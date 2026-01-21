நீதிபதிகள் மீது அவதூறு பரப்புவதா? சவுக்கு சங்கருக்கு உயர் நீதிமன்றம் கண்டனம்
நீதிமன்றத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்வதை ஒரு போதும் ஏற்க முடியாது என சவுக்கு சங்கருக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
Published : January 21, 2026 at 5:18 PM IST
சென்னை: தனக்கு எதிராக தீர்ப்பு வந்து விடுமோ? என்ற அச்சத்தில் நீதிபதிகள் மீது குற்றச்சாட்டு கூறுவதை சவுக்கு சங்கர் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
மிரட்டி பணம் பறித்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் கைது செய்யப்பட்ட யூ டியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு மருத்துவக் காரணங்களுக்காக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இடைக்காலமாக ஜனவரி 25 வரை 3 மாதங்களுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியது. இந்நிலையில், மருத்துவக் காரணங்களுக்காக ஜாமீன் வாங்கி விட்டு, தொடர்ந்து அவதூறான வீடியோக்களை பதிவிட்டு வருவதாகவும், ஜாமீன் நிபந்தனைகளை மீறி செயல்படுவதால், அதனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என காவல் துறை சார்பில் தனியாக வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இதையடுத்து, நிபந்தனைகளை மீறும் சவுக்கு சங்கருக்கு எதிரான ஆதாரங்களை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், ஜோதிராமன் அடங்கிய அமர்வு காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த வழக்கு கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்த போது, சவுக்கு சங்கர் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை, செல்போன் கால் மற்றும் வாட்ஸ்ஆப் கால் மூலமாக விசாரணை அதிகாரிகளையும், சாட்சிகளையும் மிரட்டுகிறார். விசாரணை அதிகாரியை கொலைகாரன் என்று திட்டியுள்ளார். தொடர்ச்சியாக யூ டியூப்பில் அவதூறு வீடியோக்களை பதிவிடுகிறார் என்பதற்கான ஆதாரங்களை காவல்துறை தாக்கல் செய்தது.
அதை பார்த்த நீதிமன்றம், கருத்து சுதந்திரம் இருப்பதற்காக மரியாதை இல்லாமல் பேசலாமா? விசாரணை அதிகாரியை கொலைகாரன் என்று எப்படி மிரட்டலாம்? வழக்கை விசாரிக்கும் நீதிபதிகளை கொலைகார நீதிபதி என்று சொல்ல மாட்டார் என எப்படி நாங்கள் நம்புவது என நீதிபதிகள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினர்.
இதையடுத்து, வழக்கை வேறு நீதிபதிக்கு மாற்ற வேண்டும் என சவுக்கு சங்கர் வைத்த கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள், இந்த நீதிமன்றத்தையும் 'ப்ளாக் மெயில்' செய்ய முயற்சிக்க வேண்டாம். நாங்கள் இந்த வழக்கில் இருந்து விலக மாட்டோம். இந்த கோரிக்கையை நாங்கள் ஏற்க போவதில்லை. தேவைபட்டால் சவுக்கு சங்கர் தலைமை நீதிபதியிடம் முறையிட்டு நிவாரணம் கோரலாம் என குறிப்பிட்டனர்.
இந்நிலையில், சங்கர் தரப்பில் தலைமை நீதிபதியிடம் முறையீடு செய்யப்பட்டது. முறையீட்டு ஏற்க மறுத்த தலைமை நீதிபதி எம்.எம் ஶ்ரீவஸ்தா, நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வு, "தனக்கு எதிராக தீர்ப்பு வந்துவிடுமோ? என்ற அச்சத்தில் நீதிபதிகள் மீது குற்றச்சாட்டுகளை கூறும் பழக்கத்தை எக்காலத்திலும் ஊக்குவிக்க முடியாது. வழக்கில் பிறப்பிக்கப்படும் தீர்ப்புக்கு பின் மேல்முறையீடு செய்து சங்கர் நிவாரணம் பெறலாம். அதை விடுத்து நீதிமன்றத்தை தவறாக சித்தரிப்பதை ஏற்க முடியாது. மற்றொரு நீதிபதியின் விசாரணையில் ஒருபோதும் தலையிட முடியாது. நீதிமன்றத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்வதை ஏற்க முடியாது" என சங்கருக்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர்.