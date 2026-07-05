குதிரைப் பேரக் குற்றச்சாட்டு உண்மையெனில் விசாரிக்க வேண்டும் - தொல்.திருமாவளவன் பேட்டி
விஜயபாஸ்கர் ஏன்? அதிமுகவில் இருந்து விலகினார் என்பதை அவரிடம் தான் கேட்க வேண்டும்; அதிமுக ஏன் அமைதியாக இருக்கிறது? என்று தொல்.திருமாவளவன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : July 5, 2026 at 6:56 PM IST
சென்னை: குதிரைப் பேரக் குற்றச்சாட்டு உண்மையெனில் அது தொடர்பாக விசாரிக்க வேண்டும் என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று (ஜூலை 05) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அக்கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி., "ஈழமே எங்கள் இலக்கு என்ற நிலைப்பாட்டை இன்றைய நாளில் மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறோம். குதிரைப் பேர குற்றச்சாட்டு உண்மையானதெனில் விசாரித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதில் ஆளுநருக்கு அதிகாரம் இருந்தால் அவர் உடனடியாக தலையிட வேண்டும்" என்றார்.
ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்டதாக கூறப்படும் விஜயபாஸ்கர் தவெகவில் இணைந்தது குறித்து எழுந்துள்ள விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த தொல்.திருமாவளவன், "இந்தக் கேள்வியை நேரடியாக விஜயபாஸ்கரிடமே கேட்க வேண்டும். அவர் ஏன் அதிமுகவிலிருந்து விலகினார் என்பதையும் அவரிடமே கேட்பதே சரியான நடைமுறை. அதிமுக ஏன் அமைதியாக இருக்கிறது? அதிமுகவிலிருந்து நிர்வாகிகளை வெளியேற்ற குதிரை பேரம் நடைபெறுகிறது என்ற குற்றச்சாட்டு இருந்தால், அதிமுக தலைவர்கள் ஏன் இதுகுறித்து வெளிப்படையாக பேசவில்லை? ஆவேசப்பட வேண்டியவர்கள், ஆத்திரப்பட வேண்டியவர்கள், தவெகவுக்கு எதிராக கொந்தளிக்க வேண்டியவர்கள் ஏன் அமைதியாக இருக்கிறார்கள்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், "ஆளுநரிடம் மனுக் கொடுப்பதை மட்டும் கடமையாகச் செய்கிறார்கள். ஆனால், இதை மக்கள் பிரச்சனையாக மாற்றுவதற்கான அரசியல் முயற்சியை அதிமுக மேற்கொண்டதாகத் தெரியவில்லை. எங்கள் கட்சியைச் சீர்குலைக்க முயற்சிக்கிறார்கள். அதை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்ற உறுதியான குரலும் அதிமுக தலைமையிலிருந்து வரவில்லை. சம்பந்தப்பட்டவர்களிடமே கேள்வி கேட்க வேண்டும். அதிமுக தலைமையிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்விகளை எங்களிடம் கேட்பதால் எந்தப் பயனும் இல்லை. குதிரை பேரத்தில் தவெக ஈடுபட்டதாகக் கூறினால் தவெக தலைமையிடம் கேளுங்கள். திமுக மீது குற்றச்சாட்டு இருந்தால் திமுக தலைமையிடம் கேளுங்கள். அதிமுக பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டால் அதிமுக தலைமையிடமே கேள்வி எழுப்புங்கள். சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் கேள்வி கேட்காமல், இதில் தொடர்பில்லாதவர்களிடம் கேள்வி எழுப்புவது அரசியல் புரிதல் இல்லாத அணுகுமுறை.
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தமிழ்நாட்டு அரசியலில் குதிரைப் பேரம் நடைபெறுகிறது என்று வெளிப்படையாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தால், அதில் தொடர்புடையவர்களிடமே பதில் கேட்க வேண்டும். அரசியல் அறத்தின் மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்கள், குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான கட்சிகளிடமே நேரடியாக விளக்கம் கேட்க வேண்டும்; அவர்கள் மக்களிடம் பதில் சொல்லட்டும்" என்று குறிப்பிட்டார்.