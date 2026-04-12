ஐஜி துரை குமாருக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநராக கூடுதல் பொறுப்பு
தேர்தல் நேரத்தில் காவல் துறை அதிகாரிகளை மாற்றம் செய்வதை தேர்தல் ஆணையத்தின் வழக்கமான நடைமுறையாக இருந்து வருகிறது.
Published : April 12, 2026 at 1:49 PM IST
சென்னை: தமிழக காவல்துறை ஐஜி துரை குமார் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநர் பொறுப்பை கூடுதலாக கவனிப்பார் என்று தமிழ்நாடு அரசு பிறப்பித்துள்ள உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23 தேதி நடைப்பெற உள்ளதையடுத்து தேர்தல் பிரச்சாரம் அனல் பறக்கிறது. தேர்தல் பாரபட்சமின்றி நடைபெறும் பொருட்டு, நீண்ட நாள்களாக ஒரே இடத்தில் பணியாற்றி வரும் அரசு அதிகாரிகளை தேர்தல் ஆணையம் பணியிட மாற்றம் செய்து வருகிறது.
இதன்படி, தமிழ்நாடு பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமனை இடமாற்றம் செய்து உத்தரவிட்ட தேர்தல் ஆணையம், புதிய சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபியாக சந்தீப் ராய் ரத்தோரை நியமித்தும் உத்தரவிட்டது.
இதேபோன்று, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு அவருக்கு பதிலாக சந்தீப் மிட்டல் தமிழ்நாடு அரசின் ஆயுதப்படை மற்றும் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு டிஜிபி நியமிக்கப்பட்டார். மேலும் சென்னை காவல் ஆணையராக பணிபுரிந்து வந்த அருண் மாற்றம் செய்யப்பட்டு புதிய காவல் ஆணையராக அபின் தினேஷ் மோதக் ஐபிஎஸ் நியமிக்கப்பட்டார்.
இந்த நிலையில் தேர்தல் ஆணையம் நேற்று வெளியிட்டிருந்த முக்கிய அறிவிப்பில், 'சந்தீப் மிட்டல் ஐபிஎஸ் ஆயுதப்படை டிஜிபி பொறுப்பை மட்டும் கவனிப்பார் என்றும், லஞ்ச ஒழிப்பு டிஜிபி பொறுப்பில் இருந்து அவர் விடுவிக்கப்படுகிறார்' என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, தமிழக உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் கே. மணிவாசன் இந்த நியமனம் தொடர்பான உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளார். அதில் ' தமிழக காவல் துறை ஐஜி துரை குமார், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநர் பொறுப்பை கூடுதலாக கவனிப்பார்' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
லஞ்ச ஒழிப்பு துறை டிஜிபி ஆக பதவி வகித்துவந்த டேவிட்சன் தேவசீர்வாதம் மாற்றப்பட்டிருந்த நிலையில் அவருக்கு தேர்தல் தொடர்பான எந்த ஒரு பொறுப்பும் வழங்கக்கூடாது என்று தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் தான் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை இயக்குநர் பொறுப்பை ஐஜி துரை குமார் கூடுதலாக கவனிப்பார் என்று தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.