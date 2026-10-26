EXPLAINER டெங்கு தடுப்பூசி வந்துவிட்டால் அனைத்துக்கும் தீர்வு கிடைத்து விடுமா? ஐசிஎம்ஆர் விஞ்ஞானி மாரியப்பன் சொல்வது என்ன?

EXPLAINER டெங்கு தடுப்பூசி வந்துவிட்டால் அனைத்துக்கும் தீர்வு கிடைத்து விடுமா? ஐசிஎம்ஆர் விஞ்ஞானி மாரியப்பன் சொல்வது என்ன?
"டெங்கு தடுப்பூசியை உருவாக்குவது சவாலான பணி என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். டெங்கு வைரஸில் நான்கு வகைகள் இருப்பதால், அவை அனைத்துக்கும் எதிரான பாதுகாப்பை வழங்கும் ஒரே தடுப்பூசியை உருவாக்குவது மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது"
Published : October 26, 2026 at 9:03 PM IST
-BY இரா.சிவக்குமார்
ஒருபுறம் தமிழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவி பயமுறுத்தி வரும் நிலையில், மறுபுறம் டெங்குவுக்கான தடுப்பூசி விரைவில் புழக்கத்துக்கு வரும் என்ற செய்தி சற்று நம்மை நிம்மதி அடையச் செய்துள்ளது.
இத்தகைய சூழலில், டெங்கு தடுப்பூசி என்றால் என்ன? அது எத்தகைய சவால்களை கடந்து வருகிறது? தடுப்பூசி நிரந்தர தீர்வை கொடுக்குமா? டெங்கு தடுப்பூசி வந்துவிட்டால் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த தேவை இல்லையா? என்ற பல கேள்விகளுடன் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகத்தில் (ஐசிஎம்ஆர்) பூச்சியியல் விஞ்ஞானியாக பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்ற மாரியப்பனை 'ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு' ஊடகம் சார்பில் அணுகினோம்.
அவர் நமது கேள்விகளுக்கு பொறுமையாக பதிலளித்தார். அவரது பதில்களை தொகுத்து உங்களுக்காக ஒரு சிறப்புக் கட்டுரையாக இங்கு வெளியிட்டுள்ளோம். இனி அவரது வார்த்தைகளில் இருந்து...
பழங்கால வைரஸ் டெங்கு
டெங்கு வைரஸ் பழங்காலத்தில் இருந்தே மனிதர்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருந்து வந்தாலும், 19-ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து தான் இந்த நோய் குறித்து உலகளவில் பரவலான கவனம் பெற்றது. மனிதர்களின் ரத்தத்தில் டெங்கு வைரஸ் இருப்பது குறித்த ஆய்வுகள் அந்தக் காலக்கட்டத்திலேயே தொடங்கிவிடட்து.
ஆனால், குறிப்பிட்ட கொசுக்கள் மூலம்தான் இந்த நோய் பரவுகிறது என்பது பின்னர் நடைபெற்ற ஆய்வுகளின் வாயிலாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. தொடக்ககால ஆய்வுகளில் மதராஸ் மாகாணம், கல்கத்தா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இந்நோய்ப் பரவல் குறித்த தகவல்கள் கண்டறியப்பட்டதாகவும், பின்னர் பல்வேறு நாடுகளில் டெங்கு பரவல் குறித்த ஆய்வுகள் தீவிரமடைந்ததாகவும் மாரியப்பன் தெரிவித்தார்.
142 நாடுகளில் டெங்கு பரவல்
டெங்கு நோய் தற்போது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் சுகாதார பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ளது. நகர்ப்புறங்கள் மட்டுமின்றி கிராமப்புறங்களிலும் இந்நோய் பரவக்கூடும். டெங்கு பரவுவதற்கு முக்கியக் காரணமாக ஏடிஸ் எஜிப்டை (Aedes aegypti), ஏடிஸ் ஆல்போபிக்டஸ் (Aedes albopictus) ஆகிய இரண்டு வகை கொசுக்கள் உள்ளன.
இவை ஏடிஸ் இனத்தைச் சேர்ந்தவை. இக்கொசுக்கள் பெரும்பாலும் பகல் நேரத்தில் மனிதர்களைக் கடிப்பதால், காலையில் சூரிய வெளிச்சம் தொடங்கியதும் மாலை நேரம் வரையிலும் அவற்றிடமிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது அவசியமாகிறது.
எப்படி பரவுகிறது?
உலகின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இந்த ஏடிஸ் வகை கொசுக்கள் பரவுவதற்கு சர்வதேசப் போக்குவரத்து மற்றும் வணிகமும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக, பயன்படுத்தப்பட்ட டயர்கள் போன்ற பொருட்களில் தேங்கும் நீரே ஏடிஸ் கொசுக்களின் இனப்பெருக்கத்துக்கு வழிவகுக்கிறது. சில சூழல்களில் கொசு முட்டைகள் உலர்ந்த நிலையிலும் உயிர்வாழும் திறன் கொண்டிருப்பதால், பொருட்கள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்குக் கொண்டு செல்லப்படும்போது அவையும் அங்கு சென்று கொசுக்களாக வளர்ந்து விடுகின்றன.
