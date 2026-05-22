மக்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் பணியாற்றுவேன் - அமைச்சர் ஷாஜகான்
நாட்டிலேயே முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை உயர்த்தி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சமூகநீதியை நிலைநாட்டும் அரசாக இந்த தவெக அரசு செயல்படும் என அமைச்சர் ஷாஜகான் தெரிவித்தார்.
Published : May 22, 2026 at 6:02 PM IST
சென்னை: மாற்றத்தை எதிர்நோக்கி வாக்களித்த மக்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் பணியாற்றுவேன் என அமைச்சர் ஷாஜகான் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு அரசின் அமைச்சரவையில் அமைச்சராக இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஷாஜகான் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு சிறுபான்மையினர் நலத்துறை ஒதுக்கப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர் ஷாஜகான் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "ஒரு மாற்றத்தை எதிர்நோக்கி மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர். அந்த அடிப்படையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் தலைமையில் ஆட்சி அமைந்துள்ளது. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வேண்டுகோளை ஏற்று, தமிழ்நாட்டில் நிலையான நல்லாட்சி அமைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இந்த ஆட்சிக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் நிபந்தனையற்ற ஆதரவை அளித்தது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, அமைச்சரவையிலும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் பங்கேற்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தொடர்ச்சியாக வைத்த காரணத்தினால், ஐ.யு.எம்.எல் அமைச்சரவையில் பங்கேற்பது என்ற முடிவை எடுத்தது. சிறுபான்மையினர் சமுதாயத்தினரின் குரல் அமைச்சரவையில் இடம் பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலும், சிறுபான்மையினர் சமுதாயத்திற்கும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சமுதாயத்திற்கும் சேவையாற்றக் கூடிய இந்த அற்புதமான வாய்ப்பு சுதந்திர இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் முதலாவதாக கிடைத்திருப்பதை வரவேற்று அமைச்சரவையில் இடம் பெறுவதற்கான கடிதத்தை வழங்கினோம்.
மக்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் நாட்டிலேயே முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை உயர்த்தி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சமூக நீதியை நிலைநாட்டும் நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்த கூடிய அரசாக இந்த அரசு செயல்படும்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறுபான்மையின மக்களுக்கு பெரிய அளவிலான கோரிக்கைகள் இல்லை என்றாலும் சிறிய சிறிய அளவில் கோரிக்கைகள் உள்ளன. வரும் இரண்டு மூன்று தினங்களில், ஐ.யு.எம்.எல் நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசித்து சமுதாயத்தின் கோரிக்கைகளை மனுவாக தயார் செய்து முதல்வரை சந்தித்து வழங்க உள்ளோம். அதை செய்வார் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளது. வக்பு வாரியத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட புதிய சட்டங்களை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்று நாங்கள் கடந்த ஆட்சியிலும் சொல்லி வந்தோம். இந்த ஆட்சியிலும் அந்த நிலைப்பாட்டையே தொடர்வோம்" என்றார்.