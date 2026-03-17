ETV Bharat / state

சிபிஐ விசாரணை கேட்டது விஜய் தான்; இப்போது அதில் அவரே சிக்கிக்கொண்டுள்ளார் - சிபிஎம் சண்முகம் விமர்சனம்

விஜய் பாஜக கூட்டணிக்கு சென்றால் அரசியலில் அவருக்கு எதிர்காலமற்ற ஒரு நிலை உருவாகும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம் கூறியிருக்கிறார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 17, 2026 at 10:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவாரூர் : சிபிஐ விசாரணை கேட்டது விஜய் தான். இப்பொழுது அதிலிருந்து வெளியே வர முடியாமல் அவர் சிக்கிக்கொண்டுள்ளார் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் சண்முகம் விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், கூட்டணி குறித்த பேச்சுவார்த்தை சூடுபிடித்துள்ளது. குறிப்பாக விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் எந்த கூட்டணியில் இணையப்போகிறது? அல்லது தனித்து நின்று தேர்தலை களம் காணவுள்ளதா? என்ற கேள்வி நிலவி வருகிறது.

இந்நிலையில், திருவாரூரில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக வருகை தந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகத்திடம், விஜய் மீதான சிபிஐ விசாரணை மற்றும் தவெக கூட்டணி தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

அதற்கு பதிலளித்த அவர், “சிபிஐ விசாரணை கேட்டது விஜய். இப்பொழுது அதிலிருந்து வெளியே வரமுடியாமல் அவர் சிக்கிக் கொண்டுள்ளார். இந்த வாய்ப்பை பாஜக பயன்படுத்தி, அரசியல் லாபம் பெறும் நோக்கில் விஜயை தங்கள் அணிக்கு கொண்டுசெல்ல முயன்று வருகிறது. ஆனால் அதைப்பற்றி உறுதியாக முடிவெடுக்க வேண்டியது விஜய் தான். அவர் உறுதியாக இருப்பாரா? தனித்து நிற்பாரா? அல்லது அந்த அணிக்கு சென்று சிக்கிக் கொள்வாரா? என்பது சில தினங்களில் தெரியவரும்” என்றார்.

திமுக கூட்டணிக்கே பலம்

மேலும், “அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் விஜய் இணைந்தால் திமுக அணிக்கு பலம்தான். ஏனென்றால், விஜயை ஆதரிப்பவர்கள் எல்லாம் திமுக, அதிமுக அல்லாத ஒரு புதிய முதலமைச்சர் வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள். அவர் இன்னொருவருடன் கூட்டணி சேர்ந்தால் அவருக்கு ஆதரவு இருக்காது. முதலமைச்சராவதற்கும் வாய்ப்பு கிடையாது. விஜய் பாஜக கூட்டணிக்கு சென்றால் அரசியலில் அவருக்கு எதிர்காலமற்ற ஒரு நிலை உருவாகும்” என கூறினார்.

இதையும் படிங்க : கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரம்: சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜராக டெல்லி சென்றார் செந்தில் பாலாஜி

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு கூடுதல் இடம்

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கான தொகுதி பங்கீடு குறித்த கேள்விக்கு, “காங்கிரஸுக்கு கூடுதல் தொகுதி கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது எனில், எதற்காக இடதுசாரிகளுக்கு சீட்டை குறைக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கேள்வியாக உள்ளது” என்றார்.

இன்னும் ஒருசில தினங்களில் விஜய் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவாரா என்பது குறித்து தெரியவரும் என்று சண்முகம் கூறியிருந்த நிலையில், தவெக தனித்து போட்டியிட இருப்பதாக சமீபத்திய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

TAGGED:

TVK VIJAY ALLIANCE TALK
CPM SHAMUGAM ABOUT VIJAY
சிபிஎம் திமுக கூட்டணி பேச்சு
விஜய் பற்றி பேசிய சிபிஎம் சண்முகம்
CPM SHANMUGAM ABOUT TVK VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.