கோயில் சிலைகள் விவகாரம்; உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
சிலைகள் பாதுகாப்பு மையங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள உலோக சிலைகளுக்கு, ஆகம விதிகளின்படி பூஜைகள் நடத்தப்படவில்லை என கூறி, அவற்றை மீண்டும் சம்பந்தப்பட்ட கோயில்களுக்கு அனுப்ப உத்தரவிட வேண்டும் என வழக்கு தொடரப்பட்டது.
Published : October 31, 2026 at 8:47 PM IST
சென்னை: கோயில்களில் சிலைகள் பாதுகாப்பு அறைகளின் கட்டுமான பணிகள் நிறைவு பெற்றவுடன், சம்பந்தப்பட்ட கோயில்களுக்கு அதன் உலோக சிலைகள் அனுப்பி வைக்கப்படும் என இந்து சமய அறநிலையத் துறை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் கோயில்களில் உள்ள புராதன உலோக சிலைகளை பாதுகாக்கும் வகையில் மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் சிலைகள் பாதுகாப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த மையங்களில் வைக்கப்பட்டு உள்ள உலோக சிலைகளுக்கு, ஆகம விதிகளின்படி பூஜைகள் நடத்தப்படவில்லை என கூறி, அவற்றை மீண்டும் சம்பந்தப்பட்ட கோயில்களுக்கு அனுப்ப உத்தரவிட வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், கோவையை சேர்ந்த சிவ பக்தர் டி.சுரேஷ்பாபு என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், சிலைகள் பாதுகாப்பு மையங்களில் நடராஜர் உள்ளிட்ட பல்வேறு உலோக சிலைகள், கிடங்குகளில் அடுக்கி வைக்கப்படும் பொருட்களை போல அடுக்கி வைக்கப்பட்டு உள்ளன. பாதுகாப்பு மையத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சிலைகளுக்கு பூஜைகள், நெய்வேத்தியங்கள் செய்யாதது ஆகம விதிகளுக்கு முரணானது.
மேலும், பஞ்சலோகம், செம்பு போன்ற உலோகங்களால் இந்த சிலைகளை குவித்து வைத்திருப்பதால், வேதியியல் மாற்றம் ஏற்பட்டு சிலைகள் சேதமடைய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, அறநிலையத் துறை ஆணையர் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பதில் மனுவில், சிலைகள் பாதுகாப்பு மையங்களில், உலோக சிலைகளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட கோயில்களின் ஆகம விதிகள்படி, பூஜைகள், சடங்குகள் நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும், சில சிலைகளுக்காக பாதுகாப்பு மையங்களில் பிரத்யேக அர்ச்சகர்கள் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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மேலும், 1,881 கோயில்களில் சிலைகள் பாதுகாப்பு அறைகள் கட்டப்பட்டு வருவதாகவும், 1,782 கோயில்களில் கட்டுமானம் முடிவடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. மீதமுள்ள 99 கோயில்களிலும் சிலைகள் பாதுகாப்பு அறைகள் கட்டுமானம் முடிவடைந்த பின், அறநிலையத்துறை ஆணையர் ஒப்புதலுடன் பாதுகாப்பு மையங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள உலோக சிலைகள், சம்பந்தப்பட்ட கோயில்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனைப்பதிவு செய்த நீதிபதிகள், மனுதாரரின் கோரிக்கை பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறி, வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.