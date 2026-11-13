விசாரணைக்கு ஆஜராகாவிட்டால் ஜாமீன் ரத்து - அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ சத்யாவுக்கு எச்சரிக்கை
இறுதி விசாரணைக்காக வழக்கை நவம்பர் 16 ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி லோகேஸ்வரன் தள்ளி வைத்தார். அன்றைய தினம் இருவரும் கட்டாயம் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டார்.
Published : November 13, 2026 at 8:00 PM IST
சென்னை: வருமானத்திற்கும் அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கக் கோரும் மனுக்கள் மீதான விசாரணைக்கு ஆஜராகாவிட்டால் ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படும் என அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. தியாகராய நகர் சத்யா மற்றும் அவரது மனைவியை சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது.
கடந்த 2016 முதல் 2021 வரையிலான காலகட்டத்தில் சென்னை தியாகராய நகர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த சத்யா என்ற சத்தியநாராயணன், வருமானத்திற்கு அதிகமாக 9.41 கோடி ரூபாய் சொத்து சேர்த்ததாக அவர் மீதும், அவரது மனைவி ஜெயசித்ரா மீதும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது.
இந்த வழக்கு சென்னை எம்.பி.-எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கிலிருந்து தங்களை விடுவிக்கக் கோரி முன்னாள் எம்எல்ஏ சத்யா மற்றும் அவரது மனைவி ஜெயசித்ரா ஆகியோர் சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த மனு நீதிபதி லோகேஸ்வரன் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது, சத்தியநாராயனணின் மனைவி ஆஜராகவில்லை.
இதையடுத்து, வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கக் கோரிய மனு மீது மனுதாரர் ஆஜராகாமல் இருந்தால் எப்படி வாதத்தை தொடங்க முடியும்? என நீதிபதி லோகேஸ்வரன் கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், அடுத்த விசாரணையின்போது ஆஜராகாவிட்டால் ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படும், ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிரிவில் கைது செய்ய உத்தரவிடப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
தொடர்ந்து வழக்கை இறுதி விசாரணைக்காக நவம்பர் 16 ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி லோகேஸ்வரன் ஒத்திவைத்தார். அன்றைய தினம் இருவரும் கட்டாயம் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டார்.