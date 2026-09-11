'அன்றே சம்மதித்திருந்தால் நான் தான் முதலமைச்சர்!' - தருமபுரியில் திருமாவளவன் கொடுத்த 'பஞ்ச்'!
கரூர் சம்பவத்தில் விஜய் மீது வழக்கு போடச் சொன்னேன். காலதாமதமாக வந்தது, கூட்டம் நெரிசல் போன்றவற்றை காரணம் காட்டி செய்திருக்கலாம். ஆனால், திமுக செய்யவில்லை என்று திருமாவளவன் விமர்சித்தார்.
Published : September 11, 2026 at 4:47 PM IST
தருமபுரி: அன்றே சம்மதித்திருந்தால் நான் தான் முதலமைச்சர் என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் எம்பி பேசியிருப்பது தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை பற்ற வைத்துள்ளது.
தருமபுரியில் விசிகவின் மாநில தலைமை நிலைய செயலாளர் தகடூர் தமிழ்ச்செல்வன் இல்ல திருமண விழாவில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்டு திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார் தொல். திருமாவளவன்.
இதனை தொடர்ந்து திருமண நிகழ்வில் பேசிய அவர், "எனக்கு பதவி ஆசை இல்லை. முதலமைச்சர் விஜய் என்னை தொடர்பு கொண்டு அமைச்சர் ஆக்குவதாகவும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுமாறும் கூறினார்.
கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் வெளியேற காரணம் திமுகவின் அணுகுமுறையே. 2024 தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இருந்து எங்களை வெளியேற்ற முயற்சி நடந்தது. ஆனால் நான் கூட்டணி உடைய விடமாட்டேன் என்று வெளிப்படையாக சொன்னேன்.
நம்மோடு இருந்த ஆதல் ஆர்ஜூனா ஒரு கூட்டத்தில் பேசினார். அடுத்த முதல்வர் திருமாவளவன் தான் என்று பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என சொன்னார். மக்கள் உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ளார்கள். கூட்டணியில் இருந்து வெளியில் வாருங்கள் என்று சொன்னார். ஆனால் நான் இந்த காரணத்திற்காக கூட்டணியை விட்டு வெளியே வரமாட்டேன் என்று மறுத்துவிட்டேன். பாஜக சதி செய்கிறது. திராவிட, பெரியார் அரசியலை அழிக்கப் பார்க்கிறது என்று சொன்னேன்" என்றார்.
திமுக மீது கடும் விமர்சனம்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நான் திமுக கூட்டணியை விட்டு வரமாட்டேன் என்று உறுதியாக இருந்தேன். திமுக கூட்டணியை கட்டிக் காப்பதில் உறுதியாக இருந்தேன். பலர் ஆசைவார்த்தை காட்டி, தூது அனுப்பினார்கள்.
தேர்தல் முடிந்த பிறகு கூட்டணியில் இருந்து நாங்களாக வெளியேறவில்லை. கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளை அவர்கள் (திமுக) தக்க வைக்கவில்லை என்பது தான் எதார்த்தம்.
காங்கிரஸ் கட்சியோடு நீண்ட காலமாக உறவில் இருந்து கொண்டே, தொகுதிப் பங்கீடு சமயத்தில் அவர்கள் (திமுக) எப்படி நடந்து கொண்டார்கள்? புதியதாக ஒரு கட்சியை கொண்டு வந்து, அவர்களுக்கு கூடுதலாக சீட் கொடுத்தால், மற்றவர்கள் சந்தோஷப்படுவாராகளா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
எனக்கு பதவி ஆசை இல்லை - நான் எம்எல்ஏவாக இருந்திருந்தால்...
மேலும் பேசிய திருமாவளவன், "எனக்கு பதவி ஆசை இருந்திருந்தால், காங்கிரஸ் போனதுமே திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி இருப்பேன். விஜய் கூப்பிட்டார். நீங்கள் வாருங்கள். அமைச்சராகுங்கள் என்று சொன்னார். நான் மறுத்துவிட்டேன். கம்யூனிஸ்டுகள் அறிவித்த போதே சொல்லியிருப்பேன். வெளியே இருந்து தான் ஆதரவு என்று முதலில் சொன்னேன். ஆனால் 19 நாட்களுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது?
எனது கொள்கைப் பிடிப்பிற்காக, ஒரு எளியவன் அமைச்சராவதை தடுக்க கூடாது என்று உள் மனம் சொன்னது. அதனால் அந்த முடிவை எடுத்தேன். என்னோடு 30 ஆண்டுகளாக விசுவாசமாக இருந்த தம்பிக்கு அந்த பதவியை கொடுத்தேன்.
நான் எம்எல்ஏவாக இருந்திருந்தால், அமைச்சராக இல்லை, வேறு வாய்ப்பியிருந்திருக்கும். அது வேறு. அதன் பிறகு வன்னி அரசை அழைத்து, உனக்கு ஆசை இருக்கா? என்று கேட்டேன். உங்கள் விருப்பம் என்று சொன்னார். அதன் பிறகு திருமாவளவனை நம்பிய தம்பி 10 நாளாவது அமைச்சராக இருக்கட்டும் என முடிவெடுத்தேன்" என்றார்.
