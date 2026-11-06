ஆட்சியைக் கலைத்தால் அடுத்த நாளே தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் புரட்சி வெடிக்கும் - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுன்
ஆட்சியைக் கலைத்துவிடுவார்கள் என்ற பயம் எங்களுக்கு இல்லை துளியளவும் இல்லை என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 6, 2026 at 4:01 PM IST
சென்னை: தவெக ஆட்சியை கலைத்தால் அடுத்த நாளே தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் புரட்சி வெடிக்கும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில், இன்று 1,276 மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு ரூ.117.07 கோடி மதிப்பிலான வங்கி நிதி இணைப்பு வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
நிழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "தற்போதைய கட்டமைப்புகள் அனைத்தும் ஆண்களை மையப்படுத்தியே இருக்கிறது. சமையல் என்பது ஆண், பெண் இருவருக்குமான பொதுவாக இருக்க வேண்டும். பெண்களின் உடலைப் பார்த்து விமர்சனம் செய்பவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும். மதுவை முற்றிலுமாக ஒழிப்பதே அரசின் நோக்கம்.
அமைச்சர்களாக இருக்கும் எங்களுக்கு மதுபான ஆலைகள் இல்லை. மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்காகத் தாங்கள் போராடிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகிறார்கள். போலியான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளித்துக் கொண்டிருந்தால் அரசுப் பணிகளைச் செய்ய முடியாது.
இடைத்தேர்தலில் பணம் கொடுக்காமல் இரண்டு தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றி பெற்றுள்ளது. அரசின் பணத்தை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை. மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு 38 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் இலக்கு நிர்ணயித்து முதலமைச்சர் செயல்பட்டு வருகிறார்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுன், "ஆட்சியைக் கலைத்துப் பாருங்கள். அடுத்த நாளே தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் புரட்சி வெடிக்கும். பெண்கள் சாலைக்கு வந்து நிற்பார்கள். இது விஜய் ஆட்சி அல்ல, பெண்களின் ஆட்சி. ஆட்சியைக் கலைத்துவிடுவார்கள் என்ற பயம் எங்களுக்கு இல்லை" என்றார்.
"பெரியார் அறிவுலக புத்தக கொள்முதலில் ஊழல்"
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "பெரியார் நூலகத்தில் சம்பந்தம் சம்பந்தமில்லாத புத்தகங்கள், சரியான விதிமுறைகளை பின்பற்றாமல் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கி இருப்பதாக எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் சுட்டிக்காட்டி இருந்தார். உடனே இது குறித்து துரிதமாக விசாரிக்கப்பட்டதில் கடந்த திமுக ஆட்சியில் இந்த ஊழல் நடந்திருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது.
|இதையும் படிங்க: காதலியின் புகைப்படம் கேட்டு மனு; மனநல சிகிச்சைக்கு உத்தரவிடப்படும் என இளைஞருக்கு எச்சரிக்கை
இந்த ஊழல் குறித்து முறைப்படி விசாரணை நடத்த உத்தரவிட போகிறோம். பெரியார் பெயரில் இப்படி ஒரு ஊழல் செய்திருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. தமிழ்நாட்டில் நிறைய நூலகங்களை கட்டியது நாங்கள் தான் என திமுகவினர் பெருமை கொள்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் நிறைய நூலகங்கள் கட்டினது நாங்கள் தான் என்பது போன்று தமிழ்நாட்டில் நிறைய ஊழல் செய்ததும் நாங்கள் தான் (திமுக) என்பதையே இது சுட்டிக் காட்டுகிறது. தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மக்களின் வரிப் பணத்தை வைத்து இதில் மிகப்பெரிய மோசடி நடந்து இருக்கிறது" எனத் தெரிவித்தார்.