக்டர் தொழில்நுட்பம் (Semiconductor Materials Technology), கடல்சார் பொறியியல் (Ocean Engineering) உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் எம்.டெக்., படிப்புகளை சென்னை ஐஐடி வழங்குகிறது.

இதுதவிர, ஆங்கிலம் (English Studies), வளர்ச்சி ஆய்வுகள் (Development Studies), பொருளாதாரம் (Economics), பொதுக் கொள்கை (Public Policy) ஆகியவற்றில் எம்.ஏ., படிப்புகளையும், இயற்பியல், வேதியியல், கணிதம் ஆகிய பாடங்களில் எம்.எஸ்சி., படிப்புகளையும் இக்கல்வி நிறுவனம் வழங்குகிறது. இந்தப் படிப்புகளில் சேர்வதற்கு ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி வரை ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தங்களின் தகுதி வரம்புகள், பாடப்பிரிவு விவரங்கள், விண்ணப்பிப்பதற்கான வழிமுறைகளை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://mtechadm.iitm.ac.in மூலம் விண்ணப்பிக்கும் முன் கவனமாகப் படிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.

எம்.டெக், எம்.ஏ., மாணவர் சேர்க்கை விவரங்கள், ‘கோப்’ (Common Offer Acceptance Portal) இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். இதன்பின்னர் மே இரண்டாவது வாரத்தில் முதல் சுற்று மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதில் தேர்வு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் ஜூலையில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு நேரில் வர வேண்டியிருக்கும். அதனை தொடர்ந்து ஜூலை 27ஆம் தேதி வகுப்புகள் தொடங்கும்.

இக்கல்வி நிறுவனத்தின் முதுகலை படிப்புகள் குறித்து சென்னை ஐஐடி பாடப் பிரிவுகளுக்கான டீன் பேராசிரியர் பிரதாப் ஹரிதாஸ் கூறுகையில், ”பொறியியல், தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றில் முக்கியமான பல்வேறு துறைகளை உள்ளடக்கிய 34 விதமான எம்.டெக்., படிப்புகளை இக்கல்வி நிறுவனம் உள்ளகப் பயிற்சி வாய்ப்புகளுடன் வழங்குகிறது. நான்கு பாடப் பிரிவுகளில் எம்.ஏ., படிப்புகளையும் வழங்குகிறோம். எம்.டெக்.கில் மொத்தம் 735 இடங்களும், எம்.ஏ.-வில் 100 இடங்களும் உள்ளன. நாடு முழுவதிலும் இருந்து ‘கேட்’ தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற விண்ணப்பதாரர்களை இப்பாடப்பிரிவுகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்” என்றார்.

