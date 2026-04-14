விஜய் தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைப்பார்: ஆதவ் அர்ஜூனா
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், உதயநிதி பிரச்சாரம் எதுவும் மக்களிடம் எடுபடவில்லை என ஆதவ் அர்ஜூனா கூறியுள்ளார்.
Published : April 14, 2026 at 10:09 PM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைப்பார் என அக்கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பிரிவு பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜூனா தெரிவித்துள்ளார்.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வருகின்ற 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தற்போது தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்தவகையில், சென்னை வில்லிவாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிடும் ஆதவ் அர்ஜூனா, அத்தொகுதியில் முழு மூச்சாக தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றார்.
இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் கார்த்திக் மோகன், அதிமுக சார்பில் விஜயகுமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ரோஷினி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தீவிர பிரச்சார பணிகளுக்கு இடையில் ஆதவ் அர்ஜூனா ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்தார்.
அப்போது அவரிடம் திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் தொகுதி என இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றால் எந்த தொகுதியை விஜய் கை விடுவார் என கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
இதற்கு பதிலளித்த அவர், "அதை அவர்தான் முடிவெடுப்பார். மேலும், அவர் ஒரு தொகுதிக்கான தலைவர் இல்லை. அவர் நின்ற தொகுதிகளை மாடல் தொகுதியாக மாற்றுவார்" என்றார்.
முன்னதாக பேசிய அவர், "234 தொகுதிகளிலும், தவெக பிரச்சாரம் சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் குடும்பங்களின் ஆதரவு அதிகமாக உள்ளது. திமுக கூட்டணி கட்சிகள், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், உதயநிதி பிரச்சாரம் எதுவும் மக்களிடம் எடுபடவில்லை. மக்கள் அவர்களை புறக்கணிக்க ஆரம்பித்து விட்டனர். திமுக-வை மக்கள் விரட்டியடிக்கும் சூழல் தான் தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது.
80 சதவீதம் மக்கள் ஒரு மாற்றம் வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள். அந்த மாற்றத்துடன் தவெக தலைவர் விஜய் தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைப்பார். கடந்த முறை வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதிக்கு எதையும் செய்யவில்லை. சாலைகள், கழிவு நீர் கலந்த குடிநீர், பட்டா பிரச்சனை என பல இந்த தொகுதியில் உள்ளன. இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க சட்டமன்ற அலுவலகமும் இங்கு இல்லை.
|இதையும் படிங்க: பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் பாஜக ஆளும் மாநிலங்களை விட தமிழ்நாட்டில் குறைவு தான்; தூத்துக்குடி பரப்புரையில் கனிமொழி பேச்சு
அடிப்படையாக இருக்க கூடிய கல்வி, மருத்துவம் என எதையும் அரசு சரிவர வழங்கவில்லை. ஆகையால் தவெக-விற்கு மக்கள் ஆதரவு தருகிறார்கள். நாங்கள் மக்களின் பிரச்சனையை போர்கால அடிப்படையில் தீர்த்து வைப்போம். இந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் இங்கு போட்டியிடும் வேட்பாளர், அரசியல் அனுபவம் இல்லாதவர். அவர் சபரீசனின் பினாமி வேட்பாளராக உள்ளார். பணம் கொடுத்து வெற்றி பெற வந்துள்ளார். அவர்களை மக்கள் அப்புறப்படுத்துவார்கள்" என்றார்.
மேலும், பாஜக திட்டமிட்டு விஜய்-யை தனித்து நிற்க வைப்பதாக திருமாவளவன் கூறுவது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "10 நாட்களுக்கு முன்னர், பாஜக வலையில் விஜய் மாட்டிக்கொள்ள கூடாது, அவர் தனித்து நின்று பலத்தை காண்பிக்க வேண்டும் என திருமாவளவன் கூறினார். ஆனால், இப்போது இப்படி மாற்றி மாற்றி பேசுகிறார். ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக நிற்க வேண்டும் என்ற திருமாவளவன் எண்ணத்தைகூட திமுக தடுத்துவிட்டது. இவர்களின் அழுத்தத்தால்தான் திருமாவளவன் இப்படி எல்லாம் பேசுகிறார்" என்றார்.