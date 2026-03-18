இந்தித் திணிப்பை கண்டித்தால் திமுக ஆதரவு என்பதா? திருமுருகன் காந்தி கேள்வி
கல்வி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் மாநிலங்களுக்கான நிதியை மத்திய அரசு ஒதுக்காமல் திமுக அரசின் மீது பழி போடுவதாக திருமுருகன் காந்தி தெரிவித்தார்.
Published : March 18, 2026 at 10:07 PM IST
சென்னை: இந்தித் திணிப்பை கண்டித்தால் திமுக சார்பு என்கிறார்கள் என மே 17 இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.
மே 17 இயக்கம் சார்பில் இந்தித் திணிப்பை கண்டித்து ரயில் நிலையங்களில் இந்தி எழுத்துக்களை அழிக்கும் போராட்டம் மற்றும் அதன் தாக்கங்கள் குறித்து அந்த இயக்கத்தின் திருமுருகன் காந்தி, சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், "மத்திய பாஜக அரசின் இந்தி திணிப்புக்கு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறோம். கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக இந்தித் திணிப்பை கண்டித்து போராட்டத்தை நடத்தி வருகிறோம். இந்தியை தாய்மொழியாகக் கொண்டவர்களுக்குத் தான் மத்திய அரசின் வேலை கிடைக்கிறது.
மண்டல வாரியாக நடத்தப்பட்ட தேர்வு, இந்திய அளவில் மாற்றப்பட்டதால் தமிழர்களின் வேலைவாய்ப்பு பறிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியை தாய்மொழியாகக் கொண்ட பிற மாநில மாணவர்களுக்குக் கூட வேலை கிடைப்பதில்லை.
தமிழை எல்லா இடத்திலும் புகழ்கிறேன் எனக் கூறி பிரதமர் வஞ்சித்து வருகிறார். தமிழகத்தில் எல்லா இந்திக்காரர்களும் அதிகாரிகளாக மத்திய அரசுப் பணிகளில் பணியமர்த்தப்படுகிறார்கள். இந்தி படித்தால் வேலை கிடைக்கும் என்பதெல்லாம் ஏமாற்று வேலை. இந்திக்காரர்கள் அவர்கள் தாய்மொழியில் தேர்வு எழுதுகிறார்கள். எங்கள் தமிழ் பிள்ளைகள் ஸ்விக்கி, சுமோட்டோவில் வேலை பார்க்கிறார்கள். தமிழ் மாணவன் அந்நிய மொழியிலேயே தேர்வு எழுதுகிறான். இந்திகாரர்கள் சொகுசாக தாய்மொழியில் எழுதிவிட்டு மத்திய அரசு பணிகளை ஆக்கிரமித்துக் கொள்கின்றனர்.
தமிழர்களுக்கும், தமிழுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். அதுவரை இந்தப் போராட்டம் ஓயாது. தமிழர்கள், மத்திய அரசின் வேலை வாய்ப்பை பெற வேண்டும். மக்கள், அமைப்புகள் என அனைவரும் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக ஒன்றிணைந்து குரல் கொடுக்க வேண்டும்.
இந்தித் திணிப்பை கண்டித்தால் திமுக சார்பு என்கிறார்கள். இந்தித் திணிப்பை தமிழர்கள் யாரும் கண்டிக்கக் கூடாதா? தமிழக பாஜகவினரும் இந்தித் திணிப்பை கண்டிக்கலாம். ஆனால் கண்டிக்க மாட்டார்கள். ஒரே நாடு, ஒரே தேர்வு, ஆனால் ஒருவருக்கும் வேலை கிடையாது. இதுதான் மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு.
கல்வி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் மாநிலங்களுக்கான நிதியை மத்திய அரசு ஒதுக்காமல் திமுக அரசின் மீது பழி போடுவது எந்த வகையில் நியாயம்" என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.