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திமுகவின் விமர்சனத்தை அலட்சியப்படுத்துவதே அரசியல் நாகரீகம்: வைகோ

மேகதாது விவகாரத்தில் முதலமைச்சருக்கு தெளிவில்லை என்று கூறுவதை ஏற்க முடியாது என வைகோ தெரிவித்தார்.

வைகோ பேட்டி
வைகோ பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 4:48 PM IST

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செங்கல்பட்டு: கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய கட்சிகளை வசை பாடுவது திமுகவின் விருப்பமாக உள்ளதாக மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரவித்துள்ளார்.

செங்கல்பட்டு வடக்கு மாவட்ட மதிமுக சார்பில் குரோம்பேட்டையை அடுத்த திருநீர்மலை பகுதியில் நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்ட அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ மரம் அறுக்கும் இயந்திரம் மூலம் சீமைக் கருவேல மரங்களை அப்புறப்படுத்தி இப்பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கி வைத்தார்.​​

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த வைகோ கூறுகையில்,​ "கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு இந்த வேலிக்காத்தான் மரத்தை 'பிசாசு மரம்' என்று அழைத்தது. எவ்வளவு கடுமையான வெயில் அடித்தாலும் பச்சையாகக் காணப்படும் இந்த மரம் நிலத்தடி நீரை அளவுக்கு அதிகமாக உறிஞ்சும் தன்மைக்கொண்டது. மேலும் இது கார்பன் டை ஆக்சைடை வளிமண்டலத்தில் வெளிப்படுத்துகிறது. ​

இந்த மரத்தில் குருவிகள் கூடுகட்டாது. ஆடு, மாடுகள் கூட வெயிலுக்கு இதன் நிழலில் ஒதுங்கி நிற்காது. இதன் வேர்கள் நிலத்தில் ஆழமாக ஊடுருவிச் செல்வதால் விவசாயம் செய்ய முடியாத அளவுக்கு நிலத்தைக் கெடுத்துவிடுகிறது. இந்த மரங்களை முற்றிலுமாக அகற்றவில்லை என்றால் நம் இயற்கை வளம் அழிந்துவிடும். தமிழகத்திற்குப் பெரிய கேடாக விளங்கும் இந்த மரங்களால் இனிவரும் காலங்களில் விவசாயமே செய்ய முடியாத நிலை ஏற்படும்.

சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் வைகோ
சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால் அண்டை மாநிலமான கேரளம் தனது இயற்கை வளங்களைச் சிறப்பாகப் பாதுகாத்து வருகிறது.​தற்போது தமிழகத்தின் 12 மாவட்டங்களுக்குக் காலை, மாலை என நேரில் சென்று இந்த வேலிக்காத்தான் மரங்களை வேரோடு பிடுங்கி வருகிறேன். தமிழகத்திலேயே ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில்தான் அதிக அளவில் சீமைக் கருவேல மரங்கள் வளர்ந்துள்ளன இதனால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டமும் அதுதான்" எனத் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மதிமுக என்பது வெறும் தேர்தலுக்காக மட்டும் இயங்கும் கட்சி அல்ல. ஹைட்ரோ கார்பன் மற்றும் மீத்தேன் திட்டங்களுக்கு எதிராகத் தொடர்ந்து போராட்டங்களை நடத்தியது. மேகதாது அணை கட்டவே கூடாது என்று முதன்முதலில் குரல் கொடுத்தவன் நான். இந்த அணை கட்டப்பட்டால் தமிழகத்தின் 25 மாவட்டங்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும். இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசுதான் நமக்கு எதிரியாகச் செயல்படும் முதல் வில்லனாக உள்ளது.​

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அதேபோன்று மேகதாது விவகாரத்தில் முதலமைச்சருக்கு தெளிவில்லை என்று கூறுவதை விட எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களுக்குத்தான் இதில் தெளிவில்லை. ஒரே மாதத்தில் அனைத்து விவாதங்களையும் யாராலும் அறிந்து கொள்ள முடியாது. இதனால் தவறான யோசனைகளை அவருக்கு சொல்லக்கூடாது, இந்த தவறான யோசனைகளை எதிர்க்கட்சி தான் சொல்கின்றன" என்றார்.

திமுக கூட்டணி தொடர்பாக பேசிய அவர், "திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய கட்சிகளை வசை பாடுவது திமுகவின் விருப்பமாக உள்ளது. அதை கண்டு எரிச்சல் அடையாமல் அலட்சியப்படுத்துவது அரசியல் நாகரீகம். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தையும், திமுக அரசையும் உச்சத்தில் தூக்கி வைத்திருந்தோம். தோழமைக்குரிய இலக்கணத்தோடு இருந்திருக்கிறோம். தற்போது அந்த கூட்டணியில் இருந்து சில கட்சிகள் விலகி தற்போது அமைந்துள்ள அரசில் அமைச்சர்களாக பதவி ஏற்றுள்ளனர். திமுகவுடன் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் 60 ஆண்டு கால உறவு முறிந்துவிட்டதாக அறிவித்துவிட்டனர். கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் நாங்கள் திமுக கூட்டணியில் இல்லை என தெரிவித்துவிட்டன.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை பொருத்தவரை திமுகவுடன் நல்ல உறவில் இருந்தாலும், அவர்கள் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் புதிய அரசின் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். அதேபோல் காங்கிரஸ் கட்சியும் கூட்டணியில் இருந்து விலகிவிட்டது" என்றார்.

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