அதிமுக வெற்றி பெற்றால் அமைச்சரவையில் பாஜக இடம் பெறுமா? அண்ணாமலை பதில்

"169 இடங்களில் போட்டியிடும் அதிமுக எப்படி பினாமி ஆட்சியாகும்? 32 இடங்களில் மட்டுமே பாஜக போட்டியிடுகிறது. இது முற்றிலும் தேவையற்ற வதந்தி" என பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறினார்.

தமிழிசை சௌந்தரராஜனுக்கு ஆதரவாக மயிலாப்பூரில் வாக்கு சேகரித்த தமிழ்நாடு பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் கே. அண்ணாமலை
தமிழிசை சௌந்தரராஜனுக்கு ஆதரவாக மயிலாப்பூரில் வாக்கு சேகரித்த தமிழ்நாடு பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 20, 2026 at 4:04 PM IST

சென்னை: அதிமுக வெற்றி பெற்றால் அமைச்சரவையில் பாஜக இடம் பெறுமா என்ற கேள்விக்கு தமிழ்நாடு பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பதிலளித்துள்ளார்.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, மயிலாப்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் பாஜக சார்பில் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் போட்டியிடுகின்றார். இவரை ஆதரித்து, திருவள்ளுவர் சாலை, விசாலாட்சித் தோட்டம், மந்தைவெளி மார்க்கெட் ஆகிய பகுதிகளில் தமிழ்நாடு பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை இன்று (ஏப்ரல் 20) தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார்.

மக்களிடையே, "முன்னாள் ஆளுநராக இருந்து வேட்பாளராக வந்துள்ள தமிழிசை சௌந்தரராஜனுக்கு வாக்ககளிக்க வேண்டும்" என அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.

தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் அதிமுக வெற்றி பெற்றால் அமைச்சரவையில் பாஜக இடம் பெறுமா? என்ற கேள்வி கேட்கப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த அண்ணாமலை, “இப்போது வெற்றி பெறுவது குறித்து நாங்கள் நம்பிக்கையுடன் உள்ளோம். அமைச்சரவை பற்றிய விவாதம் இந்த கட்டத்தில் தேவையற்றது. மே 4-க்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பார்" என்று கூறினார்.

மயிலாப்பூர் தொகுதியில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியினர்
முன்னதாக பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக அரசியல் சூழலில் பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு ஆதரவாக மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய அலை உருவாகி உள்ளது. குறிப்பாக தென் தமிழ்நாடு, கொங்கு மண்டலம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், திமுக எதிர்ப்பு உணர்வு வெளிப்படையாக அதிகரித்து உள்ளது.

பாராளுமன்றத்தில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு மசோதாவை முன்னெடுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஆதரவாக பெண்கள் வாக்களிக்கத் தயாராக உள்ளனர்.

அதனைத் தடுத்ததாக குற்றம் சாட்டப்படும் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக-வுக்கு எதிராக மக்கள் மனநிலை உருவாகி வருகிறது. ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவில், பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகள் அதிக எண்ணிக்கையில் வெற்றி பெறும்.

மற்ற மாநில முதலமைச்சர்கள் மற்றும் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் யாரும் தற்போதைய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சி மீண்டும் தொடர வேண்டும் என கூறி பிரச்சாரம் செய்யவில்லை. பாஜக தமிழ்நாட்டுக்கு வரக் கூடாது என்பதையே அவர்கள் மையமாக வைத்து பேசுகின்றனர்.

திமுக ஆட்சியின் சாதனைகளை முன் வைத்து ஆதரவு கேட்பது எங்கும் இல்லை. இவர்களின் கூட்டணியில் ஒருமைப்பாடு இல்லை. ராகுல் காந்தி மற்றும் மு.க. ஸ்டாலின் ஒரே மேடையில் இணைந்து பிரச்சாரம் செய்யவில்லை. கோயிலுக்கு வெளியே உடைக்கப்படும் தேங்காய் போல திமுக கூட்டணி சிதறி உள்ளது.

அதிமுக வெற்றி பெற்றால் அது பாஜகவின் ‘பினாமி ஆட்சி’ ஆக இருக்கும் என குற்றம்சாட்டுவது தவறானது. 169 இடங்களில் போட்டியிடும் அதிமுக எப்படி பினாமி ஆட்சியாக முடியும்? 32 இடங்களில் மட்டுமே பாஜக போட்டியிடுகிறது. இது முற்றிலும் தேவையற்ற வதந்தி. தமிழக மக்கள் திமுக-க்கு எதிராக வாக்களிக்க உள்ளனர்" என்றார்.

