திமுக மீண்டும் வென்றால் உதயநிதி தான் முதல்வர்; பியூஷ் கோயல் கணிப்பு
தமிழ்நாடு மிகவும் மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. யூடியூபர்கள், சோஷியல் மீடியா ஆகியவற்றின் உதவிகொண்டு இந்த அரசு இயங்குகிறது என்று பியூஷ் கோயல் குற்றம்சாட்டினார்.
Published : April 9, 2026 at 7:57 PM IST
கோவை: திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினை முதலமைச்சராக்குவார்கள் என்று மத்திய அமைச்சரும், பாஜக மேலிட பொறுப்பாளருமான பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.
கோவைக்கு வருகை தந்த அவர், அங்குள்ள ஒரு நட்சத்திர விடுதியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு என்றால் ஒரு பெருமிதம் உள்ளது. ஆனால், ஒரே குடும்பத்தால் நடத்தப்பட்டு வந்த திமுக அரசு, ஊழல், மோசமான நிர்வாகம் ஆகியவற்றின் மூலம் தமிழ்நாட்டை பின்நோக்கி கொண்டு சென்று விட்டது. போதைப்பொருட்களால் இளைஞர் சமூகம் சீரழிந்துள்ளது. டாஸ்மாக், அரசு வேலைக்கு லஞ்சம் ஆகியவற்றின் காரணமாக, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சிக் காலத்தில் இருந்ததுபோல் அல்லாமல் மிகவும் மோசமான நிலைக்கு தமிழ்நாடு தள்ளப்பட்டுள்ளது. யூடியூபர்கள், சோஷியல் மீடியா ஆகியவற்றின் உதவிகொண்டு இந்த அரசு இயங்குகிறது. தொலைக்காட்சிகளின் ஒளிபரப்பை நிறுத்திவைத்து மிரட்டி, உண்மைகளை வெளிவராமல் செய்துவிட்டனர்," என்று குற்றம்சாட்டினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மோசமான சாலைகள், தண்ணீர் பிரச்சனை ஆகியவற்றுடன் கோவை திருப்பூரில் பாயும் கவுசிகா நதி முழுமையாக புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. திமுக கொடுத்த 75 சதவீத வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை. பெட்ரோல், டீசல் மீதான வாட் வரியை, நாடு முழுவதும் என்டிஏ கூட்டணி ஆளும் மாநில அரசுகள் குறைத்துள்ளன. ஆனால் திமுக அரசு குறைக்கவில்லை. இந்தியாவிலேயே கடன் வாங்குவதின் மூலம் தமிழ்நாடு சீரழிந்துள்ளது.
திமுக அரசு 28 ஆயிரம் எஸ்.சி., எஸ்.டி. ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் தொகையை கையாடல் செய்துள்ளது. அந்த தொகை எங்கு சென்றது என முதல்வர் ஸ்டாலின் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினரிடம் நான் கேள்வி எழுப்புகிறேன். மணல், மது மாபியாக்கள் நாட்டை வழிநடத்துகின்றனர்," என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.
மேலும், மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால், உதயநிதியை முதலமைச்சராக்குவார்கள். ஸ்டாலின் இந்த முறை மீண்டும் முதலமைச்சர் ஆகமாட்டார் என்று கூறிய கோயல், மின்சாரத்துறை தொடர்பான முறைகேடு புகார்களுக்கு செந்தில் பாலாஜி பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் என்றார்.
இந்த ஆட்சியில், 8,900 கொலைகள், 2 லாக்-அப் மரணங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன என்று கூறிய பியூஷ் கோயல், மத்திய அரசு 9 லட்சம் இலவச வீடுகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. ஆனால் இதுவரை அத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படவில்லை. மத்திய அரசின் திட்டங்களால் மக்கள் பலனடைவதை திமுக விரும்பவில்லை. வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி கோவை மக்கள், என்டிஏ கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
திமுக அரசு, கோவை மெட்ரோ திட்டம் தொடர்பான முழுமையடையாத அறிக்கையை அனுப்பியது என்று கூறிய கோயல், வளர்ச்சிக்கு எதிரான நிலையைத்தான் திமுக எப்போது எடுக்கும் என்றார்.
திமுக, காங்கிரஸ் கூட்டணி பெண்களுக்கான 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை எதிர்க்கிறார்களா என்பதை தெளிவுப்படுத்த வேண்டும் என்றவர், தேர்தல் வந்ததும் உதயநிதி ஸ்டாலின் கோயில்களுக்கு செல்லத் தொடங்கி விட்டார். இது, அவர்களின் தேர்தல் கால இரட்டை நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்துகிறது. கோயிலில் இருந்து வெளியே வந்ததும் திருநீரை உதயநிதி அழித்தால் அதேபோல் மக்கள் அவர்களை நிராகரிப்பார்கள் என்று பியூஷ் கோயல் கூறினார்.