தீபம் ஏற்றுவதை பற்றி பேசுகிறார்களே தவிர, மக்களுக்கு இதை செய்வோம் என கூற மறுக்கிறார்கள்: பிரேமலதா விமர்சனம்
"234 தொகுதிகளிலும் வென்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பார். ஸ்டாலின் தொடரட்டும் தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்" என பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறினார்.
Published : April 17, 2026 at 8:50 PM IST
மதுரை: தீபம் ஏற்றுவதை பற்றி பேசுகிறார்களே தவிர, மக்களுக்கு இதை செய்வோம் என கூற மறுக்கிறார்கள் என அதிமுக - பாஜக கூட்டணியை பிரேமலதா விஜயகாந்த் விமர்சித்தார்.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்ற தொகுதியில், மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் திமுக வேட்பாளர் கிருத்திகா தங்கபாண்டியன் போட்டியிடுகிறார். இவரை ஆதரித்து தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் இன்று (ஏப்ரல் 17) திருநகர் பகுதியில் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது அவர், "முருகன் ஸ்தலத்தில் ஒரு வெற்றி வேட்பாளர். குன்றத்தில் தான் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் கட்சி ஆரம்பித்தார். தேர்தல் நேரத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நம்முடைய வேட்பாளர், படித்தவர், ஐடி நிறுவனம் நடத்தி 500 பேருக்கும் மேல் வேலைவாய்ப்பை வழங்கி வருகிறார். இப்படியானவர் தொகுதியில் எப்படி பணியாற்றுவார் என நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக் கட்டுமான பணிகள் இன்னும் முடியவில்லை. அதை எப்போது பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவார்கள் என தெரியவில்லை. கிருத்திகா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, சட்டசபை செல்லும் போது மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை கொண்டு வருவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் உறுதியாக மேற்கொள்வார்.
மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை கொண்டு வருவோம் என்று சொன்னார்கள், ஆனால், எந்த மாற்றத்தையும் இதுவரை அவர்கள் கொண்டு வரவில்லை. திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவதை பற்றி மட்டும் பேசுகிறார்களே தவிர, மக்களுக்கு இதை செய்வோம் என்று அவர்கள் யாரும் பேசவில்லை.
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், இரண்டாவது முறை தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக வரப் போவது உறுதி. ஏழாவது முறையாக திமுக ஆட்சி அமைக்க போவது உறுதி. ஆயிரம் கை கொண்டு மறைத்தாலும் ஆதவனை மறைக்க முடியாது.
தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி தான் மகத்தான வெற்றி பெறப் போகிறது. திமுக தான் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க போகிறது. 234 தொகுதிகளிலும் வென்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆட்சி அமைப்பார். ஸ்டாலின் தொடரட்டும் தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்" என்றார்.