தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்: தலைமைச் செயலர் உத்தரவு

கடந்த ஆட்சியில் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளராக இருந்த என்.முருகானந்தம் உள்பட 4 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பபட்டுள்ளனர்.

ETV Bharat Tamilnadu
Published : May 12, 2026 at 6:33 PM IST

சென்னை: தமிழக அரசின் முன்னாள் தலைமைச் செயலர் எம்.முருகானந்தம் உள்ளிட்ட ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இதுதொடர்பான அறிவிப்பை தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் எம்.சாய்குமார் வெளியிட்டுள்ளார்.

என்.முருகானந்தம் ஐஏஎஸ் - தமிழக அரசின் முன்னாள் தலைமைச் செயலாளரான என்.முருகானந்தம், வருவாய் நிர்வாகம், பேரிடர் மேலாண்மைத் துறையின் ஆணையராகவும், கூடுதல் தலைமைச் செயலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கனவே இந்த பதவியை பி.அமுதா ஐஏஎஸ் விகித்து வந்தார்.

எம்.ஏ.சித்திக் ஐஏஎஸ் - சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் பதவில் இருந்த எம்.ஏ.சித்திக், அந்த பதவியில் இருந்து மாற்றப்பட்டு நிதித் துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கெனவே இந்த பதவியை டி.உதயச்சந்திரன் வகித்து வந்தார்.

டாக்டர் எஸ்.ஸ்வர்ணா ஐஏஎஸ் - மாநில திட்ட இயக்குநர் பதவியில் இருந்து மாற்றப்பட்டு தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுலா, பண்பாட்டுத் துறையின் முதன்மைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கெனவே இந்த பதவியை டாக்டர் கே.மணிவாசன் வகித்து வந்தார்.

கே.நந்தகுமார் ஐஏஎஸ் - கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் பதவியில் இருந்த கே.நந்தகுமார், டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கெனவே இந்த பதவியை டி.கிறிஸ்துராஜ் வகித்து வந்தார்.

முதலமைச்சரின் கூடுதல் தலைமைச் செயலர்கள் நியமனம்

இதேபோன்று, தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் பதவியில் இருந்த டாக்டர் அண்ணாதுரை, முதலமைச்சரின் செயலாளர்-III ஆக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அரசு சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறையின் கூடுதல் செயலாளராக இருந்த விஷ்ணு ஐஏஎஸ், முதலமைச்சரின் கூடுதல் செயலாளராக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