விசிக கூடாரம் ஒரு போதும் காலியாகாது
"நான் கூட்டணியை விட்டு வெளியேறிய பிறகு விசிக கூடாரம் காலி என்று சொன்னார்கள். விசிகவினர் விஜய் பின்னாடி சென்றுவிட்டார்கள் என்று பரப்பினார்கள். இன்று காலை மொரப்பூர் ரயில் நிலையம் வந்து பார்த்திருந்தால் தெரியும். உளுந்தூர்பேட்டையில் கூட்டத்தை நடத்தவே முடியவில்லை. வந்தது 25 சதவீதம் தான். வெளியே இருந்த கூட்டம் வந்திருந்தால், பல பேர் தூக்குபோட்டு செத்திருப்பார்கள்.
ஜென்சி, ஜென்சி என்று சொல்கிறீர்கள். இன்று விசிக தான் ஜென்சி கூட்டமாக இருக்கிறது. எங்களுக்கு எந்த பின்புலமும் இல்லை. தூக்கிப் பிடிக்க மீடியா இல்லை. எங்களை திமுக தான் கைவிட்டது" என்றும் கடுமையாக சாடினார்.
திருமாவளவன் கூறிய ஆடு கதை
மேலும் தற்போதைய அரசியல் சூழலையும் திமுக-விசிக கூட்டணியையும் விளக்குவதற்காக "ஆடு மற்றும் முரட்டுக் கிடாய்" என்ற கதையை உவமையாகக் கூறிப் பேசினார். அப்போது அவர், "ஒரு விவசாயி ஒரு ஆட்டையும், ஒரு முரட்டுக் கிடாயையும் (பெரிய ஆட்டுக்குட்டி) வளர்த்து வந்தான். ஒரு நாள் அவை இரண்டையும் மேய்ச்சலுக்காக காட்டில் அவிழ்த்து விட்டான். காட்டில் மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் போது, திடீரென ஒரு ஓநாய் அந்த ஆடுகளை நோக்கிப் பாய்ந்து வந்தது. ஓநாயைப் பார்த்ததும் பயந்து போன அந்த முரட்டுக் கிடாய், தன்னைத் தற்காத்துக் கொள்ள ஓடிப் போய் ஒரு புதருக்குள் ஒளிந்து கொண்டது.
ஆனால், அந்தப் புதருக்குள் ஏற்கனவே ஒரு சிங்கம் தூங்கிக் கொண்டிருப்பது அதற்கு தெரியவில்லை. புதருக்குள் நுழைந்த கிடாயை பார்த்த சிங்கம், ஒரே அடியில் அதை கொன்று தின்றது. வெளியே நின்ற ஆடு, ஓநாயிடம் இருந்து தப்பித்து எப்படியோ உரிமையாளரின் வீட்டுக்கு பத்திரமாக வந்து சேர்ந்துவிட்டது" என்றார்.
இது தொடர்பாக மேலும் பேசிய அவர், "கூட்டணிக் கட்சிகளை பிடித்து வைக்கும் திறன் இல்லை என்று திமுக ஏன் புரிந்துக் கொள்ளவில்லை. விசிக, காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் வெளியேறியதற்கு திமுக தான் காரணம். தேர்தலில் தவெக அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என்று கணிக்க முடியாமல் போனதுக்கு திமுகவின் அணுகுமுறை தான் காரணம்" என்று குற்றம்சாட்டினார்.
விஜய் மீது வழக்குப் போடச் சொன்னேன்
தொடர்ந்து பேசிய திருமாவளவன், "கரூர் சம்பவத்தில் விஜய் மீது வழக்கு போடச் சொன்னேன். காலதாமதமாக வந்தது. கூட்டம் நெரிசல் போன்றவற்றை காரணம் காட்டி செய்திருக்கலாம். ஆனால், திமுக செய்யவில்லை. அந்த சமயத்தில் நான், தவெக, ஆர்எஸ்எஸ் பெற்றெடுத்த பிள்ளை என்று விமர்சித்தேன். அன்று தவெக மீது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஆனால், கால ஓட்டத்தில், அதிமுக, பாஜக, பாமகவிடம் ஆதரவு கேட்காத தவெக நம்மிடம் ஆதரவு கேட்டது.
தவெக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் இணைந்ததை துணிச்சலான முடிவு என்றேன். கூட்டணிக்கு கூட, மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றி கூட்டணி என்று நான் தான் சொன்னேன். மதச்சார்பற்ற என்பது கண்டிப்பாக வேண்டும். அதுதான் பாஜக எதிர்ப்பு நிலை என்றதும் அவர்கள் ஏற்றுக் கொண்டார்கள்" என்றும் திருமாவளவன் பேசினார்.