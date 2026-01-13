கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அடையாள அட்டை கட்டாயம்: புதிய நடைமுறை அமல்
அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நோயாளிகள் மற்றும் நோயாளிகள் உறவினர்களுக்கு அடையாள அட்டை 24 மணி நேரமும் வழங்க மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : January 13, 2026 at 6:29 PM IST
சென்னை: கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நோயாளிகள் மற்றும் அவர்களின் உறவினர்கள் உள்ளே செல்வதற்கு அடையாள அட்டை வழங்கப்படும் நடைமுறை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் ரவுடி ஆதி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவத்தால் மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளதாக எதிர்க்கட்சியினர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர். இந்நிலையில், தமிழக மருத்துவத்துறை அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க உத்தரவிட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இனி 24 மணி நேரமும் கண்காணிப்பு, மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகள் மற்றும் நோயாளிகளின் உறவினர்களுக்கு அடையாள பட்டை (டேக்) மற்றும் அடையாள அட்டை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை மருத்துவமனை முதல்வர்களுக்கு அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் வழங்கினார்.
அதன்படி, இன்று சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக வந்த நோயாளிகள் மற்றும் அவர்களின் உறவினருக்கு அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டது. கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையை பொறுத்தவரை, 30-க்கும் மேற்பட்ட துறைகளில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் பயனாளிகள் மற்றும் அவர்களது உறவினர்கள் எந்த துறைக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற வரைபடத்துடன் கூடிய குறியீடு அடையாள அட்டையை மருத்துவமனையின் முதல்வர் கவிதா வழங்கினார்.
அதில், மருத்துவமனைக்கு வந்து உள்நோயாளியாக வந்து செல்லும் மருத்துவ பயனாளர்களுக்கு நீல நிறத்துக்கான அடையாள அட்டையும், அந்த அட்டையில் நோயாளியின் பெயர், என்ன உறவு முறை, செல்போன் எண், அனுமதிக்கப்பட்ட வார்டு உள்ளிட்டவையும் இடம்பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, அடையாள அட்டையில் நோயாளிகளின் உறவினர்கள் எந்த துறைக்கு சிகிச்சை செல்ல வேண்டும் என்று வரைபடம் மூலம் குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் இதயவியல், நரம்பியல், இரைப்பை குடல், கிட்னி உள்ளிட்ட சிகிச்சைக்கு செல்லும் நோயாளிகளுடன், நோயாளிகளின் உறவினர்களுக்கு குறியீடுகள் பொருத்திய அடையாள அட்டை வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், மருத்துவமனை முதல்வர்களுக்கு தமிழ்நாடு மருத்துவ கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநர் சுகந்தி ராஜகுமாரி அறிவுரை ஒன்றை வழங்கியுள்ளார். அதில், ‘மருத்துவக்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநரகம், அரசு மருத்துவமனைகளில் போதிய பாதுகாப்பு வசதிகள் அனைத்து நுழைவு வாயில்களிலும் மெட்டல் டிடெக்டர்கள் பொருத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மின் விளக்குகள், ஜெனரேட்டர்கள், சிசிடிவி கேமராக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளதா? என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
அரசு மருத்துவமனையின் வெயிட்டிங் ஹால் உள்ளிட்ட இடங்களில் இரவு நேரங்களில் டேக் இல்லாமல் உறங்கினால் காவல்துறையினருக்கு தகவல் அளிக்க வேண்டும் எனவும், சந்தேகிக்கப்படும் நபர் யாரேனும் மருத்துவமனை வளாகத்தில் சுற்றித் திரிந்தால் உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, அந்தந்த மருத்துவமனையின் முதல்வர்கள் சிசிடிவி காட்சிகளை கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்து நேரடியாக கண்காணிக்கவும், இரவு நேரங்களில் பாதுகாவலர்கள் பணியில் இருப்பதை உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்’ என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.