"மக்கள் பிரதிநிதிகளை தவிர மற்றவர்கள் பள்ளிக்குள் சென்றால்..." - மேயர் பிரியா எச்சரிக்கை
பள்ளிகளுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் போகலாம், அவர்களின் உதவியாளர்கள் போகலாம். ஆனால் அரசியல் சார்பாக வேறு யாரும் போகக்கூடாது என்று மேயர் பிரியா தெரிவித்தார்.
Published : June 24, 2026 at 5:33 PM IST
சென்னை: மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத யாரும் பள்ளி தலைமை ஆசிரியரின் அனுமதி பெறாமல் பள்ளி வளாகத்திற்குள் செல்லக்கூடாது; இனி பள்ளி வளாகத்திற்குள் யார் சென்றாலும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சென்னை மேயர் பிரியா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் மாதாந்திர மாமன்ற கூட்டம், 3 மாதங்களுக்குப் பிறகு இன்று நடைபெற்றது. தமிழகத்தில் தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு நடைபெற்ற முதல் மாமன்ற கூட்டம் இதுவாகும். இன்றைய கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட நிலையில் ராயபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜய் தாமு மட்டும் கலந்து கொண்டார்.
புதிய அரசு பொறுப்பு ஏற்ற பின்னர் நடைபெற்ற முதல் மாமன்ற கூட்டம் என்பதால் ரிப்பன் மாளிகையில் காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர்.
மாமன்ற கூட்டம் தொடங்கியதும் தீண்டமை ஒழிப்பு உறுதிமொழியை உறுப்பினர்கள் ஏற்று கொண்டனர். அதைத்தொடர்ந்து, மொத்தம் 38 தீர்மானங்கள் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன.
அதில், சென்னை பள்ளிகளில் தற்காலிக இடைநிலை ஆசிரியர்கள், பட்டதாரி ஆசிரியர்களை பள்ளி மேலாண்மைக் குழுவின் மூலம் ஜூன் 2026 முதல் ஏப்ரல் 2027 வரை தலைமையாசிரியர் மூலம் நியமிக்கவும், ஊதியம் வழங்குவதற்கும், சென்னையில் உள்ள 15 மண்டலங்களில் உள்ள சென்னை பள்ளிகள், அரசு பள்ளிகள், சமுதாய கல்லூரி, தொழிற்பயிற்சி நிலையம் மற்றும் ஆதி திராவிட தொடக்கப்பள்ளிகளுக்கு தற்காலிக தூய்மைப் பணியாளர்களை பள்ளி மேலாண்மைகுழுவின் மூலம் நியமிக்கவும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகள் மற்றும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில், மழலையர் வகுப்புகளில் பணிபுரிய தற்காலிக ஆசிரியர்கள் மற்றும் உதவியாளர்களை ஜூன் 2026 முதல் ஏப்ரல் 2027 வரை பணியமர்த்தி ஊதியம் வழங்க தேவைப்படும் நிதியினை உதவி கல்வி அலுவலர் மூலம் நேரடியாக வழங்குவதற்கும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
மாமன்ற கூட்டத்தில் நேரமில்லா நேரத்தில் திமுக மன்ற உறுப்பினர் கவி கணேசன் பேசியபோது, "மாநகராட்சி பள்ளிகளில் வெளி நபர்கள் உள்ளே சென்று மாணவர்களுக்கு உணவுப் பொருட்களை வழங்குகிறார்கள். இதனால் மாணவர்களுக்கு உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும், என்னுடைய வார்டுக்கு உட்பட்ட பள்ளியில் இதுபோன்ற சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதன் பிறகு சம்பந்தப்பட்ட பள்ளி தலைமை ஆசிரியரியரை சந்தித்து, இதுபோன்று வெளி நபர்கள் மாணவர்களுக்கு உணவுப்பொருள் வழங்கவோ, தனிப்பட்ட முறையில் நிகழ்ச்சி நடத்தவோ அனுமதி இருக்கிறதா என்று கேட்டேன்" என்று தெரிவித்தார்.
அப்போது பேசிய மேயர் பிரியா, "மாநகராட்சி பள்ளிகளில் பள்ளிக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வெளிநபர்கள் உள்ளே சென்று மாணவர்களுக்கு உணவு பொருட்களோ, மற்ற பொருட்களோ வழங்க அனுமதி இல்லை.
மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மாணவர்களுக்கு உணவுப்பொருட்கள் வழங்க வேண்டும் என்றால் கூட சம்பந்தப்பட்ட பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியரிடம் அனுமதி பெற வேண்டும்" என்று திட்டவட்டமாக கூறினார்.
அதன் பின்னர் பேசிய அதிமுக கவுன்சிலர் அஸ்வினி, "மாநகராட்சி பள்ளிகளில் முதல்வர் புகைப்படங்கள் வைத்து, அவர்களின் கொள்கைப் பாடல்களை பாடச்சொல்லி குழந்தைகளிடம் கூறுகிறார்கள்" என்றார்.
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இதையடுத்துப் பேசிய மேயர் பிரியா, "பள்ளிகளுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் போகலாம், அவர்களின் உதவியாளர்கள் போகலாம். ஆனால் அரசியல் சார்பாக வேறு யாரும் போகக்கூடாது. பள்ளி வளாகம் என்பது குழந்தைகள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கற்றுக்கொண்டு வளரக்கூடிய இடம். அவர்களுக்கு தவறான வழிகளைக் கற்றுத்தரக் கூடாது; அதற்கான வாய்ப்புகளையும் ஏற்படுத்தக் கூடாது.
பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்குத் தெரியாமல் வெளிநபர்கள் பள்ளிக்குள் வரக்கூடாது. வெளியில் இருந்து வரக்கூடிய அமைப்புகள் அல்லது நபர்களும் அனுமதிக்கப்படக் கூடாது. யார் வந்தாலும், அதுகுறித்து தலைமை ஆசிரியர்கள் கண்காணிக்க வேண்டும். இது தவறான விஷயம். இனி பள்ளி வளாகத்திற்குள் யார் போனாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று எச்சரித்தார்.