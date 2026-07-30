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மேகதாது அணை கட்டப்பட்டால் இங்கு 20 மாவட்டங்களில் விவசாயம் நடக்காது- அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் எச்சரிக்கை

கர்நாடக அரசு மேகதாதுவில் அணை கட்டினால் தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களில் குடிநீர் மற்றும் பாசனத் தட்டுப்பாடு ஏற்படக்கூடும் என்று அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் தெரிவித்தார்.

சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார்
சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 7:49 PM IST

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சென்னை: காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டப்பட்டால், தமிழ்நாட்டில் 20 மாவட்டங்களில் விவசாயம் நடக்காது; கர்நாடகாக எந்த காலத்திலும் மேகதாது அணை கட்டக்கூடாது என்று சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலக வளாகத்தில், தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் சார்பில் குயிக் பைட்ஸ் (Quick Bites) என்ற புதிய சிற்றுண்டி உணவகத்தை சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் திறந்து வைத்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசுகையில், "தலைமைச் செயலகத்தில் பணியாற்றும் அரசு அலுவலர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடர்பாக தினமும் வந்து செல்லும் பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில், குறைந்த விலையில் தரமான சிற்றுண்டி மற்றும் உணவுப் பொருட்களை வழங்கும் நோக்கத்துடன் இந்த குயிக் பைட்ஸ் உணவகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

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தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக்கழகம் சார்பில் ரூ.99 பிரியாணி திட்டம் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைமுறையில் உள்ளது. தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் சார்பில், திருமலை–திருப்பதி பேருந்து சுற்றுலா சேவை 2024-ஆம் ஆண்டு வரை வெற்றிகரமாக இயக்கப்பட்டது. சில நடைமுறை, நிர்வாக மற்றும் தொழில்நுட்ப காரணங்களால் தற்போது அந்தச் சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் சேவையை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் புதிய சிற்றுண்டி உணவகம் திறப்பு
தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் புதிய சிற்றுண்டி உணவகம் திறப்பு (ETV Bharat Tamilnadu)

இதுகுறித்து முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. ஆந்திரப் பிரதேச அரசு மற்றும் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான அதிகாரிகளுடன் தொடர்ந்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

தமிழக பக்தர்கள் முன்புபோல எளிதாக திருப்பதி சென்று ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யும் வகையில் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் விரைவில் செய்யப்பட்டு, சேவை மீண்டும் தொடங்கப்படும்.

மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தொடக்கம் முதலே மிகவும் தெளிவான மற்றும் உறுதியான நிலைப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது தமிழக மக்களின் உரிமைகள் மற்றும் விவசாயிகளின் நலனே காங்கிரஸ் கட்சியின் முதன்மையான அக்கறை கொண்டுள்ளது.

மேகதாது அணைத் திட்டத்திற்கு எதிராக தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் முழுமையான ஆதரவை வழங்கியுள்ளது.

மேகதாது பிரச்சினையை அரசியல் ரீதியாக அணுகாமல், தமிழகத்தின் நீர்வள பாதுகாப்பு மற்றும் விவசாய நலன் என்ற கோணத்தில் பார்க்க வேண்டும். கர்நாடக அரசு மேகதாதுவில் அணை கட்டினால் தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களில் குடிநீர் மற்றும் பாசனத் தட்டுப்பாடு ஏற்படக்கூடும். குறிப்பாக காவிரி நீரை நம்பி வாழும் விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள்" என்றார்.

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மேகதாது அணை விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தியின் நிலைப்பாடு என்ன என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார், "நான் தமிழகத்தில் இருப்பதால் தமிழக விவசாயிகள் குறித்து தான் பேச முடியும். மாநில உரிமைகள் மற்றும் மாநில நலன் சார்ந்த விவகாரங்களில் தமிழக காங்கிரஸ் நிலைப்பாடு, மேகதாது அணை கட்டக் கூடாது என்பதுதான். அணை கட்டும் பட்சத்தில் 20 மாவட்டங்களில் வறட்சி ஏற்படும் விவசாயம் நடக்காது என்பதால் எந்தச் சூழ்நிலையிலும் மேகதாது அணை கட்ட அனுமதிக்கக் கூடாது என்பதில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் உறுதியான நிலைப்பாட்டில் உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

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MINISTER RAJESHKUMAR
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MINISTER RAJESHKUMAR MEKEDATU DAM

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