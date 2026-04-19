திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் சபரீசன் தான் ஆட்சி செய்வார்; ஸ்ரீதர் வாண்டையார் பேச்சு
தமிழகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி பல கோடி ரூபாய் மத்திய அரசிடம் தேங்கி நிற்கிறது. இதையெல்லாம் வாங்காமல் நிதி பற்றாக்குறை என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் என ஶ்ரீதர் வாண்டையார் தெரிவித்தார்.
Published : April 19, 2026 at 6:43 PM IST
தஞ்சாவூர்: தமிழக சட்டப் பேரவை தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் மருமகன் சபரீசன் தான் ஆட்சி செய்வார் என்று மூவேந்தர் முன்னேற்றக் கழகத் தலைவர் ஶ்ரீதர் வாண்டையார் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் 3 நாட்களே உள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் தேர்தல் களம் பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்நிலையில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் தஞ்சாவூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் கருப்பு முருகானந்தம் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
அவருக்கு ஆதரவாக, மூவேந்தர் முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் ஸ்ரீதர் வாண்டையார், தஞ்சை ஆர்.ஆர். நகரில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
இதையும் படிங்க.. சிலரின் சுயநல அரசியலால் பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை நிறைவேற்ற முடியவில்லை; பியூஷ் காேயல் வருத்தம்
அப்போது, ஶ்ரீதர் வாண்டையார் பேசுகையில், "தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது வேட்புமனுவில், கையில் 10 ஆயிரம் ரூபாய் தான் உள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இதை யாராவது நம்புவார்களா?
முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் பதவியில் இருந்தாலும், கடந்த 5 ஆண்டுகளாக சபரீசன் தான் ஆட்சி செய்கிறார். அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, எ.வ.வேலு, சேகர்பாபு, எம்.ஆர்.கே. பன்னீர் செல்வம் இவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டை கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக ஆட்சி செய்து வருகிறார்கள். முதலமைச்சருக்கு என்ன நடக்கிறது என்றே தெரியாது.
ஒரு வார காலமாக திமுகவிற்கு எதிரான அலை வீசி வருகிறது. மக்கள் திமுகவை வெறுக்கின்றனர். திமுக வேட்பாளர்கள் எந்த தொகுதியிலும் நுழைய முடியவில்லை.
மத்திய, மாநில அரசுகள் நட்புறவோடு இணக்கமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் ஆளும் திமுக அரசோ, மதம், இனம், மொழி ஆகியவற்றின் பெயரால் மத்திய அரசுடன் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.
கடந்த 50 ஆண்டுகளாக மத்திய அரசை குறை சொல்லி வருவதால், மத்திய அரசிடம் இருந்து நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய நிதி கிடைக்கவில்லை.
இதையும் படிங்க.. சுயேட்சை வேட்பாளருக்கு விஜய் ஆதரவு
புதிய கல்விக் கொள்கைக்காக தமிழ்நாட்டிற்கு மத்திய அரசு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கோடியை ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறது. ஆனால், தமிழக கல்வி அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி இன்று வரை அந்த நிதியை வாங்கவே இல்லை.
தமிழகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி பல கோடி ரூபாய் மத்திய அரசிடம் தேங்கி நிற்கிறது. இதையெல்லாம் வாங்காமல் நிதி பற்றாக்குறை என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள்.
திமுக மீண்டும் வரக் கூடாது. திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் சபரீசன் தான் ஆட்சி செய்வார்" என்று ஶ்ரீதர் வாண்டையார் பேசினார்.