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ஏடிஸ் கொசுக்கள் டெங்குவை மட்டும் பரப்பவில்லை
இந்த ஏடிஸ் வகைக் கொசுக்கள் டெங்கு வைரஸை மட்டுமின்றி, சிக்குன்குனியா மற்றும் ஜிகா போன்ற வைரஸ் நோய்களையும் பரப்புகின்றன.இந்தக் கொசுக்கள் மனிதர்களைக் கடிக்கும்போது, அவற்றில் மேற்குறிப்பிட்ட எந்த வைரஸாக இருந்தாலும், அது மனித உடலுக்குள் செலுத்தப்படும்.
ஒரு கொசு அதன் வாழ்நாளில் அது பலரைக் கடிக்கக்கூடும் என்பதால், நோய்த்தொற்றுள்ள கொசுக்களைக் கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது. அதேபோல், பெண் ஏடிஸ் கொசுக்கள் ஒரே நேரத்தில் பல முட்டைகளை இடும் திறன் கொண்டவை.
தண்ணீர் தேங்குவதற்கான இடங்கள் தொடர்ந்து இருந்தால், அவற்றிலிருந்து புதிய கொசுக்கள் உருவாகி நோய்ப் பரவல் அதிகரிக்கலாம். எனவே, கொசுக்கள் உருவான பிறகு அவற்றை அழிப்பதைவிட, முட்டையிடுவதற்கும், லார்வாக்கள் வளர்வதற்கும் ஏற்ற இடங்களை முன்கூட்டியே அகற்றுவது சிறந்த தடுப்பு நடவடிக்கையாகும்.
டெங்கு வகைகளும், அறிகுறிகளும்
டெங்கு வைரஸில் DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4 என நான்கு முக்கிய வகைகள் உள்ளன. ஒரு வகை டெங்கு வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர், மற்றொரு வகை வைரஸால் மீண்டும் பாதிக்கப்படும்போது கடுமையான நோய் ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கலாம். இருப்பினும், ஒவ்வொரு நோயாளிக்கும் பாதிப்பின் தீவிரம் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. டெங்கு காய்ச்சல் ஏற்பட்டவர்களிடம் காய்ச்சல், உடல் வலி, தலைவலி உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் காணப்படலாம். சிலருக்கு நோய் தீவிரமடைந்து ரத்தக்கசிவு, ரத்த ஓட்டக் குறைபாடு மற்றும் அதிர்ச்சி நிலை போன்ற ஆபத்தான சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.
டெங்கு ரத்தக்கசிவு காய்ச்சல் (Dengue Hemorrhagic Fever), டெங்கு அதிர்ச்சி நோய்க்குறி (Dengue Shock Syndrome) ஆகியவை நோயின் தீவிரமான வெளிப்பாடுகளாகும். காய்ச்சல் குறைந்துவிட்டது என்பதற்காக நோயின் ஆபத்து முடிந்துவிட்டதாகக் கருதக் கூடாது. சிலருக்கு காய்ச்சல் குறையும் காலத்தில்தான் தீவிரமான சிக்கல்கள் தோன்றக்கூடும். கடுமையான வயிற்றுவலி, தொடர்ந்து வாந்தி, மூக்கு அல்லது ஈறுகளில் ரத்தக்கசிவு, அதிக சோர்வு, வேகமான சுவாசம், மயக்கம் போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவமனைக்குச் செல்ல வேண்டும்.
செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் வரை - மிக முக்கியம்
செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில் டெங்கு பரவல் அதிகரிக்கக்கூடும். மழைக்கு பிறகு பல்வேறு இடங்களில் தண்ணீர் தேங்குவது கொசுக்களின் இனப்பெருக்கத்துக்கு ஏற்ற சூழலை உருவாக்குகிறது. எனவே, இந்தக் காலகட்டத்தில் வீட்டைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்வது அவசியம்.
பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் பகல் நேரத்தில் கொசுக்கடியிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள முழுக்கைச் சட்டை மற்றும் முழுக்கால் உடைகளை அணிவது உதவியாக இருக்கும். மேலும், வீட்டில் உள்ள தண்ணீர் சேமிப்புக் கலன்களை மூடி வைத்தல், பயன்படுத்தப்படாத பொருட்களை அகற்றுதல், மழைநீர் தேங்கும் இடங்களை சீரமைத்தல், சுற்றுப்புறத்தைத் தொடர்ந்து சுத்தம் செய்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்கள் வீடுகளுக்கு வரும்போது அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிப்பதும், அரசு சுகாதாரத் துறை வழங்கும் வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றுவதும் அவசியமாகும்.
டெங்கு தடுப்பூசியும், சவால்களும்
டெங்கு நோய்க்கான தடுப்பூசியை உருவாக்குவது அறிவியல் ரீதியாகச் சவாலான பணி என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். டெங்கு வைரஸில் நான்கு முக்கிய வகைகள் இருப்பதால், அவை அனைத்துக்கும் எதிராக பாதுகாப்பை வழங்கும் ஒரே தடுப்பூசியை உருவாக்குவது மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது. கொரோனா தடுப்பூசிகள் குறுகிய காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டதை போல டெங்கு தடுப்பூசியை உருவாக்குவது எளிதாக அமையவில்லை.
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தடுப்பூசி மட்டும் தீர்வாகி விடுமா?
இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் உள்ளிட்ட ஆராய்ச்சி அமைப்புகளும் தனியார் மருந்து நிறுவனங்களும் டெங்கு தடுப்பூசி உருவாக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளன. இந்தியாவில் டெங்கு தடுப்பூசி தொடர்பான ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றின் முடிவுகள், பாதுகாப்பு மதிப்பீடு, செயல்திறன் மற்றும் ஒழுங்குமுறை அனுமதிகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்தான் தடுப்பூசியின் பயன்பாடும், வீரியமும் தீர்மானிக்கப்படும்.
தடுப்பூசி உருவாக்கப்பட்டாலும் கூட கொசுக்களின் இனப்பெருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள்தான் முழு பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும். தடுப்பூசி என்பது நோய்த் தடுப்புக்கான ஒரு வழிமுறை மட்டுமே; அது, சுற்றுப்புறத் தூய்மைக்கும், கொசு ஒழிப்புக்கும் எக்காலத்திலும் மாற்றாக அமையாது.
டெங்கு தடுப்புக்கான 7 கட்டளைகள்
சவுதி அரேபியாவின் ஜெட்டா நகரில் நான் பணியாற்றிய அனுபவத்தின் அடிப்படையில், டெங்கு நோயைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக 7 முக்கிய நடவடிக்கைகள் அவசியம்.
1. சுத்தம் செய்தல் (Cleaning): தண்ணீர் சேமிக்கும் டிரம்கள் மற்றும் கொள்கலன்களின் உட்புறத்தை நன்றாகச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். கொசு முட்டைகள் ஒட்டியிருக்கக்கூடிய உட்புறச் சுவர்களையும் உரிய முறையில் தேய்த்துச் சுத்தம் செய்வது அவசியம்.
2. மூடி வைத்தல் (Covering): தண்ணீர் சேமிக்கும் தொட்டிகள், டிரம்கள் மற்றும் பிற கொள்கலன்களை இறுக்கமாக மூடி வைக்க வேண்டும். கொசுக்கள் உள்ளே சென்று முட்டையிட முடியாத வகையில் அவை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.
3. குப்புற கவிழ்த்து வைத்தல் (Conversion): தண்ணீர் தேங்கக்கூடிய, தற்போது பயன்பாட்டில் இல்லாத பாத்திரங்கள் மற்றும் கொள்கலன்களைக் காலி செய்து குப்புறக் கவிழ்த்து வைக்க வேண்டும்.
4. குளிர்சாதன மற்றும் குளிரூட்டும் அமைப்புகளைப் பராமரித்தல் (Conditioning): குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், குளிரூட்டும் கருவிகள் உள்ளிட்டவற்றிலிருந்து வெளியேறும் அல்லது சேகரமாகும் நீரை தொடர்ந்து சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
5. கொசுக்கள் தங்கும் இடங்களை உருவாக்காமல் இருத்தல் (Creation): பழைய பொருட்கள், டயர்கள், பயன்படுத்தப்படாத கொள்கலன்கள் உள்ளிட்டவற்றைக் குவித்து வைக்கக் கூடாது. அவற்றில் தண்ணீர் தேங்குவதையும் கொசுக்கள் தங்குவதற்கான சூழல் உருவாவதையும் தடுக்க வேண்டும்.
6. தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு (Co-operation): வீடுகள் மற்றும் குடியிருப்புகளில் ஆய்வு மேற்கொள்ள வரும் சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். அவர்கள் தெரிவிக்கும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
7. விழிப்புணர்வு தகவல்களை பகிர்தல் (Communication): டெங்கு தடுப்பு குறித்த தகவல்களை குடும்பத்தினர், அண்டை வீட்டினர் மற்றும் குடியிருப்புச் சங்க உறுப்பினர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஒருங்கிணைந்த சமூக முயற்சிகள் மூலம் கொசு உற்பத்தியைக் குறைக்க முடியும்.
இந்த 7 நடவடிக்கைகளும் பொதுமக்கள் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும். இவற்றைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்வதன் மூலம் கொசுக்களின் இனப்பெருக்கத்தைத் தடுக்க உதவ முடியும். டெங்கு தடுப்பு என்பது அரசின் கடமை மட்டுமல்ல; மக்களின் பொறுப்பும்கூட என்று முன்னாள் பூச்சியியல் விஞ்ஞானி மாரியப்பன் தெரிவித்தார்.